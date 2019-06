Phụ huynh choáng váng với các khoản thu, doanh nghiệp "vây" trường học

Đại diện trường này cho biết nhà trường không làm việc đó, mà do một Cty may tư nhân ở Hà Nội đến gặp và đưa phiếu đăng ký may đồng phục năm 2019 – 2020 cho đại diện Ban phụ huynh.

DN tư nhân may mặc ở Hà Nội gửi thư chào hàng tới một trường tiểu học ở Hạ Long. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh, Ban phụ huynh hoạt động dưới sự quản lý của nhà trường, nên bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ nhà trường thì hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm.

“Từ lâu đã có quy định cấm tổ chức thu tiền may đồng phục trong nhà trường và cũng không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục. Nếu muốn may đồng phục, nhà trường và ban phụ huynh thống nhất một mẫu rồi để các phụ huynh tự ra ngoài may” – ông Tuế cho biết.

“Thực ra, may đồng phục cũng cần thiết, nhưng mỗi học sinh chỉ cần 2-3 bộ là cùng và vài năm may một lần. Nếu học sinh nào có đồng phục bị rách hoặc chật thì có thể liên hệ may ngoài theo mẫu đã có sẵn” – phụ huynh Nguyễn Đức Tường, TP.Hạ Long đề xuất.

Tiền nộp hằng tháng của 1 học sinh tiểu học. Các phụ huynh chỉ thắc mắc về khoản thu “Tin nhắn điện tử“: 20.000 với 12 tin/tháng, trong khi đã có zalo, facebook. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo phản ánh của phụ huynh và giáo viên, cứ chuẩn bị hết năm học, lại xuất hiện khá nhiều doanh nghiệp đến các trường “chào hàng”, từ may mặc đến đồ dùng học tập, sách vở, lương thực, thực phẩm..., với hy vọng đến đầu năm học mới, có thể gửi gắm được “hàng” vào trường.

Bà Hoàng Thu Hiền – Trường phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Quảng Yên – cho biết, mới đây, một Cty phần mềm tại Hà Nội đến giới thiệu một sản phẩm ưu việt trong việc quản lý học sinh, kết nối giữa nhà trường và phụ huynh, dù lâu nay đã có khá nhiều giải pháp công nghệ được ứng dụng cho mục đích này. Việc chọn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các phụ huynh.

Các phụ huynh kiến nghị nhà trường và Ban phụ huynh nên cố gắng giảm gánh nặng tài chính không đáng có, đừng để DN “gửi gắm”, bởi có quá nhiều khoản phải đóng góp, trong khi đó nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.