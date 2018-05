Phim "ngầu lòi" của Lee Jun Ki mới chiếu đã rating "béo múp", còn chất lượng thì sao?

Trở lại gần một năm sau Criminal Minds không thành công như mong đợi, Lee Jun Ki tiếp tục lựa chọn một tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại với đề tài điều tra phá án. Đó là Lawless Lawyer (Luật Sư Vô Pháp), phim mới của đài tvN vừa lên sóng vào cuối tuần qua. Hai tập đầu tiên của Lawless Lawyer đã có được thành tích rating ấn tượng, lần lượt là 5,3% và 6,0% (theo AGB Nielsen). Điều này cho thấy người hâm mộ đã đặt nhiều kì vọng vào tác phẩm và quan trọng hơn, tập đầu tiên đủ hấp dẫn và gây tò mò để có thêm nhiều khán giả hơn cho tập 2.



Đúng như tựa phim, hai nhân vật trung tâm của Lawless Lawyer đều là luật sư và đều "vô luật" - thích đánh đấm. Nếu như Bong Sang Pil (Lee Jun Ki) là một tên xã hội đen thực sự trước khi bước vào giới luật thì nữ chính Han Jae Yi ( Seo Ye Ji ) lại là một cô gái khá mạnh mẽ, để tóc ngắn, vừa bị đình chỉ 6 tháng vì tội bất mãn với quyết định của tòa mà lao vào đánh bụp đầu tay thẩm phán.

Cả Bong Sang Pil và Han Jae Yi đều có lí do cho hành động lẫn quá khứ "bất hảo" của họ. Với Bong Sang Pil, anh từng phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh khi chứng kiến cái chết của người mẹ luật sư ngay trước mắt. Đi theo người cậu ruột là một đại ca giang hồ, Bong Sang Pil dần không còn là đứa trẻ để kẻ khác hại chết mẹ, mà trở thành một luật sư tài giỏi nhưng cũng đầy mánh khóe, luôn ấp ủ kế hoạch báo thù kẻ thù ác.

Trong khi đó, Han Jae Yi là cô gái đứng về phía phụ nữ và dễ dàng nổi điên trước bất kì ai coi thường nữ giới. Món nợ của bố đã đưa Han Jae Yi tới gặp Bong Sang Pil, trước khi cả hai trở thành một cặp bài trùng cùng nhau giải quyết các vụ kiện tụng, trong đó có vụ án "quan trọng nhất".

So với Han Jae Yi thì nhân vật Bong Sang Pil có phần "trung tâm" hơn. Ở hai tập đầu tiên, nam chính đã được khắc họa khá rõ nét, từ quá khứ cho tới hoàn cảnh hiện tại. Bong Sang Pil của hiện tại bề ngoài là một gã luật sư tưng tửng, hay tỏ ra hài hước và có trăm ngàn kế sách để đưa "con mồi" vào bẫy; trong khi sâu bên trong, anh là một nhân vật "deep" với quá khứ phức tạp. Hình tượng ngoài hài trong deep này đã không còn mới trên truyền hình xứ kimchi, thậm chí là hơi nhàm chán. Tuy nhiên khi hình tượng này được đảm nhận bởi một mĩ nam như Lee Jun Ki thì câu chuyện lại khác đi nhiều.

Bạn diễn lần này của Lee Jun Ki là Seo Ye Ji, một nữ diễn viên từng bị nhận xét là "đơ" nhưng đã có nhiều tiến bộ trong các tác phẩm gần đây, đặc biệt là Save Me. Hình tượng nữ anh hùng... nói to, thích dùng vũ lực mà Seo Ye Ji đảm nhận cũng là một hình tượng điển hình mà các nhà làm phim xứ Hàn thường xuyên gửi gắm ở các nữ chính. Dù đôi khi hơi ồn ào, Han Jae Yi vẫn gây được nhiều cảm tình với khán giả nhờ sự chân thành trong hành động của nhân vật này. Một con người bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong thật ra còn rất non và xanh như vậy, gặp được anh đầu gấu rành đời như Bong Sang Pil đúng là vận may.

Diễn biến hai tập đầu tiên của Lawless Lawyer chắc chắn chưa phải là kịch tính nhất, cũng chưa thực sự khiến người xem nghẹt thở, song vẫn đủ để bộ phim kích thích sự tò mò của không ít khán giả cho những tập tiếp theo. Dẫu sao, Lawless Lawyer cũng là một drama pháp luật Hàn Quốc "điển hình", tức là ngoài yếu tố pháp luật thì còn phải "dặm" thêm cho nó chút bi kịch, hài hước, lãng mạn. Hai tập đầu đã như vậy, liệu rằng tác phẩm này có thể thoát khỏi lối mòn melo của truyền hình Hàn Quốc hay không? Có lẽ là khá khó.

Teaser "Lawless Lawyer"

Lawless Lawyer hiện đang phát sóng vào thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần trên đài tvN.