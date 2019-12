Cuộc đời vốn gặp nhiều thị phi sóng gió nhưng vì nỗ lực thiện lương nên những tuổi này vẫn được hưởng sung túc, đủ đầy khi hậu vận đến.

Thiên can Nhâm là thiên can thứ 9 trong hàng 10 thiên can. Người mang tính cách Nhâm vừa mạnh mẽ kiên cường vừa biết uốn mình cho phù hợp với thời cuộc. Nhưng cuộc đời họ không thiếu chữ vất vả và tự mình vươn lên. Họ phải tranh đấu với cuộc đời, không ngững nỗ lực để bản thân thành công

Nhâm Thân (1992) mệnh Kiếm Phong Kim

Quý cô tuổi Nhâm Thân vốn trời sinh thông minh nhanh nhẹn và có vốn hiểu biết đáng nể. Người tuổi này chăm chỉ, cần mẫn, ham học hỏi và tìm tòi kiến thức.

Số mệnh tuổi này vất vả lận đận nhiều phen. Địa chi Thân (Kim) sinh cho thiên can Nhâm (Thủy) là số sinh xuất, sinh năm Nhâm nên vận số người này phải lao động và vất vả nhiều mới mong được an lành.

Người sinh vào giờ tốt thì đường công danh tốt đẹp, được gần quan quý, được nhiều người trọng dụng, yêu mến. Sinh vào giờ thường tuy vất vả nhưng không đến nỗi bần tiện.

Số mệnh tuổi Thân nên lập nghiệp xa quê thì được yên ổn và nhiều vận may hơn. Bản thân tuổi này hào phóng nên khó giữ được của.

Tuổi Nhâm Thân giữ mệnh Kiếm Phong Kim nên trong bản ngã chứa nhiều tính cứng rắn, lạnh lùng của Kim. Bởi vậy, phụ nữ tuổi Nhâm Thân quyết đoán, dứt khoát và nghiêm túc. Đặc biệt, tuổi Nhâm Thân thuộc cung Hoàng đạo hệ Đất như Ma Kết, Kim Ngưu, Xử Nữ càng mang đặc trưng này.

Nhâm Thân năm Canh Tý có lộc làm ăn buôn bán thuận lợi

Tuổi Nhâm Thân sống có nguyên tắc và chính kiến riêng của mình. Họ thích khẳng định cái tôi trong cuộc sống nên trong giao tiếp tranh luận người khác sẽ thấy sự đanh thép của cá tính toát ra từ họ. Nhiều người chưa quen sẽ cảm thấy họ khó gần, lạnh lùng, cứng nhắc, quá nguyên tắc và độc đoán.

Khoác lên mình sự óng ánh, quý giá của tính chất Kim nên nữ Nhâm Thân có ngoại hình xinh đẹp, thanh tú, có gu thẩm mỹ, nội tâm phong phú và sống có chiều sâu.

Kim cứng và mạnh mẽ ăn sâu vào tính cách người Nhâm Thân nên họ có chí tiến thủ và quyết tâm cao xây dựng cuộc sống của mình. Kim công bằng, nghĩa khí, thích giúp đỡ người khác nên ghét sự giả dối, không rõ ràng, minh bạch trong mọi việc.

Tuổi này có nhiều trắc trở đường công danh, làm quân sư, mưu lược hỗ trợ người khác thì tốt mà đứng đầu lãnh đạo thì dễ bị ghét, gặp nhiều thị phi và mang tiếng. Tuổi Thân càng năng động càng lận đận thị phi, càng bôn ba càng vất vả, số mệnh phải gồng gánh, lo toan nhiều.

Bước sang năm Canh Tý 2020, tuổi Nhâm Thân có lộc buôn bán thuận lợi, mọi việc mưu tính được suôn sẻ hanh thông. Sức khỏe có ốm đau nhẹ nên giữ gìn, không nên lao lực quá mà tổn hao thể chất.

Nhâm Tuất (1982) mệnh Đại Hải Thủy

Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất tháo vát đảm đang, cuộc đời no ấm đến già nhưng nếu sống vô hậu, bất lương thì lao đao khốn khổ.

Tuổi này nhanh nhẹn nhận biết sự việc nên trong buôn bán, làm ăn họ nắm bắt được cơ hội tức thời.

Người sinh giờ tốt được phú quý vinh hoa, nhà cửa khang trang đẹp đẽ, chồng con đề huề. Sinh lỗi giờ vất vả, khó khăn và cô độc. Số mệnh tuổi nam Nhâm Tuất được lộc hơn nữ. Tuổi nam được số hưởng và may mắn giàu có hơn tuổi nữ.

Nữ Nhâm Tuất con đường hạnh phúc nhiều bất ổn. Nhiều người số kém gặp cảnh sinh ly tử biệt, ít khi được thanh nhàn về tâm tư.

Nhâm Tuất có thời vận làm ăn, kinh doanh phát đạt trong năm 2020

Tuổi nữ Nhâm Tuất là thầy hay thợ đều tháo vát, giỏi giang, thành thạo. Tấm lòng của họ bao dung và sống trọn nghĩa với đời nhưng con đường tình duyên nhiều buồn tủi.

Thiên can Nhâm (Thủy) khắc địa chi Tuất (Thổ) nên cuộc đời tuổi này cũng lắm thăng trầm và thiệt thòi. Nên thận trọng trong đối nhân xử thế và chọn người nương tựa để lấy nếu không khó có thể hạnh phúc dài lâu.

Nhìn chung, người tuổi Nhâm Tuất nếu biết tu tâm dưỡng tính thì sẽ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào.

Tuổi Nhâm Tuất mang mệnh Đại Hải Thủy biển cả đại dương nên cuộc đời thích nghĩ đến cái lớn và ước mơ cao xa. Tính cách người mệnh này thích tranh luận, biện cãi, đa mưu nên thích ứng với nhiều lĩnh vực.

Bước sang năm Canh Tý 2020, người tuổi Nhâm Tuất có thời vận về làm ăn, kinh doanh phát triển thuận lợi. Mặc dù vậy, cần mưu tính kỹ càng vì lúc được lúc mất. Không có kế hoạch rõ ràng, hời hợt sẽ nhận lại kết quả không như kỳ vọng.

Nhâm Tý (1972) mệnh Tang Đố Mộc

Phụ nữ tuổi Nhâm Tý hoạt bát, sôi nổi, thông minh cứng cỏi lại đa tài. Người này khéo léo mồm mép có tài ngoại giao, ăn nói mạnh dạn.

Những người có vận số tốt thì thành công sớm, những năm tuổi 30 họ đã đủ đầy lộc tài không cần lo nghĩ. Bản thân họ rất nỗ lực cố gắng, chăm chỉ để vun vén cho cuộc sống của mình.

Ngoại giao khéo, biết cư xử, tôn trọng người trên, thấu hiểu người dưới. Nói năng mạnh bạo, giảo hoạt nên tuổi này thành công trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh giỏi mà làm chính trị cũng được lòng.

Người tuổi này đôi khi không nghĩ thiệt hơn, thích theo cảm tính bản thân, những việc quá sức mình vì thích thì vẫn làm đến cùng.

Bản thân cũng tính toán chi ly, vun vén gia đình, mẫu phụ nữ tuổi này biết chăm sóc con cái, lo toan cho gia đình. Họ cũng thích chăm chút xây dựng gia đình không gian ấm cúng, bình yên.

Nhâm Tý năm 2020 có nhiều cơ hội rộng mở trong công việc

Tuổi Nhâm Tý mang trong mình bản mệnh Tang Đố Mộc nên có khả năng quyết định nhanh chóng. Họ hào phóng, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác và có tính cạnh trao cao với người đời.

Phụ nữ tuổi này làm chính trị thì hợp cách hoặc nắm giữ ngôi vị lãnh đạo thì được lòng người. Bản thân họ ngoại giao khéo léo, thấu hiểu chiến thuật tâm lý, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, dẫn chuyện mềm dẻo khéo léo nên được người ủng hộ.

Dù cứng cáp nhưng Tang Đố Mộc thuộc gỗ cây dâu vẫn không thể nào cạnh tranh được với những loài đại thụ, nên khi nắm giữ chức vị cao sẽ bị rơi vào vòng tranh chấp. Với tính thiện lương, hòa ái, tuổi này nên làm những công việc mang tính chất xã hội thì bền lâu.

Bước sang năm Canh Tý 2020, với những người kinh doanh buôn bán thì tài lộc bình thường. Trong công việc thì được nhiều may mắn, có đề bạt lên chức và tăng lương và có nhiều cơ hội trải nghiệm.

(Thông tin mang tính chất tham khảo)