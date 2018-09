Sắp chiếu tập cuối, phim của "hoàng tử nụ cười" xứ Hàn dính nghi án đạo nhái nghiêm trọng

Let Me Introduce Her (tạm dịch: Ký Ức Về Cô Ấy) là melodrama dài 40 tập thuộc khung giờ thứ Bảy của đài SBS. 4 tập cuối cùng của tác phẩm này được lên kế hoạch phát sóng vào tối hôm nay (29/9). Tuy nhiên, ngay trước khi hạ màn, bộ phim của "hoàng tử nụ cười" Kim Jae Won và người đẹp Nam Sang Mi đã vướng vào một nghi án đạo nhái nghiêm trọng có liên quan tới một phim Nhật lên sóng từ năm 1999 và phiên bản remake Hàn Quốc của nó.

"Let Me Introduce Her".

Bộ phim Nhật được nói tới ở đây là Utsukushii Hito của biên kịch Nojima Shinji, được đài TBS phát sóng cách đây gần hai thập kỷ. Trong khi đó, DK E&M là một công ty sản xuất phim của Hàn Quốc đã thảo luận với TBS về việc mua bản quyền làm lại Utsukushii Hito từ tháng 11/2017. Phiên bản remake của tác phẩm này được kì vọng sẽ có thể lên sóng vào nửa đầu năm 2019.

Trong thông cáo báo chí của mình hôm 29/9, DK E&M cho biết: "Bộ phim Let Me Introduce Her đã đạo nhái và chỉnh sửa hầu hết các tình tiết quan trọng trong cốt truyện của Utsukushii Hito". Những tình tiết được công ty này chỉ ra đó là: Để tiếp tục sống, nữ chính tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ; bác sĩ thẩm mỹ ban đầu từ chối phẫu thuật cho cô nhưng cuối cùng đã đồng ý vì không thắng được quyết tâm của cô; sau đó, anh ta mang đến cho nữ chính một gương mặt giống hệt gương mặt của một người đặc biệt với anh ta; sau khi phẫu thuật, tính cách của nữ chính cũng thay đổi;...

"Utsukushii Hito".

Phía DK E&M tuyên bố họ sẵn sàng dùng các hành động pháp lý để giải quyết vụ việc đạo ý tưởng này cũng như để bảo vệ quyền lợi cho dự án remake của họ. Về phía SBS, nhà đài cho biết họ đang kiểm tra lại các thông tin với tổ chế tác của Let Me Introduce Her trước khi đưa ra phát ngôn chính thức về vụ việc.

Trong khi đó, Let Me Introduce Her xoay quanh câu chuyện về Han Gang Woo (Kim Jae Won), một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, và Ji Eun Han (Nam Sang Mi), một cô gái tìm tới dao kéo để thay đổi hoàn toàn diện mạo. Tuy nhiên sau ca phẫu thuật, Ji Eun Han đã bị mất trí nhớ và cô quyết định đi tìm lại kí ức của mình.

(Nguồn: OSEN)