Phút trải lòng của người mẹ 3 con sát hại chủ thầu xây dựng lúc rạng sáng

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây nửa tháng tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang, Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Bùi Ngọc Thành (SN 1979, chủ thầu xây dựng) bị đâm trọng thương dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân thôn Vĩnh Xuyên vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy.

Dựa trên tài liệu điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Đinh Thị Then (SN 1989), trú tại thôn Cáp, xã Hồng Dụ (cùng huyện Ninh Giang) chính là đối tượng sát hại anh Thành và tại cơ quan công an Then đã thừa nhận hành vi của mình.

Then khai rằng, do mâu thuẫn cá nhân với anh Thành nên sau khi biết được nơi ở của nạn nhân. Đến khoảng 5h30 rạng sáng 24/10, Then đi xe máy rời khỏi nhà chồng (thôn Cáp, xã Hồng Dụ) và trước khi đi đối tượng đeo khẩu trang và mang theo con dao.

Đến nơi, Then gọi anh Thành mở cửa để nói chuyện. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện giữa 2 người xảy ra cãi vã và đối tượng đã dùng con dao gọt hoa quả mang theo đâm 3 nhát vào nạn nhân.

Vị trí nạn nhân nằm gục tại vườn rau phía trái nhà. Ảnh: Đ.Tùy.

Bị đâm trúng, anh Thành chạy ra vườn (trái nhà) gục ngã và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang nhưng đã tử vong. Đến chiều 26/10, đối tượng Then bị lực lượng chức năng bắt giữ tại nhà bố mẹ đẻ (Đội 13, thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm) khi y vừa đi khám bệnh trên Hà Nội về.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Tiến Việt – Trưởng công an xã Hồng Dụ (nơi đối tượng Then) sinh sống cho biết: "Cách đây hơn 1 tuần, chúng tôi nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương về việc đối tượng Then được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Sau đó, gia đình bên đẻ, bên chồng của đối tượng có đơn đề nghị cho Then được về ở tại nhà đẻ (thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm) để tiện cho việc chăm sóc các con, gần người thân và bản thân đối tượng có làm Bản cam kết.

Sau khi được tại ngoại, đối tượng Then ở tại nhà bố mẹ đẻ thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm. Ảnh: Đ.Tùy.

Tiếp đó, chúng tôi xin ý kiến của Cơ quan CSĐT và đồng ý cho Then ở bên nhà đẻ. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên cử lực lượng đến kiểm tra theo dõi và đối tượng Then bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 2/11".

Có mặt tại nhà ông Đ.V.B (bố đẻ đối tượng) khi chỉ có Then, cụ ngoại và người con gái út ở nhà, còn ông B. và vợ là Đ.T.Th. đi làm đồng. Tuy nhiên, bao trùm căn nhà nằm sâu trong ngõ ấy là không khí buồn…

Ôm đứa con gái út đang ngủ vào lòng, Then cho biết: "Tối 2/11, tôi được cơ quan công an cho tại ngoại về nhà vì có 2 con nhỏ. Sau đó gia đình hai bên làm một số thủ tục với chính quyền địa phương để tôi được ở nhà bố mẹ đẻ cho tiện chăm sóc các con và từ hôm được tại ngoại đến nay, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà vì bị cấm đi khỏi nơi cư trú".

Đối tượng Đinh Thị Then. Ảnh: TL.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với PV, Then luôn hướng ánh mắt buồn nhìn người con gái út đang ngủ say trong lòng, đôi lúc ánh mắt ấy trực trào để khóc.

Có lẽ 1 tuần tạm giam đã khiến người đàn bà đen đúa, với gương mặt khắc khổ ấy nhận ra việc làm sai trái của mình, chỉ vì bị dồn nén trong lòng đã không kìm được hành động sát hại anh Thành và bây giờ nghĩ đến những người thân cùng tương lai các con nhỏ … Then không thể nghĩ suy.

Nữ đối tượng 3 con trải lòng: "Trong quá trình tạm giam, tôi nghĩ nhiều thứ, nghĩ đến 3 người con gái nhỏ, gia đình, người thân và thậm chí ánh mắt xa lánh của người đời. Nhưng khổ nhất là sự xa lánh, kỳ thị mọi người đối với những đứa con khi tôi là kẻ giết người… và nghĩ ngợi nhiều khiến đầu óc tôi mệt mỏi.

Căn nhà nạn nhân sinh sống tại đội 9, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa. Ảnh: Đ.Tùy.

Tôi không hề biết nhà anh Thành ở chỗ nào. Cho nên, ngày 23/10, tôi đi xe máy và mất hơn 1h sau tìm được nhà anh ấy nhưng không vào mà chỉ đứng ở cổng.

Sau khi gây án xong, hôm đó tôi về nhà và sáng hôm sau đi Hà Nội để khám bệnh. Khám xong, tôi về nhà bố mẹ đẻ và tôi tính nằm nghỉ một chút rồi đến cơ quan đầu thú. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau công an đến nhà và bắt tôi đưa xuống Công an huyện Ninh Giang để lấy lời khai và ngay trong đêm hôm đó, tôi được đưa về Trại tạm giam công an tỉnh

Ngay trong đêm gây án, tôi nghĩ rất nhiều và có nghe mọi người nói anh Thành đã tử vong. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ anh ấy đã chết vì khi bị đâm, anh Thành còn chạy ra phía chỗ để cop pha cạnh vườn để lấy que định đuổi tôi.

Đối tượng Then thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Sau ngày tôi bị cơ quan công an bắt, người thân trong gia đình đã đến nhà nạn nhân thắp hương, chia buồn và gia đình anh Thành tiếp đón bình thường

Trước đây, tôi ở nhà buôn bán quần áo vỉa hè và thu mua đồng nát. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc khoảng gần 2 tháng, tôi không còn tâm trạng buôn bán vì áp lực, suy nghĩ cũng như đi chữa bệnh.

Từ hôm được tại ngoại đến nay, mọi người trong gia đình động viên. Tuy nhiên nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, tôi thương bà ngoại đã già, bố mẹ vất vả trong khi các con tôi còn nhỏ...".

Cơ quan CSĐT thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Văn Tú.

Được biết, ngày 30/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường. Đồng thời, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can Đinh Thị Then về hành vi "Giết người".