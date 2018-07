Quy trình 4 bước này sẽ giúp hồi sinh làn da sau cả ngày dài tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi

Vào những ngày nóng bức, sự kết hợp của ánh nắng, không khí ô nhiễm, khói bụi, mồ hôi và dầu thực sự khiến làn da phải khóc thét. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, bao vấn đề về da sẽ xảy đến như: xỉn màu, mụn, khô ráp và lão hóa… Chính vì vậy, sau một ngày dài tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi, bạn rất cần một quy trình chăm sóc hiệu quả để cứu lấy làn da của mình. Và 5 bước làm đẹp dưới đây sẽ giúp hồi sinh làn da, đem lại vẻ tươi sáng, khỏe đẹp bất chấp cả nắng hè.

1. Làm sạch 2 lần

Nắng nóng và độ ẩm cao sẽ khiến bạn đổ mồ hôi và tiết dầu nhiều hơn; vì vậy, bước làm sạch là vô cùng cần thiết để giúp lấy đi bụi bẩn, cân bằng lượng dầu, tránh nguy cơ lên mụn. Bước làm sạch sẽ gồm 2 bước nhỏ: dùng dầu tẩy trang và rửa mặt bằng sữa/gel hay xà bông. Đối với bước dùng dầu tẩy trang, bạn có thể kết thân với sản phẩm Hanskin Cleansing Oil and Blackhead PHA, nó chứa PHA giúp tẩy da chết dịu nhẹ và dầu tràm trà giúp làm sạch tận sâu bên trong, lấy đi bụi bẩn và cặn trang điểm để các lỗ chân lông được thông thoáng, đem lại cho bạn cảm giác vô cùng sảng khoái, sạch sẽ mà không hề gây kích ứng.

Hanskin Cleansing Oil and Blackhead PHA.

Sau bước dùng dầu tẩy trang, làn da cần được làm sạch hoàn hảo bằng gel rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser chứa dầu tràm trà và các thành phần từ thực vật khác giúp làm sạch sâu và loại bỏ lượng dầu thừa trên da. Sử dụng sản phẩm dịu nhẹ với độ pH thấp này sẽ giúp làm sạch mà không để mất đi lớp dầu tự nhiên trên da bạn.

Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser.

2. Tẩy da chết

Tẩy da chết là quan trọng nhưng nếu quá lạm dụng nó, da sẽ trở nên khô ráp và dễ lên mụn. Thay vì thế, bạn hãy sử dụng sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ và có khả năng cấp ẩm cho làn da như Neogen Dermalogy Real Cica Pads. Sản phẩm tẩy da chết dạng miếng này dịu nhẹ với cả làn da nhạy cảm nhất; thành phần nổi bật là sự kết hợp của PHA và madecassoside từ chiết xuất rau má giúp làm dịu và mềm da. Điểm đặc biệt là sản phẩm này vô cùng lành tính, bạn hoàn toàn có thể dùng nó hằng ngày.

Neogen Dermalogy Real Cica Pads.

3. Thoa serum

Mùa hè đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn, nguy cơ tổn thương da cũng vì thế mà tăng thêm vài phần. Lúc này, chất chống oxy hóa sẽ là cứu cánh hoàn hảo giúp vô hiệu hóa tác động của các gốc tự do. Bạn có thể dùng serum Cosrx Triple C Lightning Liquid, chứa 20.5% ascorbic acid (vitamin C) – một chất chống oxy hóa cực mạnh mẽ. Serum của Cosrx nổi bật với khả năng xóa mờ sẹo mụn, làm đều màu và sáng da. Hơn thế, vitamin C trong serum còn giúp làn da bạn tăng khả năng tự dưỡng ẩm, dễ dàng chống chọi với không khí ô nhiễm và nắng nóng ngày hè.

Cosrx Triple C Lightning Liquid.

4. Dưỡng ẩm

Sau khi phải chịu đựng nắng nóng, mồ hôi, bụi bẩn cả một ngày dài, bạn sẽ không còn muốn thoa lên da mặt lớp kem dưỡng ẩm có kết cấu nặng nề. Và sản phẩm hoàn hảo lúc này sẽ là loại kem dưỡng ẩm có kết cấu nhẹ như Enature Squeeze Watery Gel Cream; sản phẩm này có chứa dầu quả bơ giúp cấp ẩm vừa đủ cho da chứ không quá nhiều để khiến bạn có cảm giác dính nhớp, khó chịu. Được chăm sóc bởi loại kem dưỡng này, làn da của bạn sẽ trở nên ẩm mướt, căng mịn và tràn đầy sức sống.

Enature Squeeze Watery Gel Cream.

Nguồn: The Klog