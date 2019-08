Sau vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, phụ huynh lên tiếng tố một trường nổi tiếng khác từng... bỏ quên con mình trên xe

Tối 6/8, sự việc em L.H.L. (6 tuổi) học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Hầu hết các bậc cha mẹ có con em theo học tại đây đều bất ngờ và thương xót cho bé trai xấu số. Không ít người tỏ ra lo ngại về dịch vụ đưa đón con trẻ của nhà trường, thậm chí một số phụ huynh có dự định sẽ cho con chuyển tới một trường khác để đảm bảo an toàn.

Đông đảo phụ huynh học sinh trường Gateway có mặt tại Bệnh viện E yêu cầu nhà trường làm rõ.

Có phụ huynh chia sẻ, "sự cố Gateway" không hề hiếm gặp, chính con em họ cũng đã có lần rơi vào tình cảnh giống em L. Tuy nhiên, bé đã may mắn thoát nạn nên gia đình đã bỏ qua, không làm lớn chuyện.



Sự cố của trường Gateway khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng, lo lắng.

Cụ thể, đăng tải trên mạng xã hội mới đây, tài khoản facebook có nickname N.M.T cho biết:



''4 ngày trôi qua sau sự việc kinh khủng ở Gateway, vốn đã chẳng muốn nhắc đến câu chuyện đau lòng này vì nghĩ mọi người nói quá đủ rồi. Nhưng vì bản thân tôi cũng là 1 phụ huynh cũng từng cho con theo học một trường Quốc tế như vậy.

Có lẽ tôi là 1 trong những người bàng hoàng nhất và cũng vô cùng hối hận vì đã không làm to chuyện, sự việc tương tự xảy ra với con tôi. Cháu đã bị Monitor trường X bỏ lại xe y như vậy. Tôi may mắn hơn anh chị vì con tôi đã học lớp 5 và cháu đã may mắn thoát ra khỏi xe sau 30 phút loay hoay. Sự việc xảy ra vào sáng 15/2/2019, nhưng trường X rất khôn đã không nhắn tin phản hồi lại tin nhắn của tôi mà cả Monitor lẫn điều phối xe đã điện thoại lại xin lỗi rối rít.

Tôi xin phỉ nhổ vào những giọng điệu cho rằng không nên kết tội nhà trường mà lỗi chỉ là của lái xe và Monitor. Việc thuê 1 người già trình độ thấp kém, mệt mỏi đến vậy, lại không hề có quy trình gì cho thấy sự cẩu thả kinh khủng của nhà trường. Những vụ tương tự đã xảy ra ở Trung quốc, không những trường phải đóng cửa, đền bù 20 triệu USD mà cả hiệu trưởng, giáo viên đi tù hết.

Các anh chị có thử đặt con anh chị hay bản thân mình vào hoàn cảnh đó, cái chết đến từ từ một cách kinh khủng thế nào, sự hoảng loạn kéo dài bao nhiêu lâu trước khi cái chết đến. Mặc dù ở Việt Nam này có hàng nghìn kiểu chết tức thì, cái chết có thể đến với bất cứ ai. Nhưng cái chết của 1 đứa trẻ vô tội với tương lai phía trước nó gây đau xót bằng hàng trăm cái chết của người lớn.

Nếu thời gian quay lại ngày mà trường X bỏ con tôi trên xe rồi khoá cửa, chắc chắn tôi sẽ kiện để mọi người được biết những nhà trường kiểu như Gateway, X đã làm ăn ra sao.

Sau khi sự việc xảy ra với con tôi, tôi đã quyết tâm tìm cho con môi trường khác thì ngay lúc đó, trường X lộ ngay bản chất con buôn bằng cách trừ và phạt tiền (1 tháng học phí) với lý do phụ huynh làm đơn xin chuyển trường muộn, mặc dù trước năm học mới khá lâu. Tôi phản ứng thì trường giữ học bạ và cuối cùng tôi phải nhương bộ nộp phạt vì sợ con muộn vào trường mới.



Tôi cũng như các bạn, những phụ huynh đã trải qua những thời vất vả, muốn con cái được học trong môi trường tốt nhất. Chúng ta thực sự ngây thơ khi nhìn vào cơ sở vật chất hoành tráng mà đặt niềm tin, tương lai con mình vào những trường như Gateway hay X. Con cái chúng ta là ưu tiên cuối cùng trong list của họ...''.



Sau khi sự cố xảy ra, phụ huynh đã nhắn tin cho cô giáo và nhận được lời xin lỗi để mong bỏ qua chuyện.

Đính kèm bài viết là bức ảnh chụp lại đoạn tin nhắn giữa anh N.M.T và Monitor nhà trường, có ngày giờ cụ thể. Trong tin nhắn, anh N.M.T đã bức xúc khi biết tin con trai anh bị bỏ quên trong xe vì ngủ quên, đồng thời anh cũng nhắn cô giáo rút kinh nghiệm vì rất nguy hiểm.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của anh N.M.T về sự cố đáng tiếc xảy ra tại một ngôi trường Quốc tế khác đã khiến dư luận một lần nữa bàng hoàng. Bởi lẽ, nếu như con anh T không may mắn, không nhanh nhạy và không đủ lớn thì có lẽ chuyện đau lòng ngoài ý muốn đã xảy ra do sự tắc trách của giáo viên.

Thành viên H.H bình luận: ''Sợ quá, chứng tỏ Gateway không phải là ngoại lệ. Bố mẹ đi làm vất vả gửi con ở môi trường tưởng chừng tốt nhất cả nước cuối cùng con vẫn gặp nguy hiểm, giờ chẳng biết tin vào ai. Chẳng lẽ rời xa vòng tay cha mẹ là bão tố?''.

''Thật tiếc vì anh đã không chia sẻ câu chuyện này sớm hơn, bởi nếu sớm hơn thì mọi chuyện biết đâu sẽ khác đi một chút. Giá như sự việc được làm lớn lên, trách nhiệm được truy cứu đến nơi đến chốn thì biết đâu, sẽ không có cái gọi là "sự cố Gateway" của ngày hôm nay?'', bạn T.L bày tỏ.



Còn thành viên V.T thì đặt ra câu hỏi: ''Vậy mới thấy chuyện học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường không phải hy hữu mà đã từng xảy ra tại một số ngôi trường, thậm chí là trường quốc tế, chất lượng cao, học phí hàng trăm triệu mỗi năm. Vậy nguyên nhân của những trường hợp này là gì? Bấy lâu nay các trường liệu đã thực sự chú trọng tới an toàn của học sinh đi xe buýt? Có hay không quy trình rõ ràng và chặt chẽ về việc đưa đón học sinh, và liệu nó có đang được các trường thực hiện một cách nghiêm túc? Phụ huynh có phải cũng dễ dãi quá hay không? Thật buồn!''.

Hiện tại bài viết của tài khoản facebook N.M.T vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận từ người dùng mạng.