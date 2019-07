Shop dính drama với Trương Thế Vinh lại tiếp tục bị brand nước ngoài tố sử dụng hình trái phép

Mới đây, một thương hiệu thời trang có tên Anna and Elena Balbusso Twins đăng tải thông tin và chỉ đích danh nhãn hàng vừa vướng lùm xùm với Trương Thế Vinh đã sử dụng trái phép những hình ảnh do đội ngũ thiết kế của họ tạo ra. Trên fanpage, Anna and Elena Balbusso Twins chia sẻ rằng thương hiệu tại Việt Nam không chỉ là sử dụng trái phép hình ảnh trên áo sơ mi, áo phông, mà gắn nhãn như là một tác giả dưới hình ảnh của chúng tôi. Trong đoạn chia sẻ thể hiện rõ thông tin hình ảnh của thương hiệu đến từ nước Ý đã được đăng ký bản quyền và được bảo vệ theo luật quốc tế.

Anna and Elena Balbusso Twins liên tiếp đưa ra dẫn chứng chỉ ra hình ảnh của họ bị sử dụng trái phép.

Ngày sau khi được đăng tải, bài viết của Anna and Elena Balbusso Twins nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, bài viết đã nhận được 3,8 nghìn comments, 3,1 nghìn lượt share và vẫn đang dần tăng. Hiện tại nhãn hàng thời trang tại Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước việc tố cáo này. Có lẽ hãng vẫn đang bận cãi tay đôi với khách từ vụ của Trương Thế Vinh?