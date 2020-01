Quả cầu vàng 2020: Tom Hanks bật khóc vì nhận được giải lớn, Ký Sinh Trùng "phá đảo" hạng mục phim nước ngoài

Được đánh giá là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá và thường "dự đoán" được các tên tuổi Oscar, Quả cầu Vàng (Golden Globe) nhận được sự mong đợi của cả khán giả lẫn các ngôi sao Hollywood.

Quả cầu Vàng 2020 đang được diễn ra, và đã có những cái tên được vinh danh tại lễ trao giải uy tín này.

Theo đó, Tom Hanks đã nhận đượcgiải Cecil B. DeMille dành cho những cống hiến trọn đời cho làng giải trí. Ban tổ chức tri ân tài tử bằng cách chiếu lại những thước phim nổi bật của ông. Khi nam tài tử bước lên sân khấu, khán phòng đứng dậy vỗ tay gần một phút. Trong bài phát biểu, Tom Hanks đã gửi lời cảm ơn đến nhiều diễn viên như Meryl Streep, Denzel Washington, Meg Ryan, Sally Field cùng các đạo diễn đã làm việc cùng với ông trong suốt những năm tháng qua.

Tom Hanks xúc động khi nhận đượcgiải Cecil B. DeMille dành cho những cống hiến trọn đời cho làng giải trí

Ở giải nam chính trong phim chính kịch, Joaquin Phoenix đã vượt qua đối thủ nặng ký Adam Driver (Marriage Story). Đây là giải Quả Cầu Vàng thứ hai sau sáu lần đề cử của anh.

Ở hạng mục Phim hài kịch/âm nhạc xuất sắc, tác phẩm của Quentin Tarantino cũng đã xuất sắc nhận được vinh danh Quả cầu Vàng 2020.

Sau khi đem về Cành Cọ Vàng đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc tại LHP Cannes, Parasite (Kí Sinh Trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho tiếp tục ẵm giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 77. Khi lên nhận giải, nam đạo diễn đã có bài phát biểu vô cùng xúc động: "Một khi vượt qua hàng rào một inch của dòng phụ đề, bạn sẽ được biết thật nhiều bộ phim hay. Chỉ cần được đề cử cùng với các đồng nghiệp, các nhà làm phim quốc tế tuyệt vời là một vinh dự to lớn. Tôi nghĩ ở đây chúng ta chỉ có duy nhất một ngôn ngữ: Là điện ảnh!".

Đạo diễn Bong Joon Ho gây xúc động với bài phát biểu tại Quả cầu Vàng.

Năm nay, Brad Pitt được vinh danh giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất (hạng mục nam) với Once Upon a Time in Hollywood. Trên sân khấu nhận giải, Brad Pitt tri ân nhiều cộng sự, đặc biệt là đạo diễn và nam chính DiCaprio đã giúp ông có cơ hội tỏa sáng và giành được giải thưởng này.

Brad Pitt được vinh danh giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất.