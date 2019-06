Quán bar "núp bóng" nhà hàng, tra tấn giấc ngủ dân Thủ đô

Your browser does not support the video tag.

Ám ảnh những âm thanh "tra tấn"

Sống cạnh quán bar Hey Club (57 Cửa Nam), nhiều năm trở gần đây, ông Nguyễn Hữu Cầu (69 tuổi) chưa từng có một đêm ngon giấc. Những tiếng nhạc chát chúa từ phía quán bar này tra tấn gia đình ông và những hộ dân xung quanh suốt từ 21h đêm đến 2 - 3 giờ sáng mới chịu dừng lại.

"Đến phát điên rồi, nhạc họ mở ầm ĩ làm tôi cả đêm không ngủ nổi. Tiếng to đến nỗi nồi niêu, xoong chảo nhiều khi nó còn rung theo cơ. Dùng khăn giấy bịt tai lại mà vẫn không ăn thua" - ông Cầu bức xúc cho biết.

Phải đến hơn 2h sáng, khi âm thanh trong quán bar nhỏ dần, đã quá mệt, ông Cầu mới thiếp đi. Mất ngủ hàng đêm, đời sống sinh hoạt của gia đình ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Cầu vật vã với mỗi giấc ngủ.

Từ một người cả năm không phải đi khám, giờ đây sổ khám bệnh của ông Cầu cứ ngày một dày lên, mỗi tháng phải tới bệnh viện 2 - 3 lần vì các bệnh liên quan đến thần kinh, huyết áp. "Thằng cháu tôi cũng vì nhạc nhẽo ầm ầm vậy mà không thể tập trung vào học hành" - ông Cầu nói.

Gia đình bà Nguyễn Thị Trâm (68 tuổi) cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự khi sống cạnh quán bar Taolao (31 Lê Duẩn). "Ngày xưa chả biết thuốc ngủ là gì mà từ hồi bị tiếng nhạc của quán bar này mở inh ỏi mà phải mua bao thứ thuốc. Uống cũng không có tác dụng bởi tiếng nhạc nó cứ dội uỳnh uỳnh vào đầu mình cả đêm, khó chịu cực kỳ" - bà Trâm cho hay.

Còn nhà ông Lê Anh Tuấn (61 tuổi) thì nằm giữa 2 quán bar Hey Club và Taolao. Cả tuần không một ngày ngơi nghỉ, những tiếng nhạc như "đấm thùm thụp" vào tai khiến gia đình ông vô cùng bức xúc. "Mất ngủ triền miên vì thứ nhạc đinh tai nhức óc này. Nhiều lúc bực quá tôi phải gọi 113 nhờ can thiệp" - ông Tuấn nói.

2h sáng tại Hey Club, âm nhạc vẫn “hết nấc“.

Ghi nhận trực tiếp của PV Lao Động trong nhiều ngày đầu tháng 6.2019, thực trạng đúng như những gì người dân phản ánh. 2h sáng, âm thanh chát chúa, ầm ào tại các quán Hey Club và Taolao Bar vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Dù đã qua nhiều lớp tường, các hộ dân sống cạnh những cơ sở này vẫn có thể cảm nhận rõ tiếng nhạc dội lại từ 2 quán bar trên.

"Bọn chị kêu cứu hoài rồi"

Trao đổi với PV Lao Động, các hộ dân sống cạnh hai quán bar Hey Club (57 Cửa Nam) và Taolao (31 Lê Duẩn) cho biết suốt nhiều năm qua họ đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

"Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Cửa Nam, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị có hướng xử lý đối với 2 quán bar này, yêu cầu họ chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về thời gian hoạt động. Đơn có chữ ký của hơn chục hộ dân nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào" - ông Lê Anh Tuấn (phường Cửa Nam) cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hương, một người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ âm thanh của quán bar Hey Club cho biết đã đằng đẵng đem đơn kiến nghị lẫn đơn kêu cứu đến một loạt các cơ quan nhưng kết quả đều bất lực. "Tôi không biết vụ việc này thuộc về trách nhiệm của UBND phường Cửa Nam hay UBND quận Hoàn Kiếm. Khi tôi đem đơn đến hai cơ quan này cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đến giờ sự việc vẫn không có bất cứ tiến triển nào" - chị Hương phản ánh.

Đơn kêu cứu được người dân gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Chia sẻ với PV, các hộ dân đều cho biết họ hoàn toàn ủng hộ việc kinh doanh của các cơ sở nhưng hoạt động này phải tuân thủ quy định của pháp luật, không được hoạt động quá giờ cho phép, đảm bảo đủ các điều kiện về cách âm, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống trong khu vực.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Vinh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết việc xử lý dứt điểm vụ việc vẫn đang gặp khó, bởi trong giấy phép hoạt động của những quán bar như Hey Club lại là "nhà hàng có sử dụng nhạc". Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý và địa phương đã nhiều lần đề xuất rút giấy phép của cơ sở này.

Sau nhiều bức xúc của người dân, ngày 28.5 vừa qua, đoàn thanh tra liên ngành của quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra và đo tiếng ồn tại quán bar Hey Club. Tuy vậy, thời điểm này vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về kết quả của buổi kiểm tra này.