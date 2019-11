Showbiz Nhật tiếp tục sóng gió khi mỹ nữ "Một lít nước mắt" bị bắt vì tàng trữ ma túy

Được mệnh danh là "Em gái quốc dân Nhật Bản", Sawajiri Erika đã thực sự nổi danh và nhận được sự quan tâm của khán giả sau sự thành công của bộ phim đình đám "Một lít nước mắt".

Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng đã rất bất ngờ trước thông tin nữ diễn viên này bị bắt khẩn cấp vì cáo buộc liên quan đến ma túy.

Cụ thể, ngày 16/11, theo thông tin từ hàng loạt các trang tin của Nhật Bản, sở cảnh sát Metropolitan của Tokyo cho biết nữ diễn viên Erika Sawajiri, 33 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tàng trữ chất cấm tại nhà riêng ở Tokyo.

Hiện tại, cô đang bị giam giữ cách ly để tiến hành điều tra. Tuy nhiên phía cảnh sát vẫn chưa công bố rõ số lượng ma túy tổng hợp MethyleneDioxyl-MethamphetAmine (viết tắt: MDMA, còn gọi là thuốc lắc) mà cô nàng sở hữu là bao nhiêu.

Được biết, Erika Sawajiri là diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu Nhật Bản. Ngay khi mới 13 tuổi, cô đã bước chân vào làng giải trí và khởi nghiệp với vai trò người mẫu áo tắm. Dần dần thành công trên con đường diễn xuất, cô cũng giành được nhiều giải thưởng lớn như giải thưởng New comer of the year của Japanese Academy Awards hay được bình chọn là Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của Blue Ribbon Awards.