Sau lần diện đồ tôi chọn và được đồng nghiệp khen, chồng đã không ngại đưa thêm tiền cho tôi hàng tháng

"Xấu chàng hổ ai"

Nói theo nghĩa đen thì có nghĩa là chồng bạn lôi thôi thì người khác trách bạn đầu tiên.

Anh chồng tôi là người có khá nhiều nhược điểm, thôi hãy khoan nói về tính cách hay cái khoản "lười như hủi" thì anh còn sở hữu một chiếc bụng bỡ ngang lúc tôi chửa 8 tháng. Chuyện chẳng có gì cho đến một lần được mời đi dự hội nghị, bình thường chồng tôi luôn tự chọn đồ mặc đi làm nhưng tự nhiên hôm nay lại nhờ tôi chọn sơ mi. Thiết nghĩ với cái bụng béo này, chọn mặc gì để che thì hơi khó nên tôi sẽ chọn cho anh một chiếc áo phù hợp với dáng người và không quá... kinh. Sau buổi hội nghị, chồng tôi hớn hở khoe được nhiều người khen hôm nay mặc đẹp, bất ngờ hơn nữa là đưa thêm tiền hàng tháng và giao phó hẳn cho tôi khoản mua quần áo mặc đi làm.

Dưới đây là một số cách chọn sơ mi cho người béo mà các chị em cần phải nắm khi chọn cho chồng.

Tránh áo màu sáng

Màu sắc trầm tạo nên cảm giác người bạn nhìn "ốm" hơn. Ngoài ra, chúng có thể che bớt phần thừa ở một số vị trí (ví du như bụng, cánh tay,...) khiến cơ thể nhìn gọn gàng hơn.

Ưu ái những chiếc áo họa tiết sọc dọc

Nếu với người gầy nên tận dụng áo sơ mi trơn, thì người béo ngược lại: Sử dụng họa tiết sọc dọc sẽ có tác dụng hướng mắt nhìn của mọi người theo chiều dọc sẽ làm vóc dáng trông thon gọn.

Không chọn dáng slim fit ôm sát

Kiểu áo này tuyệt đối không dành cho những người béo, trừ phi bạn muốn khoe với cả thiên hạ cơ thể đang dư thừa cân nặng.



Theo chủ nghĩa tối giản

"Less is more" là tiêu chí hàng đầu mà các chàng béo nên áp dụng. Ví dụ như áo sơ mi vốn đã chỉn chu, vậy nên quá nhiều phụ kiện đi kèm khiến bạn trông rườm rà và luộm thuộm.