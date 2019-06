Sau cô gái Colombia, thêm nam du khách Nga cũng bị giật túi xách khi tắm biển Nha Trang

Cách đây vài tiếng đồng hồ, một người dùng mạng đã đăng tải lại câu chuyện một nam du khách nước ngoài đã bị cướp giật mất túi xách, trong đó chứa toàn bộ giấy tờ tùy thân khi đi du lịch tại một bãi biển ở Nha Trang. Theo đó, người này chia sẻ:

"Trưa nay, khoảng 11h45 ngày 11/6, một anh người Nga đang tắm biển đoạn gần đường Củ Chi, Nha Trang thì bị kẻ gian giật mất túi xách. Trong túi gồm có 2 điện thoại, 1.000 USD, tiền Việt, thẻ ngân hàng, bằng lái xe và nhiều vật giá trị khác.

Anh ấy chạy bộ đuổi theo bong hết chân từ Phạm Văn Đồng - Mai Xuân Thưởng - đường 2/4 nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Hiện tại, anh ấy đang rất bàng hoàng và đau khổ tại Công an phường Vĩnh Hải để xin giúp đỡ và tìm kiếm.

Anh chị nào nhặt được giấy tờ do bọn trộm vứt lại hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Công an phường Vĩnh Hải để giúp đỡ vị khách thiếu may mắn này và giữ hình ảnh du lịch Nha Trang nhé!".

Nam du khách bị giật túi mất hết giấy tờ.

Đính kèm bài đăng là hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc với 2 bàn chân đều bị bong tróc đến tóe máu do vừa đuổi theo bọn cướp. Tuy nhiên, anh đã không lấy lại được tài sản đã mất.

Toàn bộ tài sản và giấy tờ quan trọng của nam du khách này đã bị mất cắp.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã nhận được hàng nghìn lượt like, share từ người dùng mạng. Phần lớn đều bày tỏ thái độ phẫn nộ với những tên cướp kia, đồng thời thương cảm cho hoàn cảnh của người khách du lịch ngoại quốc. Số khác vận động bạn bè, người thân chia sẻ bài viết để giấy tờ sớm về được tay người khách du lịch này.



Thành viên H.G bình luận: "Nhìn bàn chân anh chảy tóe máu mà thương quá. Sao bọn cướp giờ lộng hành quá vậy. Mất tiền không tiếc mà mất giấy tờ mới tiếc, chưa kể nơi xứ người đi lại, di chuyển không có giấy tờ thì đúng là ác mộng".

"Quá đáng thật! Nhìn anh này mà thương. Tệ nạn này riết rồi làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong con mắt của du khách nước ngoài. Mong rằng đây cũng là bài học để mọi người đi du lịch nên cẩn trọng tài sản cá nhân của mình. Hy vọng anh ấy sẽ sớm tìm lại tài sản bị mất cắp", bạn H.L bình luận.

Hiện phía cơ quan chức năng TP Nha Trang đang hỗ trợ để tìm lại giấy tờ cho nam du khách. Trước đó, một nữ du khách người Colombia cũng bị mất toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân, nhưng rất may mắn sau khi dân mạng chia sẻ thông tin, 1 nhóm bạn trẻ đã nhặt được và mang đến tận nơi để trao trả cho cô gái này.

Hiện bài viết về nam du khách người Nga bị mất túi xách vẫn đang được cư dân mạng xôn xao bình luận kèm chia sẻ với hy vọng tìm lại số giấy tờ tùy thân quan trọng cho du khách.