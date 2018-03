Phim Oscar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri": Món quà tri ân cho những bà mẹ vĩ đại

Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 90, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri tỏa sáng với 2 giải thưởng quan trọng: một tượng vàng Nữ chính xuất sắc dành cho "huyền thoại Hollywood" Frances McDormand và một tượng vàng Nam phụ xuất sắc cho màn trình diễn ấn tượng của tài tử Sam Rockwell. Không đậm màu sắc cổ tích như The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri khắc họa một bà mẹ nhỏ bé trong xã hội đầy rẫy những bất công. Bà kiên trì, thậm chí đến ngoan cố, đấu tranh giành lại công lý cho đứa con gái bất hạnh đã bị hãm hiếp và giết chết dã man. Ở Việt Nam, tác phẩm Oscar này được ra rạp vào ngày 8/3 để vinh danh những người phụ nữ.



Trailer phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Món quà tri ân cho những bà mẹ vĩ đại trong ngày 8/3

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cho thấy "mẫu số chung" của những người mẹ: đó là tình yêu thương con vô bờ bến. Trước cái chết bi kịch của cô con gái, bà Mildred Hayes (Frances McDormand đóng) trở nên đau khổ và mất niềm tin vào công lý. Là một người mẹ, bà không cho phép mình được gục ngã khi hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bất chấp sự phản đối của nhiều người, Mildred vẫn duy trì những tấm biển quảng cáo kỳ quặc nhằm lên án sự điều tra yếu kém của cảnh sát và sự thờ ơ của người dân địa phương.

Giống như bài hát The Last Rose of Summer ở đầu phim, Mildred là đóa hồng cuối cùng, đơn độc, lẻ loi trong mùa hè oi bức. Nhưng dù cả thế giới chống lại bà đi nữa, Mildred vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình như một nghĩa vụ mà người mẹ phải làm. Bà có những hành động sắt đá, cuồng loạn và ngoan cố, khiến những người khác khó chịu. Tất cả xuất phát từ những nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng, từ sự dằn vặt trong tâm hồn người mẹ và niềm khao khát cực độ tìm lại công lý cho đứa con gái đã nằm dưới lòng đất.

Dõi theo diễn biến tâm lý của Mildred, khán giả càng thấm thía nỗi lòng người mẹ đến nhường nào. Một trong những cảnh phim gây nghẹn ngào nhất phim là khi bà Mildred ngồi một mình cạnh bên những tấm biển quảng cáo dưới ánh bình minh. Ngay lúc đó, một con hươu xuất hiện. Người phụ nữ mỉm cười và độc thoại: "Sao bỗng nhiên mày lại ở đây và đẹp đến thế này? Đừng nói mày đang cố làm tao tin vào kiếp sau? Mày đẹp thật đấy, nhưng mày đâu phải con gái tao. Mà thôi cũng cảm ơn mày đã xuất hiện". Mildred vẫn luôn ý thức được hiện thực về cái chết của con gái. Dù có trăm ngàn niềm vui mới đi nữa, nỗi đau mất con cũng sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong lòng người mẹ.

Nữ diễn viên U60 tỏa sáng trong kiệt tác của thời đại

Frances McDormand là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hollywood với nhiều vai diễn để đời. Trong lịch sử Hollywood, bà là một trong 14 nữ diễn viên từng đoạt cả "Ba vương miện diễn xuất" (Triple Crown of Acting), bao gồm giải Oscar (dành cho phim điện ảnh), giải Tony (dành cho nhạc kịch) và giải Emmy (dành cho truyền hình). Trong sự nghiệp của mình, Frances McDormand từng chiến thắng 77 giải thưởng phim ảnh danh giá trên 89 lần đề cử.

Ban đầu, khi được đạo diễn Martin McDonagh ngỏ lời mời tham gia phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Frances McDormand đã từ chối vì cho rằng mình không phù hợp với nhân vật chính. Nhưng sau đó, chồng của Frances - tức Joel Coen, đạo diễn vĩ đại của Hollywood - đã khuyên bà nhận vai. Kết quả, bà đã có được một "màn trình diễn thế kỷ". Nếu như ở thập niên 90, Frances McDormand từng giành giải Oscar ở hạng mục Nữ chính xuất sắc cho vai diễn độc nhất vô nhị trong Fargo thì 27 năm sau, bà một lần nữa lập lại sự việc. Nhân vật người mẹ đầy phẫn uất và chịu nhiều giằng xé nội tâm trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã đem đến cho bà tượng vàng danh giá thứ 2.

Từ góc nhìn của một người phụ nữ bất hạnh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri phô bày những góc khuất xã hội, khai thác tâm lý bị chôn giấu của con người trước những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Đằng sau một Mildred tưởng chừng hung hăng, thường xuyên phát ra những từ ngữ tục tĩu, có những hành động vũ lực,... lại là một trái tim yếu đuối, bị tổn thương sâu sắc. Bằng diễn xuất tuyệt vời của Frances McDormand và bàn tay tài hoa của đạo diễn lừng danh Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri là một tác phẩm khiến bạn phải ám ảnh và suy ngẫm sau khi ra bước khỏi rạp.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Three Billboards: Truy Tìm Công Lý) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 8.3.2018.