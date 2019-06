Phát hiện vợ nhắn tin qua lại với hàng xóm, chồng dùng dao truy sát "tình địch"

Ngày 21/6, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Toàn (36 tuổi, ngụ xóm Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Đối tượng Toàn tại cơ quan chức năng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ, ngày 15/4/2019, Toàn đi uống rượu về thì thấy vợ là Lang Thị H. đang cầm điện thoại nhắn tin. Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Toàn đã yêu cầu chị H. đưa điện thoại để kiểm tra.

Phát hiện vợ mình đang nhắn tin qua lại với anh Lang Đình L. (38 tuổi, ngụ cùng địa phương), Toàn tra khảo khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Tức giận, Toàn tìm đến nhà của anh L. lúc nửa đêm để "nói chuyên".

Đến nhà anh L. thấy tắt điện, cửa khép hờ. Toàn đã dùng đèn điện thoại rọi để đi vào. Khi thấy vợ chồng anh L. đang nằm ngủ trên giường, Toàn đã đi xuống bếp lấy một con dao chém 2 nhát liên tiếp vào người anh L. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh L. sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu với 2 vết thương nặng ở chân. Kết quả giám định pháp y, anh L. bị tổn hại 16% sức khỏe.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Toàn theo đúng quy định của pháp luật.