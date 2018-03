Sai lầm lớn mỗi lần đi máy bay tất cả chúng ta đều từng mắc phải này có khả năng khiến bạn gặp nguy hiểm

Hẳn là ai từng di chuyển bằng đường hàng không đều biết nếu như muốn vào được máy bay, mỗi người đều cần có một tấm thẻ lên tàu (boarding pass). Thế nhưng sau khi xong “nhiệm vụ” này, nhiều người thường nghĩ rằng tấm thẻ đó đã trở thành miếng giấy vụn chẳng có tác dụng gì. Họ thường vứt đi luôn trên máy bay, tiện tay bỏ lung tung khắp nơi hoặc để lại trong phòng khách sạn… Thực chất đây lại là một việc làm sai lầm mà rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân bạn đấy!



Một báo cáo từ USA Today đã chia sẻ những thông tin gây sốc về việc thẻ lên máy bay có thể tiết lộ thông tin cá nhân nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Những tấm giấy không đơn giản chỉ để ghi thời gian lên tàu, cổng lên tàu, số ghế ngồi… mà nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, chúng sẽ có cách để truy xuất những thông tin cá nhân của một người và dùng thông tin đó để thực hiện những hành vi trái pháp luật, thậm chí đe dọa sự an toàn cho người đó nữa.



Sau vụ tấn công 11/9, Bộ an ninh nội địa Mỹ đã đưa ra một hệ thống sàng lọc hành khách để xác định những kẻ khủng bố tiềm năng trước khi lên máy bay. Theo đó tất cả hành khách sẽ được đánh giá trên hệ thống an ninh theo cấp độ green - amber - red, dựa vào mức độ nguy hiểm của một người. Cũng vì lý do an toàn, hệ thống này sẽ có nhiệm vụ thu thập càng nhiều thông tin cá nhân của bạn càng tốt để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Thông tin của bạn sẽ được nhúng trong mã vạch in trên thẻ lên máy báy để các nhân viên hàng không khi soát vé đều có thể kiểm tra được chính xác bạn là ai. Đó cũng là lý do vì sao bạn đừng bao giờ vứt lại thẻ lên máy bay ở nơi công cộng, cũng không nên chụp ảnh chúng đăng lên mạng xã hội.



Báo cáo của USA Today tiết lộ rằng mã QR trên thẻ lên máy bay của bạn có thể được sử dụng bởi tin tặc để lấy cắp các thông tin cá nhân bao gồm quốc tịch, số hộ chiếu, ngày sinh, quốc gia cư trú, địa chỉ nhà, nơi làm việc, địa chỉ email… Các hacker cũng có thể lấy thông tin tương tự thông qua số thẻ khách hàng thường xuyên thường được hiển thị trên boarding pass của hành khách. Bọn người xấu sẽ dùng ứng dụng quét mã vạch hoặc một trang web có thể giải mã dữ liệu để truy cập thông tin của bạn, sau đó sử dụng thông tin này để làm những chuyện phạm pháp dưới danh tính của bạn.

Chính vì thế, vì sự an toàn của bản thân bạn hãy nhớ không nên vứt thẻ boarding pass lung tung sau khi sử dụng. Tốt nhất bạn hãy xé chúng đi và đừng quên nhắc nhở những người thân trong gia đình, bạn bè cùng tập cho mình thói quen an toàn này nhé!



(Nguồn: USA Today)