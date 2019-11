Quý ông bị viêm phổi nghiêm trọng chỉ vì thay đổi loại chăn này để đắp vào mùa đông

Một báo cáo mới được công bố vào thứ 2 trên BMJ Case Reports cho biết, một người đàn ông 43 tuổi không bao giờ hút thuốc bỗng rơi vào tình trạng khó chịu, mệt mỏi, khó thở kéo dài trong 3 tháng. Khi đến bác sĩ thăm khám, anh được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Sau khi chẩn đoán và dùng thuốc, anh thấy tình trạng cải thiện. Nhưng đáng tiếc, vài tuần sau đó, các triệu chứng lại trở nên trầm trọng hơn.



"Lên lầu để đi ngủ khiến tôi tốn đến 30 phút vì phải nghỉ một lần giữa hai lượt cầu thang để lấy sức", quý ông 43 tuổi chia sẻ. Tình trạng sức khỏe không ổn định nên anh đành phải nghỉ làm, dành phần lớn thời gian ở nhà chỉ để ngủ.

Quay trở lại gặp bác sĩ, anh được chụp X-quang ngực và CT. Lúc này, các bác sĩ mới nhận thấy tình trạng viêm phổi nặng. Để xác định nguyên nhân, các bác sĩ đã hỏi anh về lối sống và những thay đổi trong lối sống gần đây. Tất cả chẳng có gì đáng ngờ cho đến khi anh ta nói mới nhận chăn gối lông vũ để thay cho bộ chăn gối tổng hợp trước đó.

Lông vũ có thể gây viêm phổi như thế nào?

Theo báo cáo trường hợp, bệnh nhân bị viêm phổi viêm phổi quá mẫn cảm (HP), một phản ứng cực kỳ nhạy cảm của phản ứng miễn dịch của cơ thể với chất kích hoạt bên ngoài. Trong trường hợp này, bụi hữu cơ từ lông vũ gây viêm trong túi khí của phổi và đường hô hấp.

Thực tế, đồ dùng làm từ lông vũ gây viêm phổi cho con người là chuyện không quá mới mẻ. Theo giới chuyên gia nhận định, đã có một số ít trường hợp được báo cáo trong những năm qua theo thống kê của một bài báo năm 2010 trong Lưu trữ Quốc tế về Dị ứng và Miễn dịch học.

Lông vũ dẫn đến tình trạng viêm phổi thường có những triệu chứng như thế nào?

Thật không may, các triệu chứng không đặc hiệu và có thể xảy ra vài giờ sau khi tiếp xúc, hoặc mất nhiều năm. Chúng có thể bao gồm từ các triệu chứng khó chịu toàn thân và các triệu chứng giống cúm như đổ mồ hôi ban đêm, ho khan, giảm cân và sốt. Do đó, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp bỏ qua nguyên nhân bệnh nhân bị viêm phổi do dùng đồ làm từ lông vũ.

Do tính không đồng nhất, không đặc hiệu, các nhà khoa học khẳng định khó chẩn đoán tình trạng bệnh viêm phổi do lông vũ gây ra. Do đó, trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, các bác sĩ nên hỏi họ về việc có vật nuôi sống trong nhà không cũng như có sử dụng đồ dùng nào làm từ lông động vật hay không. Thêm nữa, mặc dù xét nghiệm máu là cách tốt nhất để chẩn đoán, nhưng điều quan trọng là các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải lấy lịch sử thực sự chi tiết của bệnh nhân để tìm ra căn nguyên của dị ứng.

Lông vũ có thể dẫn đến tình trạng viêm phổi.

Điều trị cho người bị viêm phổi do tiếp xúc chăn lông vũ

Theo nghiên cứu trường hợp, chỉ cần loại bỏ những chiếc chăn lông vũ ra khỏi giường là người đàn ông kia đã loại bỏ những triệu chứng của mình nhanh chóng. Các triệu chứng của ông đã cải thiện nhanh chóng trong tháng đầu tiên, ngay cả trước khi bắt đầu dùng corticosteroid đường uống. Sau 6 tháng, anh cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Thông qua trường hợp, giới chuyên gia cảnh báo thói quen sử dụng chăn lông vũ khi mùa đông đến ở nhiều người. Một nghiên cứu công bố vào năm 2012 cũng cho thấy, sử dụng chăn gối lông vũ nhân tạo có thể khiến bệnh hen suyễn trở nặng. Do đó, mọi người cần hết sức cảnh giác khi sử dụng loại chăn này.