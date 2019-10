Shopee 11.11 Siêu Sale chính thức trở lại, sự kiện mua sắm lớn nhất 11.11 từ trước đến nay

Shopee, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, thông báo sự trở lại của Shopee 11.11 Siêu Sale, sự kiện mua sắm lớn nhất 11.11 từ trước đến nay. Shopee 11.11 Siêu Sale chính thức khởi động tại 7 thị trường trên toàn khu vực trong tháng 11 cùng với sự tham gia của hàng triệu đối tác là Nhà bán hàng, Thương hiệu hàng đầu và các đối tác.

Chris Feng, Giám đốc điều hành Shopee, cho biết: "Chúng tôi khởi động sự kiện mua sắm 11.11 đầu tiên vào năm 2016 với mong muốn địa phương hóa "cơn sốt" mua sắm toàn cầu cho người dùng tại các khu vực của chúng tôi. Sự kiện tạo được hiệu ứng tích cực với sự tham gia từ hàng loạt đối tác là Nhà bán hàng, Thương hiệu hàng đầu. Chúng tôi chuẩn bị cho sự kiện Shopee 11.11 Siêu Sale năm nay từ nhiều tháng trước đó, từ việc tuyển chọn những chương trình ưu đãi tốt nhất của các Thương hiệu và Người bán hàng cùng tham gia, đến việc phối hợp cùng các đối tác Vận chuyển nhằm tối ưu hóa quy trình giao nhận hàng hóa ở từng thị trường cụ thể. Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất dành cho người dùng Shopee trong sự kiện 11.11 Siêu Sale lần này."

Shopee thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của sự kiện mua sắm 11.11 và lĩnh vực TMĐT trong khu vực

Shopee tập trung thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của hiện tượng mua sắm 11.11 trên toàn khu vực. Theo đó, Shopee ghi nhận đạt 11 triệu đơn đặt hàng trong sự kiện mua sắm 11.11.2018, tương đương tăng 24 lần so với sự kiện 11.11 diễn ra đầu tiên vào năm 2016. Điều này minh chứng Shopee chính là động lực chính trong thị trường TMĐT Đông Nam Á, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đạt 153 tỷ đô vào năm 2025 và tăng 30 lần giá trị so với năm 2015. (Theo báo cáo nghiên cứu của Google & Temasek Holdings Pte và Bain & Co, e-Conomy SEA 2019)

Từ kết quả Shopee thành công trong việc địa phương hóa hiện tượng mua sắm 11.11 tại khu vực Đông Nam Á và Đài Loan, sự kiện 11.11 đang trở thành ngày hội mua sắm phổ biến của tất cả người tiêu dùng hiện nay. Cụ thể, Shopee nhận thấy 3 nhóm khách hàng chính cùng tham gia sự kiện mua sắm 11.11 bao gồm:

Người dùng Nam giới: Từ năm 2016 đến 2018, hoạt động mua sắm của nam giới trong sự kiện 11.11 trên Shopee tăng trưởng gấp đôi so với nữ giới. Từ đó, việc phân loại danh mục sản phẩm chủ đạo cũng đi theo xu hướng này, nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi hơn cho người dùng nam giới. Điển hình như trong sự kiện mua sắm 11.11 năm ngoái, các mặt hàng như đồng hồ thông minh, pin sạc dự phòng, áo thun và túi xách chính là những mặt hàng được chọn mua nhiều nhất, qua đó thấy được nhu cầu mua sắm ở nam giới vô cùng đa dạng.

Người dùng sinh sống tại các khu vực lân cận: Người dùng Shopee sinh sống tại các khu vực cách xa trung tâm thành phố có hoạt động mua sắm tăng cao trong ngày 11.11, nổi bật như tại Visayas (Philippine), Nonthaburi (Thái Lan), Banten (Indonesia) và Hải Dương (Việt Nam). Điều đó minh chứng cho thành công của Shopee trong việc ưu tiên tiếp cận người dùng thông qua thiết bị di động, khi người dùng tại các khu vực nông thôn và thành phố nhỏ ngày càng am hiểu các thiết bị di động và yêu thích trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Người dùng lớn tuổi: Sau cùng, Shopee nhận thấy lượng đơn đặt hàng của nhóm người dùng từ 50 tuổi trở lên trong sự kiện 11.11 gia tăng 30 lần trong giai đoạn từ 2016 đến 2018. Điều này cho thấy việc mua hàng trực tuyến dần trở nên đơn giản và dễ thao tác đối với người dùng lớn tuổi, đặc biệt là trên ứng dụng Shopee.

Điểm nổi bật trong sự kiện mua sắm Shopee 11.11 Siêu Sale trên toàn khu vực

Shopee 11.11 Siêu Sale năm nay là sự kiện mua sắm 11.11 lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện được khởi động tại 7 thị trường trong tháng này và kéo dài đến hết ngày 11.11 - Ngày Siêu Sale của chuỗi sự kiện. Tất cả người dùng Shopee có cơ hội tận hưởng chương trình miễn phí vận chuyển mỗi ngày (tùy theo từng chính sách và điều khoản cụ thể) khi mua sắm sản phẩm từ hàng triệu đối tác Thương hiệu và Nhà bán hàng trong sự kiện 11.11 Siêu Sale.

"Shopee sẽ tiếp tục khuấy đảo mùa mua sắm cuối năm sau kỷ lục đạt được từ sự kiện 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm và gần đây nhất là thành công của 10.10 Rẻ Vô Địch. Sự kiện 11.11 đánh dấu cột mốc của giai đoạn bùng nổ này và chúng tôi rất mong người dùng cùng chúng tôi tham gia sự kiện Shopee 11.11 Siêu Sale tới đây. " Feng chia sẻ.

Tận hưởng chương trình mua sắm lớn nhất 11.11 trên Shopee 11.11 Siêu Sale.

Về Shopee

Shopee là một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á và Đài Loan. Nền tảng này được thiết kế phù hợp cho khu vực, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm trực tuyến đơn giản, an toàn và nhanh chóng thông qua các phương thức hỗ trợ thanh toán và hệ thống giao hàng vượt trội. Shopee luôn hướng tới việc không ngừng nâng cao nền tảng và được lựa chọn để trở thành điểm đến thương mại điện tử của khu vực.

Shopee có nhiều sản phẩm khác nhau, từ ngành hàng Điện tử tiêu dùng đến Nhà cửa & Đời sống, Sức khỏe và Sắc đẹp, Đồ chơi trẻ em, Thời trang và Thiết bị thể thao,...

Shopee, là công ty trực thuộc Sea, ra mắt đầu tiên tại Singapore vào năm 2015, và từ đó mở rộng phạm vi hoạt động sang Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Sea là công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải trí số, thương mại điện tử và dịch vụ tài chính kỹ thuật số trên khắp khu vực Đại Đông Nam Á. Sứ mệnh của Sea là cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ bằng công nghệ và Sea đã được niêm yết trên NYSE, dưới mã SE.

