Rửa mặt với nước cất trong 1 tuần và làn da của cô nàng này đã thay đổi đáng kinh ngạc

Nếu bạn cứ chăm da mãi mà vẫn thấy da xỉn màu, lên mụn, không có sự cải thiện tích cực thì có lẽ bạn nên xem xét lại loại nước mà bạn dùng để rửa mặt. Chỉ thay đổi từ việc dùng nước máy sang nước cất mà làn da của cô nàng có tên Christine dưới đây đã có sự thay đổi hoàn toàn.

Christine là chủ tài khoản fortheloveofpugs89 trên diễn đàn The Reddit. Một tháng trước đây cô có đăng tải 1 bài viết nói về sự thay đổi thần kỳ của làn da chỉ nhờ việc sử dụng nước cất để rửa mặt. Chỉ trong 1 tuần, làn da mẩn đỏ, nhiều mụn của cô đã có sự cải thiện rõ rệt, thậm chí còn trở nên mịn màng căng bóng hơn hẳn.

Nước cất là loại nước tinh khiết đã làm sạch các tạp chất. Bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng y tế.

1. Rửa mặt với nước cất là gì?

Trước khi đến với quá trình thử nghiệm của Christine. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về nước cất và lợi ích của nó với làn da. Theo như bác sĩ da liễu Jeremy Fenton, đang làm việc tại phòng khám Schweiger Dermatology Group, cho biết: "Các khoáng chất trong nước máy như sắt, đồng, chì, kẽm… có thể tích tụ cùng với dầu trên da và các loại mỹ phẩm mà bạn sử dụng, khiến cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn dẫn đến mụn". Thêm vào đó "Chất khoáng canxi trong nước có thể làm tổn hại da, khiến chứng chàm, bệnh đỏ mặt hay mụn trứng cá càng trầm trọng hơn".

Còn khi bạn rửa mặt với nước cất có thể giúp cải thiện da bởi lẽ, nước cất đã được loại bỏ các tạp chất như khoáng chất hay muối. Chính vì lẽ đó, việc rửa mặt với nước cất sẽ giúp "giảm nguy cơ bị tắc nghẹn lỗ chân lông gây lên mụn. Việc rửa mặt với nước cất đặc biệt phù hợp với những người có làn da nhạy cảm, hoặc khi bạn vừa chuyển đến sống ở 1 khu vực mới" – bác sĩ Michele Farber, đang làm việc tại phòng khám Schweiger Dermatology Group, chia sẻ với tờ The Klog.

2. Christine rửa mặt với nước cất trong 1 tuần

Christine vốn có làn da rất khô, lại bị mụn và khá nhạy cảm. Cô dùng sữa rửa mặt COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser (khoảng 250.000VNĐ/150ml). Ngoài ra cô còn dùng lotion dưỡng ẩm Hada Labo Rohto Hadalabo Gokujun Hyaluronic Lotion Moist (khoảng 250.000VNĐ/170ml), kem dưỡng Elizabeth Arden 8 hour cream (khoảng 500.000VNĐ/46g), kem chống nắng Biore UV Aqua Rich (khoảng 260.000VNĐ/40ml) để dưỡng da vào buổi sáng.



Còn vào buổi tối, cô dùng thêm tẩy trang Clinique Take The Day Off Cleansing Oil (khoảng 640.000VNĐ/200ml) cùng với 2 sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học là: COSRX Natural BHA Skin Returning A-Sol (khoảng 400.000 VNĐ/100ml) và COSRX AHA Whitehead Power Liquid (khoảng 400.000VNĐ/150ml).

Trong 1 tuần, Christine sẽ dùng nước cất thay cho nước máy khi rửa mặt. Từ việc làm ướt mặt, hòa sữa rửa mặt với nước và rửa mặt sau đó, cô sẽ đều dùng nước cất. Dưới đây là 1 tuần thử nghiệm của Christine.

Ngày đầu tiên: Trong lần rửa mặt đầu tiên, Christine làm đổ tung tóe khá nhiều nước ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau khi rửa cô đã bất ngờ khi thấy làn da có vẻ mềm mượt và ngậm nước ngay tức thì.

Ngày 2: Đến lần rửa mặt với nước cất trong ngày thứ 2, Christine thấy làn da của cô khá mịn mướt. Thậm chí những đốm sưng đỏ trên da có vẻ giảm dần.

Ngày 3: Christine có nổi 1 vài nốt mụn nhỏ sau khi ngủ dậy. Nhưng về mặt tổng thể làn da của cô có vẻ căng bóng mạnh khỏe, lỗ chân lông dường như cũng thu nhỏ hơn chút ít.

Ngày 4: Nếu như trước đây những nốt mụn của Christine thường sưng đỏ trong 2-3 ngày, thì lần này lại chỉ nổi mụn đầu trắng khá nhỏ và không bị nhân viêm sưng bên dưới.

Ngày 5,6: Christine vẫn tiếp tục rửa mặt với nước cất. Đặc biệt vào ngày thứ 6, cô đã di chuyển từ California đến Utah – nơi có không khí khô hơn rất nhiều. Bình thường là da của cô sẽ kích ứng rõ rệt khi di chuyển đến nơi khô như vậy, nhưng lần này da vẫn hoàn toàn mềm mượt.

Ngày 7: Christine vẫn thấy làn da mềm mượt, không bị nổi mụn hay kích ứng khi dùng nước cất để rửa mặt.

Ngoài ra Christine còn kiểm tra độ pH của 2 loại nước, nếu như nước cất có độ pH cân bằng (~5) thì nước máy lại có độ pH khá cao (~ 8 đến 9).

3. Kết quả

Như vậy là Christine đã rửa mặt với nước cất trong 1 tuần và chúng ta có thể thấy làn da của cô đã có sự thay đổi rõ rệt. Cũng theo Christine chia sẻ, trong suốt 3 tháng gần dây cô không hề thay đổi sản phẩm dưỡng da, chính vì vậy nước cất chính là nguyên nhân đem lại sự thay đổi của da. Ngoài ra, Christine cũng cảm thấy việc dùng nước cất cũng giúp các hoạt chất AHA, BHA mà cô sử dụng hoạt động hiệu quả hơn.



Như vậy nếu như bạn cảm thấy da bạn quá khô, hoặc chăm da mãi mà không đẹp thì bạn có thể chuyển sang việc rửa mặt với nước cất như Christine xem sao. Còn nếu bạn không có điều kiện sử dụng nước cất, thì "hãy dùng thêm kem dưỡng ẩm và chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ để giảm bớt sự kích ứng do nước máy gây ra" – bác sĩ Farber nói thêm.



