Sắp hết vai vì bị vạch mặt trong "Nàng dâu order", "em gái mưa" Quỳnh Kool khoe nhan sắc xinh hơn phim tại sự kiện

Nữ diễn viên Quỳnh Kool thu hút nhiều sự chú ý khi góp mặt trong buổi ra mắt bộ phim "Annabelle: Ác quỷ trở về" tại Hà Nội tối qua (25/6). Trùng hợp thay, tối qua cũng là thời điểm đoạn preview tập 24 của "Nàng dâu order" được tung ra gây xôn xao cộng đồng mạng vì tình tiết nhân vật em gái mưa do Quỳnh Kool thủ vai chính thức bị "vạch mặt".

So với tạo hình có phần giản dị, thường xuyên ăn mặc xuề xòa trong phim, Quỳnh Kool ngoài đời dịu dàng, điệu đà hơn hẳn. Trong sự kiện, cô gây chú ý với chiếc váy đỏ rực bắt mắt, hợp với không khí của buổi ra mắt bộ phim kinh dị về búp bê ma Annabelle.

Nữ diễn viên cũng chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào, tối giản phụ kiện bằng một đôi bông tai ngọc trai nhỏ xinh.

Với tình tiết em gái mưa bị vạch mặt trong tập 24 "Nàng dâu order", nhiều khán giả dự đoán rằng Quỳnh Kool cũng sắp nhận cát sê hết vai.

Buổi ra mắt phim còn có sự góp mặt của cặp đôi Bình An - Á hậu Phương Nga.

Tại sự kiện ở TP.HCM, Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả "hết hồn" khi xuất hiện với tạo hình ma mị, rất hợp với màu sắc bí ẩn của bộ phim.

Cả cách trang điểm lẫn biểu cảm của Lan Ngọc đều rất "Annabelle".

Kelbin Lee.

Erik.

Annabelle Comes Home (tựa Việt: Annabelle: Ác Quỷ Trở Về) là phần tiếp theo của bộ phim năm 2017 Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ, là phim thứ ba trong series Annabelle và là phần thứ sáu trong Vũ trụ The Conjuring. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Peter Safran, phần 3 của Annabelle sẽ là những sự kiện xảy ra giữa khoảng thời gian của Ám Ảnh Kinh Hoàng (1971) và Ám Ảnh Kinh Hoàng 2 (1977 – phim ra mắt năm 2016). Annabelle: Ác Quỷ Trở Về lấy bối cảnh sau khi búp bê ma được đưa về căn phòng chứa những đồ vật bị ám của nhà Warren - hai nhân vật quen thuộc của Vũ trụ The Conjuring. Lần này, cô con gái Judy Warren sẽ trở thành mục tiêu tấn công của búp bê ma.

Sau khi đưa Annabelle về nhà và niêm phong nó trong căn phòng đặc biệt, cặp vợ chồng pháp sư trừ tà buộc phải rời đi ngay trong đêm để thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn. Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi người bạn Daniela của Mary Ellen - bảo mẫu nhà Warren tò mò khám phá căn phòng đầy những món đồ quỷ ám và vô tình giải thoát cho Annabelle. Từ đó, Annabelle kêu gọi các linh hồn khác có trong căn phòng cùng trỗi dậy, với mục tiêu mới nhằm vào chính Judy – cô con gái nhà Warren và bạn bè của cô bé.

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về có suất chiếu đặc biệt tại các rạp từ 17h ngày 25.06 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 26.06.2019.