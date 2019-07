Phát hiện xác chết nữ, người đàn ông hoảng sợ báo cảnh sát, nhưng khi đến nơi kiểm tra mọi người đều tức giận nói không nên lời

Trang The Paper đưa tin, vào ngày 2/7 vừa qua có một sự việc dở khóc dở cười xảy ra ở huyện Hòa, thuộc thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc khi một người đàn ông hớt hải chạy đến đồn cảnh sát báo rằng anh nhìn thấy một thi thể nữ đang trôi nổi tại khu nhà đang xây dang dở.



Trên đường đưa cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông kia một mực khẳng định: "Đó là xác người đấy. Chiều hôm qua tôi đã thấy nó trôi nổi trên mặt nước trong một khu nhà đang xây dở. Tôi vừa nhìn thấy đã vô cùng hoảng sợ nên đã báo các anh ngay". Tuy nhiên khi đến nơi, cảnh sát tá hỏa vì phát hiện đây chỉ là búp bê bằng hơi kích cỡ lớn nằm trôi nổi trên mặt nước.

Vị cảnh sát cho biết, vừa nhìn thấy cũng bị dọa chết người nhưng trên thực tế đó không phải là thi thể người. Dù vừa tức vừa buồn cười nhưng cảnh sát cũng đồng cảm với người đàn ông kia rằng, hình ảnh búp bê cỡ lớn nằm trên mặt nước cũng khiến người ta khiếp sợ.

Cảnh sát tức giận nói không nên lời khi phát hiện đó chỉ là búp bê bằng hơi.

Theo điều tra cho biết, đây là khu nhà ở đang trong quá trình hoàn thiện, tại đây không có một ai sinh sống ngoài những người thợ xây dựng. Phía cảnh sát nói rằng, họ cũng tiến hành một bước điều tra kỹ lưỡng xung quanh và không phát hiện điều gì khả nghi. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhắc nhở không nên vứt đồ cá nhân bừa bãi để tránh làm dân chúng hoang mang.

Hình ảnh búp bê hơi trôi nổi trên mặt nước khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ.

Câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người đã không khỏi khiếp sợ khi nhìn thấy hình ảnh búp bê cỡ lớn này nằm trôi nổi trên mặt nước. "Là tôi, tôi cũng sẽ tưởng thật, có ai lại vứt búp bê lớn như thế kia?", "Kinh hãi thật sự, cái này dọa chết người còn gì", "Nếu như muốn bỏ nó thì làm xì hơi đi rồi bỏ, sao lại để nguyên hình thế kia",...

(Nguồn: The Paper)