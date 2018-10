Phụ huynh đưa bằng chứng, tiếp tục “tố” giáo viên đánh vào bộ phận sinh dục bé 3 tuổi

Hình ảnh lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am và giáo viên đến gặp phụ huynh để xin lỗi đã được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội.

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt thông tin một phụ huynh bức xúc tố cô giáo Trường Mầm non Liên Am (huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng) có hành vi đánh vào bộ phận sinh dục của bé trai 3 tuổi. Phụ huynh cho rằng cô Đỗ Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi của trường) đã dùng roi vụt chảy máu bộ phận sinh dục của con trai mình khi cháu nói chuyện riêng trong lớp.



Sự việc xảy ra từ 18.5, sau đó cô đã nhận lỗi và gia đình cũng hứa cho qua chuyện. Nhưng khi chuẩn bị bước vào năm học mới, đưa con đến trường để nhận lớp, phụ huynh cho rằng cô Thủy có biểu hiện “tư thù cá nhân”, khi không nhận con mình vào lớp.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, giáo viên và Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Am đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Chia sẻ với Lao Động, bà Đỗ Thúy Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Am - cho biết đã tổ chức nhiều cuộc họp để xem xét vụ việc, kiểm điểm giáo viên. Trong các lần họp, cô Đỗ Thị Thủy đều phủ nhận việc đánh vào bộ phận sinh dục bé trai.

Cô chỉ nhận lỗi trong việc không bao quát hết lớp học, khi để xảy ra việc trẻ trong lớp của mình chủ nhiệm bị thương ở bộ phận sinh dục mà không biết.

Hội đồng kỷ luật của nhà trường quyết định đưa ra mức kỷ luật với cô Thủy là không xét thi đua trong học kỳ I. Tiếp theo sẽ điều chuyển cô Thủy làm công việc khác một thời gian, để cô suy nghĩ và rút kinh nghiệm.

Sau khi nhà trường đưa ra hướng xử lý này, chị Đ.T.Th (người tố cô giáo có hành vi bạo hành, khiến bộ phận sinh dục của con mình bị trầy xước) cho rằng trường xử lý như vậy là quá nhẹ. Phụ huynh bức xúc khi cô Thủy vẫn một mực không nhận việc đã đánh vào bộ phận sinh dục của con mình, trong khi bé nói là cô có đánh.

Để chứng minh, chị Th đã công bố biên bản làm việc giữa gia đình với cô Đỗ Thị Thủy, lãnh đạo Trường Trường Mầm non Liên Am, cùng sự tham gia, chứng kiến của lãnh đạo UBND xã Liên Am và Công an xã. Phụ huynh cho rằng, trong biên bản làm việc, rõ ràng cô Thủy đã nhận sai và xin lỗi gia đình.

Phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, đưa ra hướng xử lý đủ sức răn đe, chứ không dừng lại ở việc khiển trách, nhắc nhở, hay điều chuyển làm công việc khác một thời gian như nhà trường đưa ra.