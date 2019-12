Quân A.P bày cách thoát ế mùa Noel, nhảy flashmob để cưa đổ gái xinh

Quân A.P vừa chính thức phát hành sản phẩm You Are My Crush để dành tặng khán giả . Đây là một sáng tác mang màu sắc trẻ trung, yêu đời từ nhạc sĩ Nguyên Jenda, đánh dấu sự thay đổi mới mẻ trong cả hình ảnh và âm nhạc của Quân A.P.



Phần lời của ca khúc sử dụng nhiều câu nói thả thính với giới trẻ trên mạng xã hội, được thực hiện với mục đích truyền tải thông điệp sống tích cực, cùng nguồn năng lượng mới bên trong con người Quân A.P sau rất nhiều sản phẩm Ballad buồn bã, đau khổ về tình yêu.

MV You Are My Crush - Quân A.P.

Phần MV gây ấn tượng với nhiều tình tiết hài hước khi nam ca sĩ hợp tác cùng dàn diễn viên trẻ: Lâm Thanh Nhã, Duy Minh, Trần Mỹ Uyên.

Trong MV, Quân A.P vào vai một cậu bạn cùng hội "cạ cứng" của mình đều yêu thích hot girl Trần Mỹ Uyên. Để lấy lòng được người đẹp, các anh này đều làm nhiều cách để "cưa đổ".

Sau khi làm bao nhiều điều cô gái này vẫn chưa chịu thì các chàng trai hợp sức lại để giúp Quân A.P tìm cách cưa đổ một lần cuối cùng bằng cách tặng dây chuyền và nhảy flashmob tặng cô gái, đến cuối cùng thì mọi người đã hiểu bao lâu nay cô gái này không chịu ai vì mặc cảm do đôi chân khuyết tật của mình, nhưng cuối cùng Quân A.P vẫn ôm chằm và chấp nhận cô gái. MV khép lại với một cái kết đẹp khi Quân A.P đã ôm và hôn bụng bầu của cô gái này.

Quân A.P chia sẻ về quá trình thực hiện sản phẩm mới nhất: "Thật ra điều thú vị, ca khúc lần này tính ban đầu là định cho Quân debut, nhưng cuối cùng Quân và ekip chọn ca khúc Ai là người thương em để debut, còn để ca khúc này dành tặng cho khán giả hâm mộ mình nhân dịp lễ hội cuối năm và Valentine sắp tới".