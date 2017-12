Quang Thắng nói về việc "thay mới" dàn sao Táo quân: Diễn viên trẻ quá hời hợt, chỉ muốn xong việc để đi kiếm tiền!

aFamily.vn>Giải trí

Chiều nay (26/12), nghệ sĩ hài Quang Thắng cùng các nghệ sĩ như Đức Khuê, Chí Trung, Vân Dung đã cùng nhau góp mặt trong buổi họp báo ra mắt bộ phim sitcom mới mang tên Có giời mới biết. Điều trùng hợp là trong Có giời mới biết, Quang Thắng cũng vào vai Táo. Hơn nữa bộ phim lại ra mắt vào dịp đầu năm 2018, khi chương trình Táo quân 2018 của VTV cũng sắp cận kề và đang là tâm điểm trông ngóng của khán giả. Tại họp báo, Quang Thắng đã có những chia sẻ theo đúng tiêu chí thẳng - thật như bản thân con người anh vẫn vậy từ trước tới nay.



Quang Thắng.

Trở lại màn ảnh lần này, Quang Thắng tiếp tục thủ vai Táo trong một bộ phim trong khi chương trình Táo quân 2018 sắp khởi động, tuy nhiên nam diễn viên khẳng định Có giời mới biết không phải phim về Táo quân: ''Tôi chỉ đóng vai Thổ địa trong phim này mà thôi. Bộ phim và chương trình đi theo hướng hoàn toàn khác nhau. Phim chỉ nói những câu chuyện về gia đình nhẹ nhàng nên tôi rất vui vẻ khi nhận lời. Về áp lực thì đóng Táo quân của VTV mới là áp lực. Tính đến nay thì đã là 15 năm làm Táo, thường xuyên phải thức đêm mệt mỏi, còn làm phim sitcom thì không thế, quay đến đâu ăn đến đấy''.

''Trước đây tôi còn sợ Táo quân vì phải học nhiều từ ngữ chuyên môn, hơn nữa diễn trên sân khấu thì không quay lại được trong khi phim diễn hỏng thì sửa, quay lại, nhẹ nhàng hơn nhiều'' - anh cho biết.

Trước thực trạng ngày càng có nhiều chương trình khai thác nhân vật Táo quân, Quang Thắng chia sẻ: ''Nhiều nhưng mỗi đài hay mỗi đơn vị sản xuất lại làm theo một hướng khác nhau, tôi cũng khẳng định luôn rằng không có đài nào làm được giống VTV hay dàn diễn viên nào giống được dàn Táo quân của VTV cả!''.

Nhắc đến Quang Thắng là nhắc tới nhân vật Táo kinh tế. Thế nên nhiều người thắc mắc rẳng chắc hẳn phải nghiên cứu rất nhiều các câu chuyện kinh tế cũng như học thuộc nhiều từ ngữ chuyên môn để phục vụ cho vai diễn. Anh chia sẻ: ''Những câu chuyện trong Táo quân đều là trên báo chí, biên kịch cũng như diễn viên đều đọc trên báo và đúc kết lại, đưa vào trong lăng kính hài hước của Táo quân mà thôi! Còn nói về chuyện từ ngữ chuyên môn, không hiểu sao số tôi luôn "dính" vào nó. Lần đầu tiên tôi đóng Táo Giao thông cũng dính những câu thoại chuyên môn; rồi làm Táo Giáo dục cũng dính các con số, báo cáo này kia; chuyển sang làm Táo Quy hoạch thì gắn với các đơn vị đo lường, thuật ngữ xây dựng mà tôi "mù tịt". Đến khi làm Táo Kinh tế, may mắn là đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng các biên kịch đã cố gắng rút bớt cho tôi những từ ngữ chuyên môn cùng các con số''.

Nói về lý do được chọn mặt gửi vàng cho vai Táo Kinh tế, Quang Thắng tâm sự rằng có lẽ do anh là con người sống rất thật và diễn cũng rất mộc mạc: ''Hải không muốn tôi phải đao to búa lớn trên sân khấu, chỉ cần mộc mạc chân thật mà thôi. Hơn nữa tôi cho rằng Kinh tế là điều gì đó không thể "diễn" được, thế nên có lẽ đó là lý do tôi được nhận vai Táo Kinh tế qua nhiều năm...''.

Đó cũng là một áp lực không nhỏ dành cho Quang Thắng nhưng nam diễn viên tự hào nói rằng: ''Có áp lực nhưng tôi nghĩ diễn viên nào được gia nhập dàn Táo quân đã là một niềm hạnh phúc, có người muốn lắm mà có được góp mặt đâu!''.

Một vấn đề được nhiều khán giả quan tâm là câu chuyện ''trẻ hóa'' dàn diễn viên Táo Quân bởi ai cũng biết, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, như nghệ sĩ Chí Trung đã công khai bộc bạch rằng các nghệ sĩ lớn tuổi đều đã ''mệt'' và cần được nghỉ ngơi, không sớm thì muộn, Táo Quân cũng phải ''thay máu'', Quang Thắng chia sẻ anh cũng rất muốn điều đó xảy ra: ''Bản thân chúng tôi rất mong muốn điều đó. Anh Quốc Khánh đã gần 60 tuổi rồi, anh Chí Trung cũng vậy, tôi thì 50...''.

Thế nhưng đứng trước vấn đề ''trẻ hóa'' lại là một câu chuyện khác đau đầu không kém bởi: ''Diễn viên thì tìm mãi chưa ra, có bạn đã chập chững bước vào nhưng các bạn chưa trau dồi, các bạn chỉ muốn nhanh chóng diễn cho xong rồi đi làm việc khác kiếm tiền cao hơn. Các bạn quá chủ quan, diễn hời hợt''. ''Tôi buồn vì các bạn trẻ mải mê kiếm tiền quá. Làm Táo, đâu phải chỉ cần đọc thoại là xong? Lời thoại chỉ là một chuyện, còn diễn xuất như thế nào để khán giả đón nhận lại là chuyện khác!'' - Quang Thắng không hề kiêng nể mà thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình về một số diễn viên trẻ tuổi đóng Táo Quân.



Ngoài ra, ''Táo Kinh tế'' cũng chia sẻ về chuyện bị cắt đất diễn trong chương trình ở những năm trước: ''Tôi thì thấy cũng bình thường thôi vì tôi là diễn viên, không thể quyết định được tất cả mọi thứ. Việc đó không phải do tôi. Lấy ví dụ như khi bạn xem tôi diễn bình thường khác nhưng lên sân khấu lại hoàn toàn khác, sau đó lại được ghi hình lại và phát sóng nữa... Trong khi phát sóng có điều không phù hợp thì phải cắt đi''.

Quang Thắng, Vân Dung và nghệ sĩ Đức Khuê thủ vai Táo trong bộ phim sitcom ''Có giời mới biết''.

Với các tin đồn liên quan đến Táo Quân 2018, Quang Thắng chỉ đơn giản trả lời: ''Tôi không biết''. Nam diễn viên khẳng định mình vẫn chưa được giao kịch bản hay được thông báo về ngày giờ, địa điểm tập luyện Táo quân mặc dù trước đó, VFC đã chia sẻ với báo giới rằng Táo quân 2018 đã có lịch tập chính thức vào ngày 10/1.