Show thực tế của So Ji Sub biến thành show… kinh dị

Trong tập 7 của Little house in the forest vừa phát sóng vào tối 18/5, So Ji Sub lại một lần nữa "bén duyên" với các con vật trong rừng. Lần này, một đàn bò quá đông đảo và không sợ người đã khiến So Ji Sub phải "đứng hình".



Trời chập tối, đàn bò đang ăn cỏ trước sân nhà bỗng đồng loạt tiến đến gần và dồn sát So Ji Sub vào chân tường. Rất nhanh sau đó, chúng nhanh chóng bỏ đi.

So Ji Sub bị đàn bò dồn đến góc nhà.

Tập 7 "Little house in the forest": Đàn bò bao quanh sân nhà của So Ji Sub

Tuy nhiên, trước đó vào ban ngày So Ji Sub đã gặp đàn bò này. Thậm chí anh còn nhắn nhủ với chúng: "Không phải ngại, cứ đến mà ăn cỏ nhé!" mà không ngờ tới tình huống hoảng hồn sắp tới.

Tiếng lòng So Ji Sub: "Uổng công mình đã thân thiện với chúng nó".

Tập 7 "Little house in the forest": So Ji Sub và tin nhắn video gửi đến đàn bò

Không chỉ có đàn bò, chú cún thường hay đến nhà So Ji Sub lần này lại tới và còn ở lại lâu hơn trước. So Ji Sub gọi cậu bạn "hàng xóm" này là Bong, cách gọi một loại quýt của đảo Jeju – nơi có khu rừng anh đang sinh sống – và cũng là món mà lần đầu gặp So Ji Sub đã mời nhưng anh hàng xóm "chảnh cún" này từ chối.

Tập 7 "Little house in the forest": Chú cún "hàng xóm trong rừng" của So Ji Sub với cái tên mới

Nhiệm vụ đầu tiên trong tập 6 là dùng sơn để trang trí và mang lại thêm màu sắc cho ngôi nhà. Nếu như Park Shin Hye thuộc trường phái hành động, cầm cọ và pha màu trước rồi mới nghĩ đến phải vẽ gì, thì So Ji Sub suy tính vô cùng cẩn thận rồi mới bắt đầu vẽ vời.

Tập 7 "Little house in the forest": Nhiệm vụ sơn nhà, Park Shin Hye hành động, So Ji Sub đăm chiêu

Tập 7 "Little house in the forest": So Ji Sub tỉ mỉ trang trí cho ngôi nhà

Và thành phẩm trang trí nhà của So Ji Sub là đây.

Nhiệm vụ của ngày tiếp theo dành cho So Ji Sub và Park Shin Hye là lập kế hoạch sinh hoạt chi tiết cho 10 phút một, và thực hiện nó. Không khó để đoán được ai trong 2 người đã để lỡ ngay dòng đầu tiên của kế hoạch vì ngủ "cố" 10 phút, phải không nào?

Tập 7 "Little house in the forest": So Ji Sub hoàn thành món canh bánh gạo thần sầu chỉ trong 10 phút

Tập tiếp theo của "Little house in the forest" sẽ được phát sóng trên kênh tvN vào 19:50 thứ Sáu ngày 25/5 theo giờ địa phương.