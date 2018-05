Phát hiện đối tượng lôi kéo người dân vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Trong các ngày từ 6 đến 11/5, Công an tỉnh Điện Biên liên tục phát hiện 3 đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép trên địa bàn 2 huyện Mường Chà và Mường Ảng.

Đối tượng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cùng số tài liệu tuyên truyền bị Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên phát hiện trong ngày 11/5.

Ngày 11/5, Công an huyện Mường Chà phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra tại nhà trọ của ông Phạm Thế Điệp (số nhà 19, tổ dân phố số 9, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1993), hộ khẩu thường trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, thuê nhà trọ dưới danh nghĩa mở rộng thị trường kinh doanh, nhưng lại có ý định tập hợp, lôi kéo người dân địa phương sinh hoạt "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.Thượng tá Lâm Quốc Phương, Phó Trưởng Phòng Phòng chống phản động, khủng bố (PA88), Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 6/5, Công an huyện Mường Ảng phát hiện ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng Vang Thị Phi (sinh năm 1997), trú tại Quỳ Thắng, Quỳ Châu, Nghệ An và Quàng Thị Thanh (1993), trú tại bản Xôm, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi đang có hành vi tuyên truyền đạo ngoài đường tại trung tâm thị trấn Mường Ảng. Tang vật thu giữ 12 quyển kinh thánh.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 14 cuốn tài liệu và một số vật dụng liên quan đến sinh hoạt, truyền đạo trái phép.

Các đối tượng nêu trên đều đã bị lực lượng công an các huyện Mường Chà, Mường Ảng triệu tập về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi truyền đạo trái pháp luật và cho thực hiện ký cam kết không tiếp tục có hành vi này.

Trước đó vào ngày 29/4, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cũng đã bắt tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi tuyên truyền đạo trái phép đối với 5 đối tượng khi đang trải bạt, thực hiện những nghi lễ lôi kéo hội viên gia nhập.

Tang vật, gồm: 1 cuốn Kinh thánh, 3 khăn ren trắng dùng để trùm đầu, 6 hộp nhựa bên trong đựng những miếng bánh gọi là “Bánh Thánh”, 1 lọ nước màu đỏ gọi là “Nước Thánh”, 2 phong bì bên trong chứa tổng cộng 60.000 đồng.

Đáng lo ngại là trong số những tang vật thu giữ, cơ quan công an phát hiện danh sách 56 người thuộc địa bàn Điện Biên mà nhóm đối tượng trên đã tiếp xúc và lôi kéo vào hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể, các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng kích động, tuyên truyền lôi kéo tham gia, các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn ngay từ đầu.

Đối với người dân khi phát hiện có các đối tượng đến lôi kéo, tuyên truyền tham gia hội này cần báo ngay cho chính quyền, lực lượng công an để đấu tranh ngăn chặn./.