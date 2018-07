Quả bơ đang chiếm sóng các trang tin nước ngoài có một đặc điểm đúng là "vạn người mê"

Giống bơ mới này có tên gọi là Avozillas có nguồn gốc từ Nam Phi và được trồng bởi gia đình Groves ở Bungplarra, Queensland (Úc). Và sau 4 năm trồng trọt, chăm sóc thì đây cũng là lần thu hoạch đầu tiên của giống bơ Avozillas này nên đã thu hút được sự quan tâm từ rất nhiều trang thông tin truyền thông cũng như từ nhiều người trên khắp thế giới.

Nhìn sơ qua các hình ảnh của quả bơ thì ai cũng dễ dàng nhận ra rằng đặc điểm ấn tượng nhất của giống bơ Avozillas này chính là có kích thước cực khủng. Bởi nó nặng đến 1,2kg, thậm chí có khi lên đến 1,8kg và gấp 4 gấp 5 lần so với quả bơ thông thường. Đó chính là lý do vì sao các báo đài quốc tế đều giật tin rằng "quả bơ to hơn đầu người" hoặc "quả bơ có kích cỡ bằng gương mặt". Tất nhiên, chính vì kích thước quá đặc biệt này nên bơ Avozillas đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Những ai khi vừa nhìn thấy quả bơ khổng lồ này và cầm quả bơ trên tay đều không thể kiềm chế sự ngạc nhiên. Thử tưởng tượng xem, nếu fan nghiện bơ mà thấy quả bơ này thì như thế nào nhỉ? Chắc là chỉ muốn mang giống về trồng ngay và luôn để có thể thưởng thức bơ thỏa thích.

Mặc dù có kích thước to hơn hẳn nhưng theo nhận xét của nhiều người đã có cơ hội thưởng thức thử thì giống bơ Avozillas này cũng có hương vị ngon và béo ngậy như những quả bơ khác bạn nhé. Tất nhiên, với quả bơ to đùng thế này thì chắc chắn khi ăn sẽ có cảm giác thỏa thích và ngon miệng hơn rất nhiều.

Đặc biệt, ấn tượng nhất là khi bổ quả bơ ra. Phần ruột bơ bên trong sánh mịn vàng ươm và phần hột thì nhỏ bất ngờ. Như vậy, tuy quả bơ này to gấp 4, 5 lần quả bơ thông thường nhưng phần hột thì lại không lớn hơn hột bơ thông thường bao nhiêu. Điều này có nghĩa là nếu chỉ so sánh về trọng lượng thì việc bỏ tiền ra mua bơ Avozillas sẽ lợi hơn rất nhiều.

Mặc dù là bơ khủng, bơ đặc biệt nhưng hiện tại, giá cho mỗi quả bơ này được bán là 12 USD (khoảng 277k), một mức giá quá phù hợp nếu so với các giống bơ thông thường. Vừa có kích thước to, nhiều thịt, hạt nhỏ mà giá thành lại phải chăng nên hiện tại giống bơ Avozillas này đang là "đối tượng" được nhiều người săn lùng thưởng thức cho bằng được nhé. Còn bạn thì sao? Mùa bơ đang rộ mà thấy quả bơ to đùng này đúng là khó kiềm lòng lắm phải không?

