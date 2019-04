Sau bữa ăn trưa, gần 90 công nhân của công ty TNHH HaHae Việt Nam phải nhập viện cấp cứu

Thông tin nhanh vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH HaHae Việt Nam, địa chỉ Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương.

Hồi 12h10 ngày 10/4/2019, tại Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam (địa chỉ Km50+460 Quốc lộ 5, đường Hoàng Ngân, Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, ngành nghề gia công xuất khẩu hàng may mặc), khoảng 2.900 công nhân ăn trưa suất ăn công nghiệp do hộ kinh doanh cá thể Đỗ Đức Hạnh (địa chỉ: Thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, Bình Giang) chế biến trực tiếp tại Công ty.

Suất ăn gồm: Lạc chiên, cá kìm rán, bầu xào, rau cải luộc, nước rau luộc và cơm.

Đến 15h cùng ngày, một số công nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, nhiều người vừa đi vừa nôn, chóng mặt, mặt xanh xao, biến sắc, nghi bị ngộ độc thức ăn. Ngay sau đó, Công ty đã đưa các công nhân trên vào Bệnh biện cấp cứu (tổng số 86 công nhân, trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh: 65 công nhân, Bệnh viện Quân y 7: 21 công nhân).

Sau khi được cấp cứu ban đầu, sức khỏe các công nhân đã dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, đang tiếp tục được điều trị, đến 21h cùng ngày, một số công nhân đã được cho xuất viện.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hải Dương phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp đến Công ty và Bệnh viện nơi các công nhân đang điều trị để nắm tình hình, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời có các biện pháp để ổn định tình hình. Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành các bước xác minh nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.