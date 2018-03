Sắp 8/3 rồi, anh em không mau chuẩn bị quà tặng vợ thì cứ liệu hồn bị đem đi “rao bán” như thế này đây

Càng gần ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì đấy, trên mạng xã hội càng xuất hiện nhiều một mặt hàng thu hút rất nhiều sự chú ý của các chị, các mẹ. Các chị bán gì? Xin thưa là bán chồng!

Những bài đăng có nội dung "bán chồng" không chỉ nhắc khéo, châm biếm mà còn đem lại cho người đọc rất nhiều tiếng cười vì sự hài hước không điểm dừng của các bà vợ.



Cụ thể, chị T.H rao bán "mặt hàng chồng" với các thông số kĩ thuật như sau:

"Bán chồng

Sản xuất năm 1981

Sử dụng nhiên liệu: cơm, phở, bún, thịt, gan, lòng lợn, trứng, cá, mì gói…

Lốp: còn nguyên cả đôi nhưng đã nhão.

Đã đăng kí chính chủ 2012

Màu sắc: ngăm ngăm da trâu

Tình trạng sử dụng: 2 năm đầu sử dụng khá thường xuyên. Đã có 2 sản phẩm.

Tình trạng hiện nay: điện nước phập phù. Thi thoảng mới khởi động được. Khởi động xong thì máy hơi ặc lên một phát rồi lịm. Muốn sử dụng lại thì phải đợi nửa tháng sau, có khi cả tháng. Trời rét thì tuyệt đối không tìm được bugi.

Công dụng phụ: rửa bát, phơi đồ, giặt đồ…

Lý do bán: Không có dấu hiệu chuẩn bị quà 8/3.

Giá: xxxxxxxxxx đồng."

Bài đăng bán này đã thu hút được rất nhiều các chị em thi nhau gọi người yêu, chồng vào "dằn mặt".

Chị H coi chồng như một chiếc xe "đã qua sử dụng", giờ muốn thanh lý. Trước khi bán, chị cũng cung cấp đầy đủ thông tin để người mua dễ dàng hình dung. Chị cũng nói rõ tình trạng sử dụng và tình trạng hiện nay của ông chồng, đó là "điện nước phập phù". Khỏi nói thì ai cũng hiểu chị H đang ám chỉ điều gì, nên mọi người đều cười không ngớt khi nghĩ đến cảnh lúc ông chồng "xấu số" đọc được những dòng này.

Một ông chồng xấu số khác cũng bị đem rao bán

Các ông chồng này đã được "đăng kí chính chủ" từ lâu, nay bị bán đi với lí do tưởng bé tẹo mà lại to đùng là "không có dấu hiệu chuẩn bị quà 8/3". Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày phụ nữ là số 1, vậy mà các ông chồng này, chẳng biết vì không để ý, vì thiếu tinh tế hay đang âm thầm chuẩn bị quà cho vợ mà lại may mắn bị vợ dằn mặt thế này đây.

Nhưng nếu ai để ý kĩ hơn, chị H bán chồng với giá xxxxxxxxxx đồng, đếm sơ sơ cũng phải đến 10 chữ số, một cái giá cực kì đắt đỏ. Có thể nhận thấy không phải vì chị chán chồng thật đâu, phụ nữ mà, dỗi thì dỗi thế thôi…

Vậy nên, nếu không muốn bị đem đi rao bán trên mạng xã hội, các chàng mau mau chuẩn bị quà 8/3 để đem hạnh phúc đến cho "chủ nhân" của mình ngay đi thôi!