"Siêu trí tuệ": Trấn Thành tự hào trước cậu bé 14 tuổi đua tốc độ xoay rubik, thắng cả đối thủ lừng danh Nhật Bản

Tập 11 Siêu trí tuệ Việt Nam tuần này là màn đối đầu giữa đại diện Việt Nam với các đối thủ nổi tiếng trên thế giới được biết đến thông qua chương trình Super Brain.

Từng gây ấn tượng trong tập 9 khi vượt qua Tuấn Minh với tỷ số 5-0, trong tập này, cậu bé 14 tuổi Đức Phước sẽ đối đầu với đối đối thủ nổi tiếng người Nhật Bản - Yu Sajima trong thử thách Rubik thần tốc.

Yu Sajima và Đức Phước.

Ngay khi bước vào vòng thi, 1 sự cố hi hữu đã xảy ra khi Yu Sajima đánh rơi khối rubik do áp lực tâm lý. Đứng trước sự cố bất ngờ này, giám khảo quốc tế Vương Phong đưa ra 1 lời đề nghị đó là việc làm rơi rubik thuộc về lỗi cá nhân nên sẽ phạt bên phạm lỗi bắt đầu thi lại sau 3 giây. Tốc độ xoay rubik vô cùng sít sao, Đức Phước tăng tốc đuổi theo đối thủ nhưng tuyển thủ người Nhật đã kịp thời tạo ra khoảng cách an toàn ngay sau đó.

Giữa không khí trận đấu căng thẳng tột độ, Yu Sajima một lần nữa phạm luật tại khối rubik chơi bằng 1 tay, anh đã vô tình dùng 2 tay để xử lý thay vì dùng 1 tay như luật, và chiến thắng trận đầu tiên đã thuộc về Đức Phước.

Yu Sajima gặp phải sự cố hi hữu khi làm rơi khối Rubik.

Nhanh chóng lấy lại phong độ ở vòng 2, Yu Sajima đã cân bằng tốc độ với Đức Phước. Đứng trước đối thủ gấp đôi tuổi đời, kinh nghiệm thi đấu phong phú, nhưng cậu bé 14 tuổi đã khiến người xem phải nể phục bởi sự bình tĩnh. Kết thúc vòng 2 sau màn rượt đuổi thót tim, số lượng đèn của cả 2 bằng nhau làm nên tỉ số hòa cho lượt thi đấu này.

Để giành được chiến thắng chung cuộc, Đức Phước phải giữ vững tỉ số hòa ở lượt thi thứ 3 hoặc là phải thắng hoàn toàn, trong khi đối thủ người Nhật thì chỉ có con đường là phải thắng để có cơ hội bước vào hiệp thi phụ. Bằng mọi nỗ lực, Đức Phước một lần nữa tạo ra cú bứt phá bất ngờ khi đuổi kịp đối thủ trong gang tấc và giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, khiến Trấn Thành, ban giám khảo cũng như khán giả như vỡ òa trước chiến thắng đầu tiên của Biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam tại vòng Giao hữu quốc tế.

Trấn Thành tự hào trước chiến thắng của đại diện Việt Nam.

Phần đối đầu của Đức Phước và Yu Sajima.

Tiếp đến là phần đối đầu của "Bách khoa sống" Việt Hoàng và Simon Reinhard trong phần thi Ghi nhớ. Sớm biết được khả năng của bản thân, Việt Hoàng đã đề ra chiến lược là tư duy và liên kết dữ kiện. Vì vậy, trong khi 3 phút là khoảng thời gian đối thủ người Đức dùng để lưu giữ hình ảnh đường đi của ô chữ thì Việt Hoàng đã tận dụng thời gian này để giải ô chữ trong đầu.

Việt Hoàng và Simon Reinhard.

Đến phần điền kết quả lên bảng, cả hai đối lập hoàn toàn về mặt chiến lược. Trong khi Simon chọn cách vẽ lại đường đi của ô chữ trước khi giải, thì Việt Hoàng đã bắt tay ngay vào viết lại những gì mà cậu đã giải trong đầu lại lên bảng kết quả. Giữa lúc đối thủ còn đang mắc lại ở một số cụm từ thì Việt Hoàng đã tăng tốc để hoàn thành đáp án và ghi điểm trước sự ngạc nhiên tột độ của Simon.

Giữ vững tinh thần, cả hai bước vào lượt thi đấu thứ hai. Trong vòng này, Simon đã đổi chiến thuật không vẽ đường đi của ô chữ mà điền trực tiếp đáp án vào bảng kết quả. Ngược với lượt thi đấu đầu tiên, tốc độ giải đề của Việt Hoàng bị trùng xuống. Kết quả, nhà vô địch người Đức đã khẳng định chắc nịch đẳng cấp bằng cú lật ngược tình thế san bằng tỉ số.

Ở lượt thi đấu thứ 3, áp lực càng đè nặng trên vai Việt Hoàng khi cậu phải hết mình chứng tỏ năng lực bản thân để đáp lại sự tin tưởng từ tấm vé của giám khảo Trần Thành Nam. Nhanh thần tốc, Việt Hoàng tập trung cao độ điền lần lượt các đáp án của mình trong khi Simon vẫn đang thận trọng vẽ lại đường đi của ô chữ. Thế nhưng bất ngờ thay, chàng sinh viên 19 tuổi đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc đó là điều chỉnh đáp án sau khi đã bấm chuông, điều này đồng nghĩa với việc Simon Reinhard đã giành chiến thắng chung cuộc.

Việt Hoàng thất bại trước Simon Reinhard vì phạm luật.

Tuy trận đấu đã gây ra nhiều tiếc nuối không chỉ riêng Việt Hoàng mà còn cho tất cả những người yêu mến cậu, nhưng đây cũng chính là bài học kinh nghiệm quý giá dành cho những bạn trẻ khi tham gia tranh tài ở những đấu trường đẳng cấp quốc tế.

Phần đối đầu của Việt Hoàng và Simon Reinhard.

Đón xem tập 12 Siêu trí tuệ Việt Nam vòng Giao hữu quốc tế sẽ được phát sóng vào lúc 20g00, thứ Bảy, ngày 11/01 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.