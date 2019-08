Sau 10 năm im hơi lặng tiếng, siêu phẩm "Zombieland" gây sốt khi tung trailer hậu truyện với dàn sao "khủng"

Năm 2009, chỉ với kinh phí "hạt dẻ" tầm 24 triệu USD, cái tên Zombieland đã gây nên bất ngờ lớn khi giúp hãng Columbia Pictures thu về khoản doanh thu lên tới 102,3 triệu USD, đồng thời gây được ấn tượng mạnh trong mắt giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Dẫu khai thác đề tài xác sống vốn thường mang màu sắc kinh dị, nhưng nhờ lăng kính dí dỏm, hài hước cộng thêm tuyến nhân vật độc đáo, tác phẩm trên nhanh chóng thu hút cho riêng mình lực lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, bất chấp vô số lời yêu cầu từ phía người hâm mộ, ekip Zombieland vẫn không hề gấp rút thực hiện phần thứ hai, bởi họ hiểu rõ, "rượu ủ càng lâu thì càng ngon".

Thế rồi, đến tận một thập kỷ sau đó, dự án hậu truyện Zombieland 2: Double Tap (Zombieland 2: Cú Bắn Đúp) mới chịu đăng tải đoạn trailer quảng bá đầu tiên, đánh dấu sự góp mặt của bộ tứ diễn viên quen thuộc nay đã thành những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. Cụ thể, tính từ thời điểm tham gia Zombieland, Jesse Eisenberg từng được đề cử giải Oscar với The Social Network (2010), Woody Harrelson vinh dự nhận thêm hai đề cử Oscar qua hai vai phụ ở The Messenger (2009) và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017). Riêng kiều nữ Emma Stone thì vinh dự giành tượng vàng danh giá tại hạng mục nữ chính xuất sắc nhất vào năm 2017 (La La Land, 2016).

Poster chính thức của Zombieland 2: Double Tap

Trailer phim "Zombieland 2"

Lấy mốc thời gian 10 năm tương tự ngoài thực tế, Double Tap tiếp tục xoay quanh nhóm nhân vật chính lầy lội gồm: Columbus (Jesse Eisenberg) - thanh niên mọt sách nhút nhát luôn tuân thủ theo bộ nguyên tắc sinh tồn do cậu đề ra, gã "sát thủ zombie" Tallahassee (Woody Harrelson) cao ngạo bị nghiện món bánh Twinkie cùng hai chị em lừa lọc Wichita (Emma Stone) – Little Rock (Abigail Breslin). Nhằm tìm kiếm các tập thể người vẫn còn sống sót, bọn họ đã quyết định "đi phượt" tới trung tâm hành chính của bờ đông Hoa Kì, tức thủ đô Washington D.C và quét sạch hết thảy mọi thể loại thây ma dám cả gan ngáng đường.



Ngay từ cảnh mở màn, trailer Zombieland 2 sẽ khiến người xem bật cười bởi phân đoạn hành động hết sức bá đạo. Sau khi chán chê với căn biệt thự sang chảnh của nam tài tử Bill Murray tại khu Beverly Hills, bộ tứ liền lập tức chơi lớn bằng việc giành lại quyền kiểm soát Nhà Trắng khỏi tay lũ zombie khát máu, đồng thời biến nơi đây trở thành "thủ phủ ăn chơi" kế tiếp. Không chỉ duy trì bầu không khí lạc quan đặc trưng, đề cao tinh thần tận hưởng cuộc sống thay vì phải chấp nhận cái cảnh trốn chui trốn nhủi giống như mặt bằng chung phim zombie, Double Tap còn chú trọng khắc họa những mâu thuẫn giữa các thành viên thuộc gia đình bất đắc dĩ này.

Bộ tứ lầy lội quyết tâm chọn Nhà Trắng làm nơi ở mới.

Đơn cử, mối tình giữa Columbus và Wichita chắc chắn sẽ gặp không ít sóng gió trước sự xuất hiện đột ngột của Madison (Zoey Deutch), em gái áo hồng có độ dễ thương vô đối. Trong lúc đó, cô nàng Little Rock lại đang bỏ nhà đi theo trai lạ Berkeley (Avan Jogia), gã nghệ sĩ lang thang kiêm luôn đại lý bán "cỏ"; riêng Tallahassee thì sau khoảng thời gian dài lẻ bóng, anh đã tìm được "đối trọng" xứng đáng cho mình – nữ chiến binh mạnh mẽ Nevada (Rosario Dawson). Chưa kể, vào cuối đoạn trailer, cặp đôi bí ẩn do Luke Wilson và Thomas Middleditch thủ vai cũng hứa hẹn gây nên nhiều bước ngoặt khó lường, bởi hai người họ đều sở hữu tính cách chẳng khác gì Columbus lẫn Tallahassee thuở xưa.

Dàn nhân vật mới sẽ xuất hiện trong phần hậu truyện lần này.

Qua loạt hình ảnh mà đoạn trailer cung cấp, không khó để nhận thấy quy mô của các trận càn quét thây ma nơi Double Tap đảm bảo sẽ hoành tráng vượt xa phần đầu. Bên cạnh mấy loại vũ khí cận chiến hay súng ống cơ bản, nhóm nhân vật chính đều được trang bị tận răng nhiều món "đồ chơi" hiện đại, có sức sát thương cao như ống phóng lựu, khẩu M134 minigun, cỗ máy cắt lúa (combine harvester) hoặc thậm chí là ô tô vượt địa hình Monster...

Đặc biệt, theo thông tin từ phía nhà sản xuất, đám zombie hiện giờ cũng đã tiến hoá lên một đẳng cấp khác: khỏe hơn, lì đòn hơn và thông minh hơn, không còn ù lì và chậm chạp tương tự trước kia. Vì vậy, đông đảo người hâm mộ đang rất nóng lòng trông đợi vào yếu tố hành động, kinh dị ở dự án lần này.

Bạn thích càn quét bọn zombie bằng máy cắt lúa hay chiếc xe địa hình trên đây?

Ngoài dàn diễn viên thực lực, tác phẩm còn đánh dấu cuộc hội ngộ giữa đạo diễn Ruben Fleischer và bộ đôi biên kịch Rhett Reese - Paul Wernick, những gương mặt từng đóng vai trò quan trọng, giúp tạo nên thành công vang dội cho Zombieland cách đây đúng một thập kỷ. Hơn nữa, nếu màn hoá thân đỉnh cao của Bill Murray ngày xưa được đánh giá như "pha cameo thú vị nhất năm 2009", thì đến Double Tap, ông sẽ tiếp tục sắm vai... chính mình cùng bạn đồng nghiệp Dan Aykroyd, nam tài tử gạo cội cũng nổi tiếng qua loạt phim Ghost Buster kinh điển.

Zombieland 2: Double Tap (Zombieland 2: Cú Bắn Đúp) dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/10/2019.