Phim về sát thủ hàng loạt khiến hơn 100 khán giả Cannes 2018 hoảng sợ đến mức bỏ chạy khỏi rạp

Lars von Trier là nhà làm phim vốn chẳng còn xa lạ gì với những phản ứng mạnh từ phía người xem trong các tác phẩm gây tranh cãi của mình. Thế nhưng có lẽ bộ phim mới nhất của ông, The House That Jack Built (tạm dịch: Ngôi Nhà Của Jack) đã đẩy sức chịu đựng của khán giả lên một cấp độ mới khi được ra mắt tại liên hoan phim Cannes 2018 vào thứ hai ngày 14/5 vừa qua.



Chỉ những người nào "rắn mặt" nhất mới có thể ngồi đến hết phim, còn hầu hết 100 người trong rạp đã phải túa ra các lối ra trong trạng thái ghê sợ vì những gì mình vừa "thưởng thức".

Một phụ nữ vừa chạy vội ra khỏi hành lang vừa chia sẻ: "Thật kinh tởm!". Thậm chí có người nôn mửa vì không thể chịu nổi.

Trailer phim "The House That Jack Built"

Cây bút Ramin Setoodeh của tờ Variety nhận xét: "Tôi chưa bao giờ xem thứ gì như thế này." Bộ phim là câu chuyện về tên sát nhân hàng loạt (Matt Dillon) khi hắn lừa bắt những nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ về để hành hạ và giết hại. Trailer bộ phim không hề cho thấy một chút ăn năn nào trên gương mặt của tên giết người, từ đầu tới cuối chỉ là thứ thỏa mãn bệnh hoạn khi thực hiện xong tội ác. Jack quan niệm rằng, mỗi vụ giết người là một tác phẩm nghệ thuật dù rằng sự rối loạn của gã khiến gã luôn gặp rắc rối trong việc giao tiếp với thế giới.

Cảnh trực tiếp dẫn tới việc người xem bỏ về được tiết lộ là chi tiết nhân vật của Matt Dillon giương nòng súng bắn vào đầu hai đứa trẻ nhỏ, khiến nhiều người vừa sốc, vừa phẫn nộ mà đứng dậy không xem tiếp nữa. Đến cuối phim chỉ còn khoảng một nửa khán giả còn bám trụ lại trong rạp, tuy nhiên chừng đó đủ để bộ phim nhận được tràng pháo tay dài tới 10 phút sau khi khép lại.

Cảnh khán giả lũ lượt ra về khi không chấp nhận việc "bắn trẻ con cũng là một hình thức nghệ thuật".

Hai diễn viên trong phim là Riley Keough và Uma Thurman không có mặt trong sự kiện ra mắt tại Cannes năm nay do trùng lịch. Nhân vật của Uma Thurman qua những gì trailer hé lộ, là một người phụ nữ đi nhờ xe và ngay lập tức trở thành nạn nhân dưới bàn tay đổ tể của Jack.

Năm 2011, Trier bị Cannes cấm "chung thân" đối với việc tranh giải tại liên hoan phim này sau lời phát biểu cảm thông cho phát xít trong khuôn khổ ra mắt phim Melancholia. Chủ tịch của Cannes Thierry Fremaux sau đó cho rằng vị đạo diễn là "nạn nhân của những câu đùa dại". Nhiều người đồn rằng ban giám khảo của Cannes không muốn The House That Jack Built hay Lars von Trier xuất hiện tại liên hoan phim một chút nào, nhưng Fremaux là người đang muốn gỡ bỏ luật cấm và dường như ông này đã thắng (phần nào). The House That Jack Built không được tham dự tranh tài tại Cannes năm nay, nhưng là một trong những tác phẩm được mong chờ bậc nhất.

Cứ với cái đà này, không rõ khán giả Mỹ sẽ đón nhận bộ phim thế nào sau những scandal tình dục gần đây khi nữ ca sĩ /diễn viên Bjork đã tố Trier là một kẻ căm ghét phụ nữ và công ty Zentropa của đạo diễn này có môi trường làm việc hằn học và "truyền thống" quấy rối tình dục trong khi phong trào #MeToo đang rất nóng hiện nay.

Lars von Trier được coi là một trong những nhà làm phim quái chiêu và nổi tiếng nhất hiện nay. Các phim chi tiết phim của ông luôn đánh động vào cảm giác của người xem, khiến họ bị sốc, bị ám ảnh gây ra những tranh cãi lớn về việc đây là tác phẩm của một nghệ sĩ hay của một kẻ trụy lạc. Những phim như Antichrist (Phản Chúa) hay loạt Nymphomaniac (Người Đàn Bà Cuồng Dâm) là hai trong số nhiều ví dụ mà chuyện nôn mửa, ngất xỉu trong rạp trở nên quá... bình thường khi xem tác phẩm của Lars von Trier.

Liên hoan phim Cannes 2018 được tổ chức từ ngày 8/5 đến ngày 19/5 quy tụ những bộ phim sáng tạo và tất nhiên, cả những tác phẩm gây tranh cãi bậc nhất. The House That Jack Built được ấn định ra mắt vào tháng 11 năm nay.