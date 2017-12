Sau khi hát karaoke, nữ người mẫu xinh đẹp bất ngờ tê cứng người, ngã xuống đất rồi hôn mê

aFamily.vn>Xã hội

Người mẫu tự do Karen Stella Wong khi đang hát karaoke cùng bạn bè vào ngày 12/12 vừa qua bỗng dưng bị tê cứng cả người, kèm theo cơn đau đầu dữ dội. Cô người mẫu lập tức được đưa đến bệnh viện Đa khoa Singapore và sau đó đã rơi vào hôn mê, qua đời 3 ngày sau đó, theo báo cáo của Shin Min Daily News vào ngày 26/12.

Karen Stella Wong (Ảnh: Facebook)

Được biết, vào ngày 12/12, cô cùng bạn bè đã đến quán karaoke ở Neil Road, Chinatown. Thế nhưng, sau khi hát một bài hát có những nốt cao, cô gái 28 tuổi đã cảm thấy đau đầu dữ dội. Chẳng bao lâu sau đó, Karen đã bị tê cứng và té ngã xuống đất trong sự hoang mang, lo lắng của bạn bè. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô đã rơi vào hôn mê.

Theo các bác sĩ chữa trị, mạch máu của Karen đã bị vỡ ra trong hộp sọ, gây chảy máu trong. Sau 3 ngày hôn mê, Karen đã tử vong. Theo ông Laurence Wong phát biểu với The Straits Times vào hôm 26/12, các bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong của Karen là do xuất huyết nội cấp tính chứ không phải do hát quá cao mà qua đời như các trang báo nước ngoài đã đưa tin trước đó.

Ông Laurence cho biết, Karen không có tiền sử bệnh trước đó và hôm xảy ra sự việc, con gái chỉ đi hát karaoke với bạn bè mà thôi. Người bố 60 tuổi cho biết: “Gia đình tôi không có tiền sử xuất huyết nội cấp tính. Con cũng có lúc bị đau đầu cũng như mọi người mà thôi. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Singapore nói rằng ngay cả một cơn đau đầu bình thường cũng có thể là dấu hiệu, nhưng chẳng có bác sĩ nào là yêu cầu một người bình thường bị đau đầu để chụp phim cả”.

Các bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong của Karen là do xuất huyết nội cấp tính. (Ảnh: Internet)

Theo luật cấy ghép nội tạng của Singapore được ban hành lần đầu vào năm 1987, tất cả công dân Singapore trên 21 kèm theo một số điều kiện nếu qua đời tại bệnh viện sẽ hiến nội tạng của mình. Ban đầu, gia đình ông Laurence rất khó khăn để quyết định nhưng sau đó, ông và vợ đã hiến tặng hai quả thận và gan của con gái. “Tôi nghe nói họ sẽ hiến tạng của con gái tôi cho 3 bệnh nhân. Tôi cảm thấy đó là điều tốt khi ít nhất con tôi có thể cứu được 3 người”, ông Laurence chia sẻ.

Theo ông Laurence, Karen là cô gái rất vui vẻ, thích đùa giỡn. “Tôi vẫn nhớ giây phút cuối cùng khi con rời khỏi nhà. Con nói: “Bố ơi con đi chơi nhé”, và con vẫn đùa giỡn với mẹ, với cô giúp việc”.

Là con một của gia đình, Karen rất gần gũi với mẹ. “Điều tôi lo lắng giờ đây là vợ tôi. Vợ và con gái như hai chị em vậy. Làm sao cô ấy có thể vượt qua được. Tôi đã đưa cô ấy đến ở nhà họ hàng một thời gian”, ông Karen tâm sự. “Tôi cũng rất đau khổ. Tôi khóc suốt 2 ngày. Dù cho có gì xảy ra, tôi cũng tự bảo bản thân phải mạnh mẽ vì vợ, vì mẹ. Mẹ tôi vẫn chưa biết tin này. Bà không đọc báo”.

Lễ tang của Karen đã được tổ chức vào ngày 20/12.

Tang lễ của Karen. (Ảnh: Internet)

