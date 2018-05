Phó Giám đốc Công an TP.HCM giải đáp 2 vấn đề quanh vụ hiệp sĩ bị đâm tử vong khi truy bắt băng trộm xe SH

Sáng 15/5, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức xoay quanh vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai hiệp sĩ của đội SBC Tân Bình tử vong trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng trộm xe SH xảy ra vào đêm 13/5.

Công an TP.HCM đọc lại các tình tiết vụ án.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, phía Công an TP.HCM đã công bố kết quả điều tra bước đầu của vụ việc. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự PC45 cho biết, 2 nghi can bị bắt là Nguyễn Hoàng Châu Phú (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài, biệt danh Tài "mụn". Cả hai được triệu tập vào ngày 14-5 và đã thừa nhận hành vi.

Cụ thể sau khi triệu tập đối tượng Phú, khuya ngày 14/5, hơn 50 đồng chí công an đã cùng bao vây truy bắt thêm Nguyễn Tấn Tài, khi Tài đang lẫn trốn tại khu vực quận Gò Vấp.

Nghi can vụ án đang được lực lượng chức năng tạm giữ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ, vụ việc xảy ra đã gây phẫn nộ cho dư luận và cả lực lượng ngành. Trên các chứng cứ đã thu thập, ông khẳng định việc bắt các đối tượng đã bảo đảm đúng người đúng tội.

Hiện, lực lượng chức năng cũng đang tập hợp tất cả các hồ sơ để phong liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ Thôi và Nam. Đồng thời khen thương cho cả nhóm hiệp sĩ đã quên mình để bắt trộm trong vụ việc vừa qua.

Tại buổi thông tin, Thiếu tướng Minh đã giải đáp hai vấn đề nhức nhối khiến dư luận đặt câu hỏi trong những ngày qua, đó là việc mô hình hiệp sĩ hoạt động tại thành phố đã có căn cứ pháp lý hay chưa, và thực hư việc công an phường bỏ mặc các hiệp sĩ phải chống chọi với băng trộm dù đã được trình báo.

"Xoay quanh mô hình hiệp sĩ đường phố, hai ba năm nay và trên 10 năm nay thành phố đã có mô hình của Nguyễn Văn Minh Tiến. Ở Bình Dương cũng có. Tuy nhiên về mặt pháp lý, chưa có quy định này để công nhận và quản lý. 2 năm nay, thành phố ray rứt muốn kiến nghị về mô hình này để mong có quy chuẩn đầy đủ.

Đi làm việc nghĩa nhưng cuộc đấu tranh nào phải có mất mát hi sinh, do đó cần được quản lý, công nhận, xác định rõ giới hạn, bồi dưỡng pháp lý, kỹ năng. Thông tin mà hiệp sĩ có được cần được phối hợp và hỗ trợ bởi công an. Nhóm hiệp sĩ vừa qua không lường trước được sự nguy hiểm của các đối tượng nên đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Đây là một bài học đắt giá" – Thiếu tướng Minh nhìn nhận.

Thiếu tướng Phan Anh Minh trăn trở khi mô hình hiệp sĩ vẫn chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Việc thứ 2, trong hai ngày qua có thông tin cho rằng công an phường 2, quận 10 dửng dưng với vụ án xảy ra dù sự việc xảy ra ngay ở chốt công an. Thiếu tướng Minh cho biết, Công an TP.HCM đã kiểm tra sự việc này và xác định: Hiện trường vụ trộm nằm giữa ranh giới quận 3 và quận 10 nhưng vụ việc nằm ở phía quận 3.

Sở dĩ công an phường 2 có ở đó vì tình hình phức tạp ở nghĩa trang hồi giáo, nghi ngờ mê tín dị đoan. Khi nghe người dân báo có vụ án xảy ra, công an trả lời không thể rời vị trí vì nhiệm vụ nhưng có cử một bảo vệ dân phố đến. Khi đến thì sự việc đã được công an quận phát hiện và đang tập trung xử lý.

"Chúng ta không vì một đau thương mất mát đã xảy ra mà cố tìm một người nào đó, tổ chức nào đó ném đá, bắt gánh trách nhiệm. Các dữ liệu ghi hình cho thấy tổng cộng cuộc đuổi bắt và và sau đó diễn ra xô xát, các hiệp sĩ bị đâm chỉ diễn ra trong 13 giây. Đòi hỏi can thiệp kịp thời để giảm bớt hậu quả là rất khó" – Thiếu tướng Minh phân tích.

Theo Phó Giám đốc công an thành phố, quan điểm của công an khi giải quyết vụ việc là không câu nệ chuyện ranh giới hành chính. Dù vụ việc xảy ra ở phía quận 10 nhưng công an quận 3 đã làm đầy đủ chức trách, thậm chí còn trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường.

Thiếu tướng Minh thông tin thêm, nửa tháng nay khi xảy ra vụ giang hồ đánh nhau ở đường Hoàng Sa và mới đây là vụ việc đau lòng các hiệp sĩ bị đâm, Phó Công an quận 3 phụ trách điều tra phòng chống tội phạm là 1 sĩ quan nữ, có con nhỏ nhưng vì nhiệm vụ mà không có thời gian về gặp mặt con mình.

Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, một người trong nhóm hiệp sĩ truy bắt trộm bị đâm trọng thương.

"Đồng chí Kim Lý đã liên tục tham gia hoạt động truy xét. Chính đồng chí đã phát hiện băng nhóm này có một số đối tượng từng bị bắt. Ngay trong đêm, đồng chí đã trích xuất thông tin các đối tượng, thu thập được những manh mối hết sức quý giá để tìm ra các đối tượng trong vụ án" – Thiếu tướng Minh thông tin thêm.

Sau sự việc đau lòng vừa qua, đại diện Công an thành phố cho biết, sẽ không thể chỉ xem xét hỗ trợ một lần mà còn phải đảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng thân nhân của các hiệp sĩ, bảo đảm chuyện sức khỏe, học hành của họ về sau, chấp hành đúng theo ý kiến của Bộ trưởng.