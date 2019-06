Phẫu thuật cấp cứu bé gái 2 ngày tuổi tắc ruột bẩm sinh

Ngày 1/6, Khoa Ngoại & Chuyên khoa tiến hành phẫu thuật mổ cấp cứu cho bé Phạm Thị Minh T.(02 ngày tuổi), được chẩn đoán Tắc ruột non bẩm sinh do teo đoạn hỗng tràng/ ruột quay dở dang. Sau phẫu thuật hiện bé đã cai được máy thở đang theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh.



Bé là con của sản phụ Vũ Thị N., có tiền sử con lần 2, đẻ mổ, ối vỡ non, ối xanh, thai non tháng 33, sau sinh trẻ khóc yếu, tím tái, thở rên, được hồi sức tại phòng mổ, thở oxy chuyển Sơ Sinh với chẩn đoán Suy hô hấp/Theo dõi tắc ruột bẩm sinh/Sơ sinh non 33 tuần.

Kết quả khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy có hình ảnh ruột non kích thước 20mm, tăng nhu động, các quai ruột phía dưới xẹp, 4h sau chụp X-quang có hình ảnh thuốc cản quang xuống đến hỗng tràng. Qua hội chẩn chuyên khoa cùng Bs Nguyễn Quốc Hùng, Bs Nguyễn Kim Hiếu, Bs Nguyễn Thu Hà thống nhất chẩn đoán trẻ bị Tắc ruột sơ sinh và chỉ định Phẫu thuật mổ cấp cứu điều trị tắc ruột bẩm sinh cho trẻ.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng hơn 1h đồng hồ, các bác sỹ kiểm tra ổ bụng thấy toàn bộ các quai ruột quay dở dang, quai hỗng tràng cách góc Treitz khoảng 15cm có đoạn teo nhỏ, không có mạch nuôi do xoắn mạch ruột quay dở dang, dài 6cm, gây tắc hỗng tràng. Xác định được nguyên nhân bệnh, kíp phẫu thuật tiến hành cắt đoạn hỗng tràng teo bị hoại tử đồng thời nối đoạn hỗng tràng lại cho trẻ.

Sau ca mổ cấp cứu thành công, hiện tại mạch và huyết áp bệnh nhân ổn định. Trẻ đang theo dõi tại Khoa Sơ sinh. Kíp phẫu thuật do Bs Nguyễn Quốc Hùng; Bs Nguyễn Kim Hiếu; Bs Hoàng Văn Quỳnh và các kỹ thuật viên thực hiện.

Bs Hoàng Văn Quỳnh cho biết: Đây là dị tật bẩm sinh trong quá trình hình thành ruột. Trường hợp trẻ bị tắc ruột bẩm sinh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời rất dễ dẫn đến tử vong. Việc phát hiện sớm bệnh có vai trò vô cùng quan trọng trong điều trị, nếu phát hiện muộn, hoại tử ruột có thể gây ra các nguy cơ nguy hiểm cho bệnh nhân.