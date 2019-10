Rầm rộ thông tin nhiều người tử vong do lây nhiễm virus viêm cơ tim: Căn bệnh này thực sự có lây lan nguy hiểm như đồn thổi không?

Từ ngày 26/10, trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều người truyền tay nhau 1 bài đăng cảnh báo bệnh của một tài khoản mạng xã hội. Theo tài khoản này chia sẻ, vào ngày 2/10 vừa qua, chồng chị có đi thăm một người bạn bị đột tử không rõ nguyên nhân tại Hưng Yên.



Đến ngày 7/10, chồng chị bỗng dưng có biểu hiện sốt rét và được đưa đi viện ngay sau đó nhưng vẫn không thể cứu chữa. Theo chị chia sẻ, khi được đưa vào viện và làm xét nghiệm máu, bác sĩ cho biết chồng chị bị nhiễm trùng đa tạng, kết luận bệnh viêm cơ tim. Trước đây chồng chị vẫn khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu mắc bệnh nhưng anh nhanh chóng tử vong chỉ sau 6h có dấu hiệu sốt rét nên chị nghi ngờ chồng mình đã bị lây nhiễm virus viêm cơ tim khi đến thăm người bạn đột tử.



Bài đăng trên Facebook của chị Bui Ly với 8,8 ngàn lượt chia sẻ.

Không chỉ có tài khoản này mà một số trường hợp khác cũng lên tiếng về căn bệnh được cho là "đáng sợ" này. Một tài khoản Facebook khác cũng lên tiếng về cái chết của 2 cô bạn đồng nghiệp khỏe mạnh, ra đi chỉ cách nhau 2 ngày.

Đáng chú ý, những tài khoản này khẳng định nguyên nhân gây ra cái chết của các bệnh nhân là một loại "virus lạ", hay còn gọi là "virus viêm cơ tim". Loại virus này có khả năng tấn công thẳng vào cuống tim, lây lan nhanh chóng và làm chết người hàng loạt.

Chính điều này đã càng khiến nhiều người đang lo ngại liệu bệnh viêm cơ tim có phải 1 loại virus hay vi khuẩn nào đó có thể lây lan hay không.



Một chia sẻ khác trên mạng xã hội về 2 trường hợp tử vong vì viêm cơ tim.

BS Nguyễn Trung Cấp, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, thông tin đồn thổi virus gây viêm cơ tim là virus mới là không chính xác, khiến nhiều người lo lắng.

"Trên thực tế, có rất nhiều loại virus có thể gây ra viêm cơ tim, đó có thể là các virus gây bệnh thông thường như virus như cúm, Coxakie virus, thậm chí cả virus sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tỉ lệ gây viêm cơ tim của các virus này cực hiếm", BS Cấp khẳng định.

Tuy nhiên, người dân cũng cần hiểu hơn về viêm cơ tim - một căn bệnh có diễn biến cực nhanh.



Bệnh viêm cơ tim là gì?



Theo PGS.TS Hà Hoàng Kiệm, BV103, viêm cơ tim cấp là tình trạng viêm, hoại tử hoặc ly giải của tế bào cơ tim gây nên do nhiễm trùng, do bệnh mô liên kết, do nhiễm độc hoặc không rõ nguyên nhân. Các quá trình bệnh lý này ảnh hưởng đến cơ tim kèm hoặc không kèm theo triệu chứng toàn thân.

Tỷ lệ mắc bệnh viêm cơ tim cấp không được biết rõ do có nhiều trường hợp viêm cơ tim nhẹ tự khỏi nên người bệnh và gia đình không nhận thấy. Viêm cơ tim cấp do vi rút thường xảy ra rải rác, tuy nhiên đôi khi cũng xảy thành dịch.

Bệnh viêm cơ tim nguy hiểm như thế nào?

Bệnh viêm cơ tim cấp thường xuất hiện ở những người trẻ từ 20 - 40 tuổi. Thể bệnh này gặp quanh năm và thường gặp nhiều ở mùa mưa khi thời tiết chuyển mùa.

Căn bệnh này diễn biến đột ngột, phức tạp và có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời. Bệnh có dấu hiệu ban đầu bệnh rất khó phát hiện bởi triệu chứng lâm sàng không điển hình, giống cảm sốt thông thường như: mệt mỏi, đau nhức người, chán ăn... hơn nữa lại hay gặp ở người trẻ tuổi nên càng dễ chủ quan, coi nhẹ.

Chỉ sau vài ngày mắc bệnh viêm cơ tim cấp, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, suy tim. Vì vậy, nếu bị cảm sốt và đi kèm theo những biểu hiện khác thường như tức ngực, khó thở, nhịp tim nhanh... thì người bệnh cần lập tức đến cơ sở y tế để phát hiện và điều trị kịp thời.



Trong trường hợp viêm cơ tim nghiêm trọng, có thể làm hỏng cơ tim vĩnh viễn. Điều này dẫn tới tình trạng:

- Ngất, đột tử.

- Hình thành các cục máu đông trong tim, khi cục máu đông di chuyển có thể gây ra tắc mạch (đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, nhồi máu phổi...).

- Rối loạn nhịp tim: Ngoại tâm thu, block dẫn truyền, nhịp nhanh...

- Trường hợp rất nặng, đe dọa tính mạng: suy tim do viêm cơ tim đòi hỏi tim nhân tạo hoặc cấy ghép tim.

- Tiên lượng lâu dài: nguyên nhân gây bệnh cơ tim giãn nở.

Dấu hiệu nhận biết bệnh

- Người bệnh có nhịp tim mờ, đầu tiên là mờ tiếng thứ nhất, sau mờ cả tiếng thứ 2. Nhịp tim nhanh, mạch yếu, huyết áp hạ, nhất là huyết áp tối đa.

- Thấy hồi hộp trống ngực, đau tức ngực.

- Khó thở khi gắng sức, có khi khó thở cả khi nghỉ ngơi. Đôi khi có tiếng ngựa phi, tiếng thổi tâm thu ở mỏm tim do buồng thất trái giãn gây hở van 2 lá cơ năng.

Các triệu chứng của suy tim xuất hiện khi viêm cơ tim lan rộng, biểu hiện: Đau ngực, nhịp tim đập nhanh hoặc bất thường (loạn nhịp tim), khó thở, lúc nghỉ ngơi hoặc trong quá trình hoạt động thể chất. Ứ dịch gây phù chân, mắt cá chân và bàn chân.



Khi người bệnh bị nhiễm virus gây viêm cơ tim, sẽ có dấu hiệu: Sốt nhẹ, đau họng hoặc tiêu chảy, đau mỏi người, đau mỏi khớp… Trong trường hợp nhẹ, viêm cơ tim có thể không có triệu chứng đáng chú ý

Ngoài ra, biểu hiện lâm sàng tùy thuộc vào lứa tuổi trẻ bị bệnh và vào bản chất cấp tính hay mạn tính của tình trạng nhiễm virus.

BS Cấp cũng cho biết, bệnh viêm cơ tim diễn biến cực nhanh, nhưng người dân không nên quá hoang mang bởi biến chứng viêm cơ tim nguy hiểm từ các virus này tỉ lệ rất thấp.



Cần đưa bệnh nhân đến bác sĩ khám khi thấy có dấu hiệu bất thường như cảm sốt không giảm khi uống thuốc.