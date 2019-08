Sau đêm diễn kỷ niệm 12 năm ca hát hoành tráng, Võ Hạ Trâm tất bật chạy show

Vào cuối tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã làm khán giả thích thú trước liveshow This is me, kỉ niệm 12 năm cô bước chân theo con đường nghệ thuật. Bằng sự nghiêm túc và đam mê, cô đã mang đến một đêm diễn nhiều cảm xúc thông qua những ca khúc bất hủ.

Sau loạt những dự án được đầu tư nghiêm túc, cô tiếp tục tất bật chạy show để mang tiếng hát của mình đến gần công chúng hơn. Tuy nhiên, với hình ảnh và dòng nhạc mình lựa chọn thì Võ Hạ Trâm chỉ xuất hiện ở những sự kiện thật sự phù hợp, nơi đó có các khán yêu mến tiếng hát của cô.

Võ Hạ Trâm luôn quan niệm rằng, hãy làm hết mình, nghiêm túc và kĩ lưỡng thì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Bằng chứng cụ thể nhất chính là sau 12 năm làm nghề nữ ca sĩ ngày càng được yêu thương nhiều hơn.

Võ Hạ Trâm cho rằng chẳng cần phân biệt mình là ngôi sao hạng nào trong showbiz mà chính sự ủng hộ của công chúng mới là động lực đi theo năm tháng.

Không xuất hiện quá nhiều ở các gameshow, ít ai biết rằng nữ ca sĩ lại khá "đắt show" sự kiện.

Mỗi lần đi diễn, Võ Hạ Trâm chú ý rất kĩ lưỡng về vẻ ngoài. Bởi lẽ người nghệ sĩ ngoài tài năng thì hình ảnh đẹp cũng là một cách tôn trọng ánh nhìn của mọi người, tôn trọng các khán giả yêu thương mình.