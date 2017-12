Sao ngoại tình 2017: Người bỏ vợ con theo tình mới, kẻ lấp liếm bằng hình ảnh gia đình hạnh phúc không rõ thật giả

aFamily.vn>Hậu trường

Bình Minh và Trương Quỳnh Anh



Đầu tháng 12 vừa qua, loạt ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bất ngờ bị phát tán trên khắp mạng xã hội. Ngay sau khi scandal nổ ra, phía Bình Minh lên tiếng khẳng định đây chỉ là hình ảnh hậu trường của bộ phim Thề không gục ngã mà cả hai cùng đóng chung. Nhưng giải thích này lại hoàn toàn trái ngược với chia sẻ của đạo diễn phim khi người này khẳng định cả hai có rất ít cảnh tình cảm trong phim.

Trước đó, Tim từng đặt nghi vấn về tình cảm của vợ dành cho mình ngay trên sóng truyền hình và cũng có tin đồn nam ca sĩ xảy ra xô xát với Bình Minh ngay trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam. Quá nhiều lý do khiến người ta tin vào nghi vấn ngoại tình của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh.

Ảnh hậu trường phim mà tình tứ thế này chắc chỉ có mỗi trường hợp "cá biệt" của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. (Ảnh: Internet)

Giữa tâm bão lùm xùm, Bình Minh vẫn xuất hiện hạnh phúc cùng vợ và con. Trả lời phỏng vấn, Anh Thơ – vợ Bình Minh, chia sẻ rằng cô không quá quan tâm đến những hình ảnh ấy và thị phi trong showbiz đã không còn là chuyện lạ đối với gia đình cô. Trong khi đó, phía gia đình Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sinh hoạt như thể không hề có chuyện gì xảy ra dù hồi đầu tháng 10, nữ ca sĩ xác nhận cả hai đã ly hôn. Chẳng biết thực hư sự việc như thế nào nhưng Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đã đánh mất hình ảnh trong mắt khán giả, nhất là chàng người mẫu điển trai một thời là “soái ca” trong mắt không ít chị em phụ nữ.

Giữa tâm bão, gia đình Trương Quỳnh Anh và Bình Minh vẫn sinh hoạt bình thường. (Ảnh: Internet)

Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu

Cuộc hôn nhân tan vỡ của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu sẽ vô cùng văn minh nếu như không có những hệ lụy sau đó kéo theo. Đầu tiên là khi Lâm Vinh Hải công khai hẹn hò với người mẫu Linh Chi, Lý Phương Châu lên tiếng tố chồng cũ ngoại tình, khẳng định cặp đôi đã qua lại với nhau từ lâu. Lâm Vinh Hải từ một “soái ca” vũ công điển trai, hiền lành và kiệm lời trong chớp mắt trở thành biểu tượng của sự phụ bạc.

Về phía Lý Phương Châu, cô nhanh chóng nhận lời tỏ tình của vũ công Hiền sến đồng thời cũng là bạn chung với Lâm Vinh Hải. Ngay sau đó, cộng đồng dancers thi nhau lên tiếng đòi lại công bằng cho Quán quân So you think you can dance, "tố" Lý Phương Châu mới là người ngoại tình thời điểm cả hai vẫn còn là vợ chồng. Như mọi lần, Lâm Vinh Hải vẫn giữ im lặng trong khi vợ cũ của anh lên tiếng phản bác. Scandal này một thời khiến báo chí rầm rộ và cư dân mạng cũng tò mò thực hư sự việc nhưng ai mới là người có lỗi khiến cuộc hôn nhân của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đổ vỡ có lẽ chỉ người trong cuộc có thể tường tận.



Kim Min Hee và Hong Sang Soo

Chưa kịp tận hưởng thành công của tác phẩm điện ảnh đồng tính nữ Người hầu gái và loạt giải thưởng danh giá thì Kim Min Hee bất ngờ dính “phốt” hẹn hò với đạo diễn già đã có vợ con, Hong Sang Soo. Từ “nữ diễn viên hạng A được thèm khát nhất thời điểm hiện tại”- kết quả của 17 năm nỗ lực hoạt động nghệ thuật không ngừng, hình ảnh của Kim Min Hee tuột dốc thảm hại trong mắt công chúng, trở thành kẻ thứ 3 phá hủy hạnh phúc gia đình người khác.

Sau khi phải lòng tình mới, đạo diễn họ Hong cũng quyết định đệ đơn ly dị vợ khiến mũi rìu dư luận càng hướng về cặp đôi. Sự việc bị phanh phui vào năm ngoái nhưng vẫn khiến báo chí hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực đến tận năm nay khi bắt gặp Kim Min Hee và Hong Sang Soo hẹn hò hạnh phúc, tay trong tay dự sự kiện và đeo cả nhẫn đôi để khẳng định tình cảm bền chặt.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch

Hành trình từ yêu đến cưới viên mãn của vợ chồng Lưu Khải Uy và Dương Mịch luôn khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Đều là những con người đam mê công việc nên thời gian cả hai có mặt trên phim trường còn nhiều hơn cả lúc ở nhà và chăm sóc con gái. Và đó cũng chính là cội nguồn bắt đầu cho loạt thị phị ngoại tình khiến dư luận xôn xao thời gian qua của cặp đôi.

Từ năm 2015, Lưu Khải Uy và Dương Mịch liên tục vướng scandal ngoại tình với bạn diễn. Trong khi nữ diễn viên Người đàm phán bị đồn hẹn hò với tình trẻ Lý Dịch Phong thì ông xã của cô lại bị bắt gặp bước vào phòng khách sạn với bạn diễn nữ thời gian đóng Mãn hoang ký. Tin đồn ly hôn của cặp đôi rộ lên suốt một thời gian dài sau đó.

Thời gian trở lại đây, Dương Mịch lại bị chỉ trích bởi hành động thiếu đứng đắn bên cạnh đồng nghiệp nam. Thậm chí, cô nàng còn tỏ ra khá vô tư khi bị đụng chạm những vị trí nhạy cảm. Thời điểm hẹn hò, Lưu Khải Uy và Dương Mịch dính nhau như hình với bóng, sau khi kết hôn lại trở thành cặp vợ chồng bị ghét nhất showbiz vì gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Cộng với những lùm xùm thời gian qua, người ta càng thêm nghi ngờ cuộc hôn nhân của hai ngôi sao.

Bạch Bách Hà

Ngày 12/4, "Ảnh hậu" của giải Hoa Đỉnh 2016 Bạch Bách Hà bị tờ Phong Hành “bóc phốt” ngoại tình với người mẫu Trương Ái Bằng. Được biết, cánh phóng viên của trang báo này phải bay sang tận Thái Lan để bắt tại trận đôi tình nhân. Tại đây, cặp đôi bị ghi lại khoảnh khắc tình tứ, thân mật như nói chuyện nhỏ to, ôm hôn thắm thiết tại hồ bơi. Chưa hết, đoạn clip còn bắt gặp hành động khiếm nhã của Bạch Bách Hà khi dùng tay chỉ vào chỗ nhạy cảm của bạn trai. Theo Phong Hành, cặp đôi này đã gắn bó từ năm 2016, từng du lịch Nhật Bản và tham dự tuần lễ thời trang cùng nhau.

Trong khi Bạch Bách Hà có niềm vui ở ngoài thì chồng cô, tài tử Trần Vũ Phàm, cũng trăng hoa không kém. Cũng giống như Bạch Bách Hà, Trần Vũ Phàm cũng có nhân tình ở bên ngoài từ lâu. Hôn nhân của cặp đôi này được tờ Sina ví là “nhạt như nước” dù cả hai đã có con. Chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem” rối rắm khiến công chúng Trung Quốc phải lắc đầu ngán ngẩm.

Cao Hâm

Cao Hâm được khán giả biết đến nhiều nhất với vai diễn Lục Nhĩ Hào trong Tân dòng sông ly biệt. Sau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình với nữ diễn viên Vương Nhất Nam, anh bắt đầu cảm mến bạn diễn xinh đẹp và theo đuổi cô từ đó. Thời điểm Vương Nhất Nam bị tai nạn trên phim trường năm 2000, Cao Hâm là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Tấm chân tình của anh cuối cùng cũng khiến trái tim người đẹp liêu xiêu. Tình yêu đẹp của họ được ví giống với chuyện tình của Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng.

Sau 7 năm yêu nhau, Cao Hâm và Vương Nhất Nam đăng ký kết hôn trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2009. Nam diễn viên nổi tiếng chung thủy và hết mực yêu chiều vợ. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ của Cao Hâm chỉ duy trì đến đầu tháng 4 vừa qua khi Phong Hành tung loạt ảnh anh cùng đi mua sắm với một cô gái xinh đẹp. Đáng nói, anh còn dẫn theo cả con gái của mình, cả 3 trông chẳng khác gì một gia đình.

Trước loạt ảnh ngoại tình lộ liễu này, cư dân mạng cho rằng Cao Hâm và Vương Nhất Nam đã ly hôn và không còn chung sống với nhau. Trong khi một số khác đoán nam diễn viên công khai ngoại tình và phản bội vợ sau 17 năm yêu nhau.

