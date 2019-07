Quý cô sinh vào 3 tháng âm lịch sau mang nhiều phúc khí tốt lành, từ tháng 7 đến hết năm vạn sự đều may mắn thăng hoa

Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh của riêng mình, chẳng có ai là giống với ai. Có những người ngay từ khi sinh ra đã được hưởng nhiều may mắn hơn người, nhưng cũng có những người phải trải qua nhiều sóng gió, gian truân mới tìm được cho mình bến bờ hạnh phúc. Theo tử vi số học, ngoài con giáp và năm sinh thì tháng sinh cũng ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của mỗi người. Trong đó, quý cô sinh vào 3 tháng âm lịch sau thường được thượng đế ban cho nhiều phước lành, trong cuộc đời tuy có những giai đoạn khó khăn nhưng luôn được phù trợ tai qua nạn khỏi. Đặc biệt, từ tháng 7 này đến hết năm, những người này sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý, vạn sự thành đạt, may mắn không ngừng.

Tháng 2 âm lịch

Quý cô sinh vào tháng 2 âm lịch là những người siêng năng, tốt bụng, đơn giản và có tinh thần lạc quan, yêu đời. Bên cạnh đó, những người này cũng là người độc lập, mạnh mẽ, có ý chí lớn lao và tự bản thân mình có thể gầy dựng lên cuộc sống thành công, viên mãn. Trong cuộc đời, người sinh vào tháng này thường gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, vì thế mọi khó khăn đều chỉ giống như một chớp mắt mà thôi. Theo tử vi số học, từ tháng 7 này, vận may của quý cô sinh tháng 2 âm lịch sẽ phất lên như diều gặp gió. Cụ thể, người này làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, tiền tài chẳng bao giờ thiếu. Bên cạnh đó, đường công danh sự nghiệp cũng đạt được nhiều bước tiến mới, chuyện thăng tiến, tăng lương không còn là điều xa vời nữa.

Tháng 6 âm lịch

Những người sinh vào tháng 6 âm lịch thường có tính cách tự do, táo bạo, hào phóng và không bao giờ đem đời mình đi so sánh với đời người khác. Ngoài ra, người này khi gặp khó khăn vất vả cũng không bao giờ phàn nàn nửa câu. Với họ, tiền bạc vật chất chỉ là phù du, họ sẽ không bao giờ vì thế mà đánh đổi lấy tình thân hay gia đình. Những người này sinh ra đã được hưởng rất nhiều phúc lành, một phần là được thừa hưởng từ tổ tiên, nhưng phần nhiều là do họ biết tu nhân tích đức. Từ tháng 7 này trở đi, mọi việc trong cuộc sống của họ trở nên viên mãn bất ngờ. Không chỉ tự mình tạo ra được những vận may trong tài vận, sự nghiệp, tình cảm mà còn đem may mắn đến cho những người xung quanh. Thời điểm này cuộc sống của họ sẽ như trải đầy hoa hồng và những sắc màu rực rỡ.

Tháng 10 âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng 10 âm lịch là người năng động, thông minh, nổi bật và rất thu hút. Những người này đi đâu cũng tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác. Đây cũng là người cởi mở, hòa đồng, họ có thể hòa hợp được với mọi loại người, mọi tính cách khác nhau. Phụ nữ sinh ngày này không coi trọng tiền bạc vật chất nhưng lại luôn thu hút được rất nhiều vận may về tài vận. Từ tháng 7 này trở đi, người sinh vào tháng 10 âm lịch sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa nhất của cuộc đời. Không chỉ nắm bắt được những cơ hội để làm giàu mà con đường sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc. Thêm vào đó, nhờ vận quý nhân giúp đỡ mà họ được trao cho rất nhiều cơ hội để tỏa sáng. Nhìn chung, càng về cuối năm mọi kế hoạch của họ đều diễn ra suôn sẻ và bất kể làm gì cũng thành công, viên mãn.

