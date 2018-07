Sau khi náo loạn "Gạo nếp gạo tẻ", Thúy Ngân lại dữ tợn đánh ghen Á hậu Huyền My

Tập 11 của chương trình truyền hình Quý ông đại chiến sẽ lên sóng với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Trà My Idol, Huyền My, Lâm Vỹ Dạ. Tại đây, cuộc đấu không chỉ diễn ra giữa 7 chàng trai mà còn nảy lửa trong sự tranh giành của 5 nữ nghệ sĩ. Đồng hành với Quý ông đại chiến trong vai trò MC vẫn là nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm.

Các chàng trai của chương trình.

"Ghê gớm" nhất chương trình chính là Thúy Ngân - "cô Hân" của Gạo nếp gạo tẻ. Xinh đẹp và chiêu trò là thế, Thúy Ngân cho biết mình vẫn đang phòng không chiếc bóng. Thúy Ngân tâm sự cô khó tìm được mẫu đàn ông lý tưởng vì bản tính khó chịu, khó chiều giống Hân. Chính vì thế, cô đến với Quý ông đại chiến nhằm tìm được chàng trai phù hợp để rước về nhà. Trên sân khấu, Thúy Ngân tiếp tục kéo dài màn đánh ghen kinh điển của mình với Lan Ngọc và Huyền My.

Thúy Ngân.

Khi lên sân khấu thể hiện tình huống đánh ghen, Thúy Ngân khiến khán giả hoảng sợ khi chẳng ngại ngần lao vào mắng chửi bạn trai và tình địch Huyền My. Ở phe đối địch, Lan Ngọc cũng "hăng máu" chửi mắng không kém cạnh. Lan Ngọc đóng vai chị của Huyền My, và Huyền My thì lại là "kẻ giật bồ" của Thúy Ngân.

Thúy Ngân - Huyền My - Lan Ngọc tái hiện màn đánh ghen trên sân khấu.

Tập 12 "Quý ông đại chiến": Thúy Ngân đánh ghen dữ dội sau khi gây sốt ở "Gạo nếp gạo tẻ".

Tuần này, 7 cực phẩm sẽ lên sóng gồm có chàng trai chơi violin Lâm Nhật Tân, nam thanh niên rắn rỏi thích beatbox Việt Thắng, chàng trai "sống vội" Anh Tuấn với phương châm "chắc gì sống đến mai mà để củ khoai đến sáng", chàng bộ đội mê Bolero Hòa Thuận và trai đẹp có cơ thể 6 múi Hiển Phước. Bên cạnh đó, tập 12 còn quy tụ chàng đầu bếp điển trai Vũ Dino và học trò của Tóc Tiên - Đào Tín.

Vừa ra mắt, 7 chàng trai đã bị 5 quý cô nghệ sĩ giành giật hết sức mình. Đồng hành với chương trình từ đầu, Lan Ngọc liên tục thả thính hết lớp trai này đến lớp khác. Thế nhưng, "Cô Ba Sài Gòn" có số phận khá nhọ khi chẳng ai chịu về với mình. Trên sân khấu, Lan Ngọc đã bất chấp nguy hiểm và đòi chàng trai 6 múi Hiển Phước ôm trọn mình vào lòng rồi bay lượn trên không trung trước sự ganh tị của "hội chị em".

Lan Ngọc được trai đẹp bế bổng trên sân khấu.

Tuy nhiên, Lan Ngọc vẫn không hài lòng với những gì mình đang có và giật luôn chàng bộ đội hát Bolero của Lâm Vỹ Dạ. Khi được Lan Ngọc tỏ tình, chàng trai này thẳng thừng đáp: "Mình thích giáo viên chứ không phải diễn viên". Không những thế, nam thí sinh còn vùi dập "thính" của Lan Ngọc khi nữ diễn viên cố mặc áo trùng với màu hoa lavender mà anh thích.