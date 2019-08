Phụ huynh có con theo học tại trường Gateway bức xúc: "4h chiều, nhà trường cũng thông báo không tìm thấy con tôi đâu trong ngày đầu tiên"

Sáng ngày 7/8, nhiều xe ô tô đưa đón học sinh trường quốc tế Gateway ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội liên tục đáp trước cổng. Nhiều giáo viên lần lượt đưa từng học sinh bước từ trên ô tô xuống xếp hàng lần lượt.



Trước khi xe ô tô đóng cửa đỗ ở nơi khác giáo viên kiểm tra một lần nữa. Trước đó một ngày tại ngôi trường này đã xảy ra việc đau lòng khi để quên em Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp Tokyo) trên ô tô.

Có mặt tại trường Gateway buổi sáng sau sự việc cái chết của bé trai 6 tuổi.

Công tác đưa đón học sinh đã được siết chặt hơn.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng, đau xót. Nhiều gia đình có con nhỏ đã trực tiếp đưa con đến trường học bày tỏ thái độ khi nhà trường để xảy ra trường hợp đau lòng trên. Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Thị Miên (con theo học tại trường quốc tế Gateway) cho biết, sau khi nghe tin bé trai bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong bản thân chị cùng nhiều phụ huynh rất đau lòng.

Vì nhà gần trường lại có thời gian nên chị Miên hằng ngày vẫn đưa con đi học bằng xe máy. "Trách nhiệm nhà trường sau sự việc lần này rất lớn. Trường hợp con nằm trên xe cả ngày dẫn đến tử vong mà nhà trường cũng như người đưa đón không biết. Giáo viên chủ nhiệm cũng không báo phụ huynh con có đi học hay không là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi nghe tin đã đau xót quá rồi hỏi bố mẹ học sinh qua đời làm sao mà sống nổi trong trường hợp con cả ngày trên xe như vậy", chị Miên chia sẻ.

Theo chị Miên, hiện chưa rõ nguyên nhân cháu L. tử vong tuy nhiên, trước mắt nhà trường cần nghiêm túc thay đổi toàn bộ quy trình đưa đón, tiếp nhận, kiểm tra học sinh khi đến trường. Trước đó nhà trường thông báo với phụ huynh rất rõ ràng về đưa đón học sinh. Thông báo được gửi tới từng mail cá nhân của phụ huynh học sinh chứ không bắt ép phụ huynh lựa chọn dịch vụ.

Giáo viên nhận học sinh từ xe đưa đón tiến hành kiểm tra học sinh trên xe.

"Theo tôi thấy năm học mới này phía nhà trường tiếp đón phụ huynh và học sinh một số điểm chưa hợp lý. Có lẽ do học sinh vào trường năm nay đông hơn, như mọi năm số lượng học sinh thấp hơn nên việc đón trả tốt hơn. Năm nay các cô chưa tiếp nhận kịp thời, chưa điều hành tốt", chị Miên bày tỏ quan điểm.

"Tôi sẽ chuyển trường cho con" cũng như chị Miên, chị Lê Thị Kim Cúc ở khu vực Ô Chợ Dừa, Đống Đa lo lắng sau khi sự việc xảy ra, cái việc nhận con giữa xe và giáo viên chủ nhiệm có vấn đề.

Chị Cúc cũng có con trai đang theo học tại trường trên. "Hôm đầu tiên con tôi đi học thì lúc 4h mình nhận được thông báo của nhà trường là không tìm thấy con đâu. Sau đó tôi bảo sao mà không tìm thấy con. Thế đón con tôi từ xe ô tô buýt xuống như thế nào thì cô giáo bảo chắc do đi học buổi đầu nên con không biết đường.

Tôi nghĩ là cô giáo phải giao cho người nhận xe phụ trách xe chứ chứ để cho con mình đi từ trên lớp xuống xe thì con biết xe nào mà tìm vì con mới học lớp 1. Tôi hỏi con đâu thì cô giáo mới bảo đang đi tìm. Hôm nay ngghe thấy có một bạn bị mất cho nên chắc là thôi mất tiền mình cũng sẽ cho con nghỉ học. Số tiền đấy cũng không thể đẻ, hoặc bù cho mình được đưa con khác", chị Cúc chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ về việc ngay ngày đầu con mình đi học đã nhận được thông báo không tìm thấy con của nhà trường.

Chị Cúc nghĩ rằng việc giao nhận các con giữa giáo viên chủ nhiệm và lớp đã có vấn đề chứ không phải riêng lớp con chị theo học. "Con tôi lớp Seun còn bạn mất ở lớp Tokyo. Tôi nghĩ do trường chưa bài bản trong khâu đón tiếp học sinh chứ cơ sở vật chất của trường rất là tốt. Bên cạnh đó năng lực quản lý của nhà trường không được như kỳ vọng.

Tôi không có thời gian trách nhà trường. Việc tôi nghĩ hiện tại là đảm bảo an toàn cho con mình trước nên sẽ chuyển trường cho con. Trong thời gian tới, tôi sẽ cho con ở nhà, kể cả lấy lại được tiền đã đóng trước hoặc không lấy lại được tiền tôi cứ đảm bảo an toàn cho con mình trước. Tôi phải đảm bảo an toàn cho con mình đầu tiên đã sau mới đến việc học. Việc xảy ra khiến 1 học sinh tử vong thì khó chấp nhận được ", chị Cúc thẳng thắn nêu quan điểm.

Chị Cúc cũng khẳng định sẽ cho con thôi học tại trường này.

Theo chị Cúc, học phí con chị học tại trường Gateway chưa khuyến mãi là 180 triệu/năm, còn khuyến mãi rồi là 167 triệu/năm bao gồm việc đưa đón. Chị Lê Thị Minh, có con gái học lớp 1 được vài ngày nay cũng cho biết rất bất ngờ khi nghe thông tin học sinh bị bỏ quên trên ô tô đưa đón dẫn đến tử vong. Con gái chị cũng mới theo học được vài ngày nay. Hiện chị cùng nhiều phụ huynh rất lo ngại sau sự việc vừa xảy ra. Chị mong phía nhà tường phải bàn bạc lại cụ thể toàn bộ quy trình đưa đón học sinh để không xảy ra trường hợp đáng tiếc tương tự.

Sự việc xảy ra lúc 7h sáng cùng ngày nhưng tới 16h chiều mới được phát hiện ra. Lúc đưa ra khỏi ô tô thì em L. đã bất động được đưa đi Bệnh viện E cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tối ngày 6/8, rất đông người nhà em L. đã tập trung tại bệnh viện đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân học sinh này tử vong.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, đại diện trường quốc tế Gateway, cho biết sau sự việc trên, nhà trường đã yêu cầu lái xe buýt, cô phụ trách xe buýt và đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt đến trường để làm việc. Cả lái xe và cô phụ trách đều đã viết tường trình về sự việc. Đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt xác nhận đã để quên cháu bé trên xe. Ngay lập tức, nhà trường đã gặp gỡ gia đình và nhận trách nhiệm.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.