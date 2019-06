Running Man: Hiền Hồ gây sốc khi lao vào xé bảng tên Lan Ngọc, BB Trần sửng sốt vì bị Trấn Thành thẳng tay loại bỏ

Tiếp cuộc đua Câu lạc bộ ưu tú, tập 11 của chương trình truyền hình Chạy đi chờ chi - Running Man phiên bản Việt vừa lên sóng vào tối 22/6 và mang đến cho khán giả loạt tình huống dở khóc dở cười.

Hết học Văn các học sinh trường Trung học Running Man tếp tục đến học Mỹ Thuật với vô vàn chiêu trò khó đỡ thời học sinh. Tại đây mỗi đội sẽ cử ra một thành viên có khả năng nín thở lâu để úp mặt vào chậu nước. Trong khi đó 3 thành viên còn lại sẽ phải tìm các cặp đồ vật giống nhau được sắp xếp ngẫu nhiên. Thành viên nín thở càng lâu thì những thành viên còn lại sẽ có cơ hội tìm được nhiều cặp đồ vật hơn.



Ở màn đấu này, đội Nhảy giành quyền tham gia đầu tiên. Là một vận động viên bơi lội, Ngô Kiến Huy tỏ ra đầy tự hào khi cho biết khả năng nín thở của mình "không phải dạng vừa đâu". Chẳng chịu thua, Thỏ trắng Jun Phạm cũng hết sức đề cao sức chịu đựng của bản thân. Lời qua tiếng lại, cuối cùng, Jun Phạm được chọn là người sẽ nín thở để các thành viên còn lại đi tìm cặp đồ vật giống nhau.

Lợi thế chơi sau, đội Nhảy với 4 cái đầu chiêu trò luôn đưa ra những chiến thuật hoàn hảo để được dịp "lách luật". Tuy nhiên, khi bước vào cuộc đua, cũng bởi vì quá tin tưởng Bé Bỉnh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nín thở mà đội Kịch đã nhận phần thua đau đớn. Bởi trước đó, bé Bỉnh tự hào cho rằng mình có thể nín thở đến 4 phút. Tuy nhiên, vì có sự xuất hiện của Thánh phá đám Trấn Thành và Ngô Kiến Huy mà đội Kịch kết thúc trận đấu sau 30s với 8 cặp giống nhau.

Ở hiệp đấu tiếp theo, dù tập trung nín thở nhưng A Xìn cũng không thoát khỏi "tầm ngắm" của Lan Ngọc và BB Trần. Sau 43s vừa nín thở vừa bỏ ngoài tai những lời chọc phá của đối phương, Trấn Thành đã giúp đội Nhảy mang về 9 cặp đồ vật giống nhau. Không may mắn như đội Nhảy, đội Kịch dù sở hữu "chàng trai vàng trong làng nín thở" BB Trần với kỉ lục 52s nhưng tính toán sai chiến thuật vì thế kết quả chung cuộc một lần nữa lại nghiêng về đội A Xìn và những người bạn.

Được mong chờ nhất là màn xé bảng tên giữa các đội. Quyết tâm mang về chiến thắng cho đội Kịch, Lan Ngọc dù là phái yếu cũng nhanh chóng đề nghị đấu với Ngô Kiến Huy vì ngang tài ngang sức. Chưa kịp theo dõi trận đấu giữa bộ đôi chị đại - đàn em thì chớp mắt một cái, "Thánh chơi dơ" đã bị hạ gục thê thảm dưới bàn tay của Trấn Thành. Màn xé bảng tên quá nhanh, quá nguy hiểm của A Xìn khiến BB Trần sốc đến độ câm nín. BB Trần vẫn không tin được là Trấn Thành lại phũ phàng loại bỏ mình như thế.

Cảm nhận được tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", học sinh lâu năm Trương Thế Vinh cũng trực tiếp vào cuộc, đấu tay đôi cùng kẻ mạnh. Diễn biến của cuộc đua tiếp tục dâng cao sức nóng khi Jun Phạm - thỏ trắng yếu ớt lại xé được bảng tên của "bé Bỉnh".

Sau khi Liên Bỉnh Phát bị diệt trừ, các học sinh hiếu động của đội Nhảy hợp tác cùng xé bảng tên của Trương Thế Vinh. Bất ngờ hơn cả chính là màn xé bảng tên nhanh như chớp của Hiền Hồ để loại trừ Lan Ngọc. Chứng kiến cảnh Lan Ngọc bị Hiền Hồ loại bỏ, ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Tuy vậy, Ngô Kiến Huy - Chàng trai vàng trong làng tìm kiếm con dấu của "Câu lạc bộ ưu tú" mới chính là người mang về chiến thắng cuối cùng cho cả đội Nhảy. Ngô Kiến Huy đã chớp thời cơ để xé bảng tên các đối thủ và trở thành người bước lên đỉnh vinh quang của tập này.

Kết thúc chuỗi thử thách "CLB ưu tú", Running Man khiến người xem không thể ngừng bàn tán vì những tình tiết hài hước, những màn tranh đấu gay cấn và thông điệp lồng ghép một cách hết sức thú vị, ý nghĩa. Không chỉ là món quà dành tặng cho nhiều người lớn hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp trước đây trên ghế nhà trường, chương trình còn mong muốn gửi đến các sĩ tử sắp bước vào kì thi Đại học sắp đến lời chúc: "You can do it".