Silk Sense Hội An Resort liên tiếp nhận ba giải thưởng du lịch danh giá hàng đầu thế giới

Cuối năm ngoái, khu nghỉ dưỡng ven sông Silk Sense Hội An đã vinh dự được xướng tên ở hai hạng mục tại lễ trao giải World Luxury Hotel Awards 2018, bao gồm: Asian Winner in Luxury Garden Resort (Khu nghỉ dưỡng vườn xanh sang trọng đẳng cấp châu Á) và Global Winner in Luxury Riverside Hotel (Khách sạn ven sông sang trọng đẳng cấp thế giới).

Tiếp nối thành công vang dội của năm 2018, vào ngày 13/10 vừa qua, tại lễ trao giải thưởng World Travel Awards 2019 diễn ra trên "đảo ngọc" Phú Quốc, Việt Nam, Silk Sense vô cùng tự hào khi được vinh danh là nhà thắng cuộc trong hạng mục Asia’s Leading Boutique Resort (Khu nghỉ dưỡng độc đáo đẳng cấp Châu Á). Cùng lúc đó, ở lễ trao giải World Luxury Hotel Awards 2019 diễn ra tại thành phố Rovaniemi, Phần Lan, Silk Sense tiếp tục vinh dự nhận hai giải thưởng cao quý: Global Winner in Luxury Eco Resort (Khu nghỉ dưỡng Eco sang trọng đẳng cấp thế giới) và Global Winner in Luxury Banquet/Event Hotel (Khách sạn tổ chức sự kiện và hội họp sang trọng đẳng cấp thế giới).

World Luxury Hotel Awards - "Oscar của ngành du lịch" và World Travel Awards đều là hai giải thưởng uy tín, có bề dày truyền thống bậc nhất thế giới nhằm đánh giá, tôn vinh các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các hãng lữ hành và vận chuyển có thành tích vượt trội, đạt thành tựu đáng nhớ trong năm. Đây là niềm vinh dự và cổ vũ lớn lao đối với Silk Sense Resort nói riêng và du lịch Hội An nói chung, tạo động lực giúp khu nghỉ dưỡng tiếp tục phát triển hơn nữa, ngày càng thu hút và tạo sự tin tưởng cho du khách đến đây nghỉ ngơi, vui chơi, tìm những trải nghiệm đáng nhớ.

Ra đời năm 2017, khởi nguồn từ câu chuyện tình yêu với lụa Á Đông Silk - một trong những thương hiệu hàng đầu về may mặc đất Quảng Nam, tất cả những sự mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng, bền chặt, sang trọng, dễ chịu... của lụa đều được gửi gắm vào từng đường nét kiến trúc, nội thất và cả trong dịch vụ của Silk Sense. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên một vùng đất thanh bình, ven sông gần biển, vừa không quá xa phố cổ Hội An, vừa không quá gần những nơi náo nhiệt, gây ấn tượng mạnh bởi hệ thống cảnh quan thiên nhiên mang đậm bản sắc địa phương, vừa tinh tế, vừa hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại.

Hướng tới việc mang lại một khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn và thư thái cho du khách, Silk Sense là nơi nghỉ dưỡng hài hòa và được phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, với không gian nghỉ dưỡng xanh an nhiên và thoải mái có diện tích xây dựng chỉ chiếm 30% tổng diện tích khu nghỉ. Nhờ đó, tất cả 86 phòng tại khu nghỉ dưỡng đều có ban công hướng ra khu vườn xanh tươi và dòng sông Cổ Cò thơ mộng, diện tích phòng lớn nhất là 218m2, trong đó diện tích vườn lên tới 140m2.

Ngoài ra còn phải kể đến hồ bơi vô cực được xử lý bằng nước muối biển tốt cho da, trung tâm The Nypa Spa and Beauty được bao quanh bởi hồ hoa sen thơm ngát, hay Silk Sense Organic Garden - vườn rau với diện tích 3500m2, cung cấp rau quả sạch cho toàn bộ hệ thống nhà hàng resort. Những trải nghiệm ngắm cảnh, uống trà, trồng cây xanh, chèo thuyền ngắm hoàng hôn… đều mang lại nhiều cảm xúc đáng nhớ, dễ dàng làm hài lòng cả những vị khách kỹ tính nhất.

Không chỉ là nơi lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách khắp thế giới, khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort còn là nơi đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị hội thảo mang tầm cỡ khu vực và quốc tế với hệ thống phòng họp cao cấp – The Nypa Conference Hall có sức chứa 300 người cùng thiết bị kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng hiện đại bậc nhất hiện nay. Năm 2018, Silk Sense hân hạnh là nhà tài trợ kim cương và cũng là nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới - World Miss Tourism Ambassador 2018.

Mới đây, Silk Sense Hội An River Resort cũng đã được tỉnh Quảng Nam lựa chọn là nơi tổ chức Hội thảo "Phát triển Du lịch Bền vững Tỉnh Quảng Nam – Du lịch không rác thải nhựa" với nhiều đại sứ UNESCO đến từ các nước, cùng hơn 200 đại biểu, diễn giả trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, cơ quan báo chí cũng như nhiều khách mời quan trọng khác đến để trao đổi, chia sẻ và định hướng phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng.

Nói về chiến lược phát triển lâu dài, ông Trần Thái Do - chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort cho biết: "Định hướng sắp tới của Silk Sense Hội An River Resort là trở thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu về du lịch bền vững với các vật liệu thân thiện với môi trường. Khu nghỉ dưỡng hiện đã và đang tiếp tục dần loại bỏ những vật dụng có chất liệu không thân thiện với môi trường, đồng thời sẽ kết hợp với thành phố Hội An đưa ra những chiến dịch vì một môi trường xanh…".

Quan tâm tới phát triển du lịch địa phương, nâng niu, trân trọng giá trị của thiên nhiên và thân thiện với môi trường, Silk Sense Hội An River Resort thực sự xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho bất kỳ du khách nào ghé thăm Hội An.