Quý cô sinh vào ngày âm lịch sau vốn được hưởng phú quý giàu sang cả đời, phúc khí dồi dào, muốn nghèo cũng khó

Mỗi người sinh ra lại có bản mệnh của riêng mình, có những người phải trải qua nhiều sóng gió vất vả mới có thể có được thành công nhưng cũng có người được hưởng sung sướng từ ngay trong trứng nước. Theo tử vi số học, ngoài con giáp, năm sinh và tháng sinh thì ngày sinh âm lịch cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mỗi người. Ai sinh vào những ngày âm lịch này trời sinh đã được hưởng rất nhiều phúc khí, ngay từ những năm đầu đời đã gặp được nhiều may mắn về tài vận, sự nghiệp, hậu vận càng sung túc, dồi dào.

Ngày 9 âm lịch

Ngày 9 âm lịch là một trong những ngày được ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Những người sinh vào ngày này được trao cho một chiếc chìa khóa vàng, bởi vậy ngay từ khi sinh ra đã sống trong điều kiện vật chất đủ đầy, sung túc. Chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày không bao giờ là một nỗi lo toan của họ, cho dù là từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, ra đời. Đây là những người lạc quan, sống vui vẻ, luôn hướng đến cuộc sống tích cực, vì thế đối mặt với những sóng gió bao giờ họ cũng bình tĩnh và quyết đoán đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Nhìn chung, số mệnh của người sinh vào ngày âm lịch này được dự là vô cùng sung sướng, không trở thành đại gia thì cũng có cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn.

Ngày 19 âm lịch

Những người sinh vào ngày 19 âm lịch thường có số trở thành đại gia, có địa vị cao quý lại được nhiều người kính trọng, nể phục. Đây cũng là người tài năng, mạnh mẽ, luôn hướng đến cuộc sống hoàn hảo. Là một người sống có mục tiêu, khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc. Cuộc sống của những người này từ nhỏ đến lớn khá suôn sẻ do được quý nhân phù trợ, vậy nên bất kì khó khăn nào cũng dễ dàng vượt qua. Bên cạnh đó, trong cuộc đời họ cũng được trao cho rất nhiều những cơ hội để làm giàu, thăng tiến trong sự nghiệp hoặc đạt được những ước mơ đã đề ra. Nhìn chung, cuộc sống về hậu vận của những người này không giàu nứt đố đổ vách thì cũng đầy đủ, muốn gì có đó.

Ngày 22 âm lịch

Những người sinh vào ngày 22 âm lịch là những người năng động, chân thành, có trái tim nhân hậu và thích giúp đỡ mọi người. Đây là những người sinh ra đã có cuộc sống suôn sẻ và tốt đẹp, một phần do hồng phúc từ gia đình, tổ tiên, một phần là do họ luôn hướng đến sự tích cực, lạc quan. Bên cạnh đó, do có mạng cát tường nên những người này thường gặp được sự giúp đỡ đúng lúc, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều vượt qua trót lọt. Tuy có những giai đoạn phải trải qua khó khăn, chật vật để kiếm sống nhưng chỉ cần lúc nào cũng yêu đời, vui sống thì càng về hậu vận cuộc đời càng thăng hoa viên mãn hơn. Không chỉ sự nghiệp, tình duyên mà đường tài vận cũng khiến nhiều người phải ghen tị.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)