Phim chưa lên sóng mà “tình cũ” Song Hye Kyo và Son Ye Jin đã "tung thính" với loạt thoại sến chảy nước

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, bộ phim truyền hình Crash Landing On You (Tên cũ: Crash Landing of Love) với sự góp mặt của bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ chính thức lên sóng.

Sau khi bất ngờ lùi thời điểm ra mắt tới tận giữa tháng 12 khiến khán giả mừng hụt, dù đã tung teaser nhá hàng cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chiến sĩ Triều Tiên Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) và nữ tài phiệt Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin), đài tvN tiếp tục bù lại sự tiếc nuối với teaser 30 giây hé lộ những diễn biến tiếp theo của Lee Jung Hyuk và Son Ye Jin sau cuộc gặp đầy định mệnh tại Bắc Hàn.

Crash Landing On You teaser 4.

Theo đó, sau khi được Lee Jung Hyuk giải cứu khi bị mắc trên một cành cây cao, Yoon Se Ri vì quá hoảng loạn nên cắm đầu bỏ chạy đến mức suýt chút nữa bị xe của quân nhân Bắc Hàn tông phải. Và dường như định mệnh đã sắp đặt để cả hai gặp lại nhau, Lee Jung Hyuk một lần nữa đã cứu cô thoát chết.

Dù được giới thiệu là một người có tính cách khá cứng nhắc, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt của Yoon Se Ri, Lee Jung Hyuk lại rất ân cần hỏi han: "Cô có bị thương ở đâu không?".

Lee Jung Hyuk và Yoon Se Ri chạm phải ánh mắt của nhau.

Tiếp đến, trong một phân cảnh khóc của Yoon Se Ri, Lee Jung Hyuk tiếp tục an ủi cô dù cả hai chỉ vừa mới quen biết: "Chắc chắn rồi sẽ ổn thôi. Tất cả mọi thứ".

Lee Jung Hyuk an ủi Yoon Se Ri.

Và cuối cùng, Yoon Se Ri cùng nói ra tấm chân tình của mình dành cho vị quân nhân Bắc Hàn: "Lee Jung Hyuk thực sự là một người tốt. Đột nhiên suy nghĩ này chợt đến với tôi. Ước rằng anh ấy sẽ hạnh phúc".

Yoon Se Ri vừa nói vừa tựa vào vai Lee Jung Hyuk ngủ.

Bên cạnh việc tung teaser hé lộ những đoạn thoại "sến chảy nước" của Hyun Bin và Son Ye Jin, nhà sản xuất cũng đã hào phóng tung thêm loạt ảnh tĩnh của cặp đôi khiến khán giả không khỏi trầm trồ vì tạo hình quá xinh đẹp.

Tạo hình điển trai của Hyun Bin trong Crash Landing On You.

Tạo hình nữ tài phiệt Yoon Se Ri do Son Ye Jin thủ vai.

Crash Landing On You xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Lee Jung Hyuk (Hyun Bin). Yoon Se Ri là người thừa kế của một tập đoàn lớn mạnh tại Hàn Quốc. Một ngày nọ, sự cố máy bay không may xảy ra do gió lớn đã buộc Yoon Se Ri phải hạ cánh khẩn cấp tại Bắc Hàn. Tại đây, Yoon Se Ri tình cờ gặp gỡ Lee Jung Hyuk, một sĩ quan quân đội Triều Tiên.

Biết rõ Yoon Se Ri đang gặp nguy hiểm, Lee Jung Hyun luôn cố gắng bảo vệ và che giấu thân phận của cô. Cũng từ đây, Lee Jung Hyuk đã rơi vào lưới tình của người con gái Hàn Quốc.

Crash Landing On You sẽ chính thức lên sóng vào ngày 14/12 tới đây trên đài tvN.