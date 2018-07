Phương Vy Idol tả thực "một vạn tám trăm ngàn" điều thay đổi từ sau khi có con

Tháng 3/2015, nữ ca sĩ Phương Vy Idol và chồng người Mỹ là Sean Trace tổ chức đám cưới lãng mạn tại bãi biển Phan Thiết sau ba năm hẹn hò. Tháng 4/2016, vợ chồng Phương Vy chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Ailani, tên thân mật là Kuru. Từ khi lập gia đình, nữ ca sĩ sinh năm 1987 hạn chế tham gia các hoạt động giải trí và lui về làm "mẹ bỉm sữa" đích thực. Phương Vy từng chia sẻ, vợ chồng cô không muốn thuê giúp việc mà tự tay chăm sóc con gái, phân chia thời gian làm việc nhà và công việc bên ngoài. Và cũng từ khi có con, trái ngược với hình ảnh nữ ca sỹ quyến rũ trên sân khấu, Phương Vy không ngại chia sẻ những hình ảnh mặt mộc hay những khoảnh khắc đời thường bên ông xã Sean và cô công chúa Kuru bé nhỏ. Mới đây, nữ ca sĩ còn "phanh phui" sự thật phũ phàng của chính cô kể từ khi sinh con với "một vạn tám trăm ngàn" điều thay đổi.



Sau khi có con, "mặt hoa da phấn còn đâu".

Trong bài viết của mình, Phương Vy Idol đã chọn cách xưng hô rất thân mật là "Zi", gọi chồng là "chồng Hươu" và cô con gái là "cô bèo". Mở đầu bài viết, ca sĩ hài hước dẫn dắt: "Trong cuộc đời sẽ có những thứ khiến bạn thay đổi mãi mãi. Không phải mối tình đầu, cũng không phải tốt nghiệp Đại học hay là bất cứ điều gì khác giúp bạn trưởng thành hơn, mà đó là một gia đình với những đứa trẻ... À không, thật ra không cần "những" đâu, Zi đây mới một đứa trẻ thôi đã là 360 độ thay đổi rồi!!!".

Phương Vy tâm sự, cũng như biết bao phụ nữ khác, cô hoàn toàn bất ngờ về những thay đổi đột ngột ập đến từ khi có con mà chẳng hề được ai cảnh báo.

"Tất cả mọi người đều hối thúc và bảo bạn rằng: "Đẻ cho lẹ đi để mà còn có con cho nhà cửa vui vẻ, có con hú hí chăm nom tuổi về già, có con cho chồng thương hơn, cho bền chặt tình nghĩa vợ chồng...", vậy mà chẳng có ai "cảnh báo" về những đêm mất ngủ, những sáng trằn trọc ngồi vắt sữa, những khi cộc cằn vì mỏi mệt làm vợ chồng mất kiên nhẫn với nhau, những "cú ói" bất ngờ ập vào mặt khi con bệnh, những gò bồng đảo biến hóa như đôi dưa leo đu đưa trước gió, những chảo mỡ trước bụng phải đánh vật ngày đêm mới diệt nổi, những lo toan, những vất vả... liên tục, không ngày phép...".

Cùng một dáng mà biểu cảm sao khác quá!

Trong mắt Phương Vy, ông xã khi xua manly bao nhiêu thì giờ hoa bướm đầy đầu.

Cũng là đeo kính nhưng giờ bị buộc phải đeo kính của cô công chúa nhỏ.

Trai tráng ngày nào giờ làm kiệu cho con ngồi.

Tiếp đó, nữ ca sĩ cũng làm phép so sánh tả thực ngày ấy - bây giờ kèm theo những bức ảnh before - after của chính vợ chồng cô khiến cư dân mạng gật gù tâm đắc vì tất cả đều đúng đến 99,9999%.

"Không còn những buổi tối thảnh thơi, những bức tranh nghệ thuật, những quyển sách yêu thích. Tất cả chỉ quay cuồng theo ý thích, theo nhu cầu của con.

Chẳng cần nói đâu xa, Zi của 3 năm trước chắc chắn cũng sẽ điêu đứng, "lên bờ xuống ruộng" với cuộc sống của Zi bây giờ. Điều đó khiến mình nhận ra rằng, khoảng cách lớn nhất trên thế giới chính là trước và sau khi có con đó các mẹ ạ!

Lúc trước, thấy người khác thành công trong sự nghiệp, tiền lương cao thì coi đó là mục tiêu của mình.

Còn bây giờ mục tiêu chỉ đơn giản là có thể chăm sóc con tốt, khi con bị bệnh chỉ cầu mong cho bệnh vào bản thân mình hết, không phải lo lắng chật vật, đêm đêm cứ cách 15 phút là cầm nhiệt kế loay hoay đo đo đếm đếm...

Ngày trước, tiêu chuẩn về cuộc sống là phải một mình đi du lịch nhiều nơi cho khỏi vướng bận, ăn đồ ăn ngon và tận hưởng cuộc sống.

Xưa bao nhiêu người nâng tóc nựng mặt... Giờ cả cái bàn tọa chiếm đóng....

Đối với chị em phụ nữ, mỡ thừa không phải là thứ duy nhất đang gánh vác trên người... Đeo bám, đè lên ta là "boss" ta đây!!!

Còn bây giờ, đi đâu nửa ngày thôi cũng nóng ruột thế là phải khệ nệ cả tổ chim đi luôn dù "mệt ngừoi" nhưng "khỏe đầu" vì khỏi lo lắng từ xa....

Thời con gái, ai cũng lo lắng chăm sóc cho sắc đẹp và sức khỏe bản thân. Mỗi lần đi siêu thị đều mua các loại mỹ phẩm dưỡng da, dưỡng tóc...

Bây giờ đi siêu thị chỉ lo lựa đồ cho con, lên mạng cũng chỉ chú ý đến những mẹo nuôi con, cách chăm sóc con đúng cách. Mọi thứ đều đặt con lên hàng đầu.

Bữa nào cả nhà đi chơi, 30 phút dành cho bà bèo nhỏ, 30 giây dành cho mình. Chẳng nói đến trang điểm, chỉ vội rửa mặt, thay đồ rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho cô bèo trước khi ra khỏi nhà.

Ngày trước, bạn bè đều nói mình là người "trượng nghĩa", hứa điều gì thì chắc chắn sẽ làm, người khác gọi điện, nhắn tin đều trả lời rất sớm.

Bây giờ cuộc sống bận rộn gấp trăm lần, điện thoại thường tắt tiếng để con ngủ, chẳng mấy khi có thời gian cầm đến điện thoại nữa. Nên, nhân đây nếu bạn bè Zi có đọc được, Zi có lỡ tin nhắn cuộc gọi của ai xin hãy thương mà cảm thông... Khổ lắm ai ơi...

Ngày trước, thấy nhiều bà mẹ thiếu kiên nhẫn với con, bản thân cảm thấy rất khó hiểu và bất bình.

Bây giờ, nuôi con mới thấy hết nỗi khổ và đồng cảm với họ, mới thấy cái nghề đáng khâm phục nhất là bảo mẫu, giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học vì có thể kiên nhẫn với trẻ như vậy.

Ngày trước, luôn thích chồng tạo cho mình những bất ngờ lãng mạn, tặng hoa và quà, bữa tối có ánh nến lung linh.

Bây giờ, nhìn chồng Hươu loay hoay phụ chăm sóc con, đút cháo cho cô bèo, lâu lâu mang đồ đi giặt là vừa thương vừa mừng muốn rớt nước mắt!!! Thấy mình may mắn, phúc phần vô vàn rồi!!! Khỏi hoa, miễn quà, để dành tiền mai mình mua cái nhà gỗ đồ chơi mà em mê bữa giờ anh ha!

Ngày trước, thích đọc sách, mỗi tối đều dành ra 1 tiếng để đọc. Bây giờ mỗi tối đều đọc truyện cổ tích cho bà bèo nhỏ, sách của bà nhỏ chiếm hết 70% kệ sách rồi, sách quý của mình thì tiễn lên kho...

Ban ngày thì nghe nhạc nào Jazz, nào swing, nào Blues... bây giờ thì Baby shark, Johnny Johnny, Head, shouder, knee and toes, The wheels on the bus... Một ngày bị tra tấn đến hơn 10 tiếng...

Ngày trước, đi du lịch chẳng cần mang nhiều thứ.

Bây giờ thì lỉnh kỉnh đủ thứ kem chống nắng, đồ chơi, đồ ăn, sữa, tả, gối ghiền, nón tai gấu, mắt kiếng tai mèo...".

Kể từ dạo ấy, mép giường là nơi mẹ thuộc về.

Chắc chắn rằng danh sách "một vạn tám trăm ngàn những đổi thay" làm vợ chồng Phương Vy chóng mặt, đảo điên... sẽ còn dài nữa, dài mãi. Nhưng điều đó kèm theo những đau khổ mà theo nữ ca sĩ, đó là những nỗi đau thương ngọt ngào "xứng đáng vô cùng vì hạnh phúc thật sự trọn vẹn. Giữa muôn vàn những vất vả thường nhật của đời sống, nghe tiếng cười giòn tan của con, đương nhiên tiếng cười ấy đâu thể xóa tan mọi nhọc nhằn như người ta vẫn hay nói, nhưng mẹ biết mình đang chiến đấu vì một điều tuyệt vời nhất đời mẹ, đó là hạnh phúc của con và yên ấm của gia đình mình!!!".

Những dòng chia sẻ chân thực mà hài hước của Phương Vy đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ đã phải thốt lên: "Dễ thương ghê. Đúng là nuôi con các mẹ bỉm có thể trải qua rất nhiều cảm xúc mà không có con chúng ta không thể trải nghiệm được"; "Bạn tả thực cảnh của chị em ta đến 99,999999%.... nhưng mà yêu". Bên cạnh đó là những bình luận đầy đồng cảm: "Má Zi nói không sai chỗ nào. Ngày trước chị cũng vậy, đi ra đường là phải tươm tất, này nọ. Vợ chồng đi chơi là không thích đem đồ nhiều. Nhưng khi có con rồi thì mọi thứ thay đổi chóng mặt, làm bất cứ cái gì cũng phải nhanh, gọn, lẹ. Đi chơi thì toàn đồ của con, tất cả đều của con... Nhưng vậy mà vui và hạnh phúc lắm".