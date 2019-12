Phú Thọ: Sau điều trị viêm họng, trẻ 4 tuổi bỗng mắc bệnh hiếm với tỉ lệ mắc chỉ từ 1-2 trường hợp/100.000 người

Bệnh hiếm gặp ở trẻ dưới 5 tuổi

Khoa Cấp cứu - Trung tâm Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhi Nguyễn Anh T. (4 tuổi Phù Ninh – Phú Thọ) vào viện trong tình trạng yếu 2 chân, hai chi trên bình thường, bệnh nhi tỉnh táo, không sốt, nhịp tim đều tuy nhiên vận động, đi lại rất khó khăn.

Gia đình bệnh nhân cho biết, sau khi điều trị viêm họng 10 ngày, bệnh nhi xuất hiện tình trạng trên kèm theo biểu hiện ăn, nuốt kém.

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng và tổng hợp kết quả điện cơ, phân tích dịch não tủy và chụp cộng hưởng từ bệnh nhi được chẩn đoán mắc hội chứng: Viêm đa rễ dây thần kinh. Đây được coi là căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ mắc chỉ từ 1-2 trường hợp/100.000 người và hiếm gặp ở trẻ dưới 5 tuổi.

ThS.BS Nguyễn Đức Long, Trưởng khoa Cấp cứu - Trung tâm Sản Nhi cho biết, viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính (hay còn gọi là Hội chứng Guillain Barre) là một bệnh tự miễn do tự thân cơ thể sản xuất ra kháng thể chống lại cơ thể, chống lại các tế bảo thần kinh cơ làm yếu cơ, liệt cơ. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp, sặc phổi do rối loạn chức năng nuốt, hay do các rối loạn thần kinh thực vật nghiêm trọng. Bệnh hiếm gặp nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi (tuy nhiên đối với trẻ nhỏ hơn 5 tuổi thì rất hiếm).



Mặc dù cho đến nay nguyên nhân của bệnh vẫn chưa được xác định rõ nhưng bệnh thường xuất hiện sau tình trạng nhiễm khuẩn vài ngày hoặc vài tuần do vi khuẩn, virus hoặc sau dùng một số thuốc, sau can thiệp ngoại khoa…

Cần được phát hiện sớm tránh để lại các di chứng

Các biểu hiện sớm của bệnh thông thường là rối loạn cảm giác tê và ngứa các vùng da kèm theo yếu hoặc liệt vận động tăng dần từ 2 chân hoặc tứ chi, đi lại khó khăn. Đồng thời bệnh nhân có thể bị đau cơ, rối loạn thị lực, liệt dây thần kinh VII ngoại biên (liệt mặt), nhắm mắt không kín, ăn uống rơi vãi, khó nuốt, dễ bị sặc khi ăn uống. Nặng hơn là các biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật đòi hỏi sự đánh giá tỉ mỉ của các bác sĩ, ThS.BS Nguyễn Đức Long cho biết.

Theo ThS.BS Nguyễn Đức Long để điều trị hội chứng bệnh này, các bác sĩ phải dùng thuốc đặc trị để trung hòa kháng thể chống lại chính tế bào cơ thể. Khi qua được giai đoạn nguy hiểm, đa số các trường hợp đều hồi phục hoàn toàn sau 6 tháng đến 1 năm, tuy nhiên, khoảng 10% các trường hợp để lại di chứng về vận động hoặc cảm giác.

Trong điều trị viêm đa rễ dây thần kinh, việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng cho khả năng hồi phục của bệnh. Do đó, ngay khi bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện, triệu trứng bệnh như tê, ngứa các vùng da kèm theo yếu hoặc liệt vận động tăng dần từ 2 chân hoặc tứ chi, đi lại khó khăn, ăn uống rơi vãi, khó nuốt, dễ bị sặc khi ăn uống... cần đưa ngay đến khám tại các chuyên khoa thần kinh hoặc hồi sức cấp cứu để được chẩn đoán điều trị kịp thời.