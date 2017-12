Phản ứng nhanh trí của tài xế khi bị nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe xin tiền trên cao tốc

aFamily.vn>Xã hội

11:31:00

Liên quan đến vụ 10 thanh niên chặn xe trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai (đoạn đường thuộc địa bàn huyện Phù Ninh, Phú Thọ), PV đã gặp được anh N.H.L, một trong số tài xế xe khách đi qua đoạn đường này và phải rút tiền chi cho đám thanh niên.



Tài xế bình tĩnh và phản ứng nhanh trí để đảm bảo tính mạng cho nhiều người trên xe.

Chia sẻ với chúng tôi, anh L. cho biết, từ xa phát hiện một đám thanh niên dùng đao kiếm, mã tấu đứng ra giữa đường. Lúc đó, anh L. rất nhiều suy nghĩ, nhưng khi nghe thấy một trong số thanh niên trên gõ cửa kính để xin tiền thì phản ứng rất nhanh.

"Chắc hẳn ai cũng như tôi, thấy chúng như vậy thì sẽ rất hoảng sợ, nhưng một thanh niên nói rằng ; anh cho em xin 20.000 đồng vì thèm thuốc. Nghe câu nói đấy, tôi nghĩ 20.000 đồng chẳng đáng bao nhiêu nên liền rút tiền đưa cho chúng. Tôi cũng nghĩ phải thật nhanh chóng đưa cho chúng để thoát qua, mục đích là đảm bảo an toàn và khách không bị hoảng loạn".

9 thanh niên đã bị Cảnh sát triệu tập.

Hung khí của nhóm thanh niên bị thu giữ.

Theo anh L. do đi tuyến đường này thường xuyên nên anh rất am hiểu địa bàn, đây là lần đầu tiên gặp tình huống nhóm thanh niên hung hăng chặn xe xin tiền, tuy anh L. có lo sợ nhưng do được đào tạo kiến thức về cách phòng vệ và ứng phó với một số tình huống nên đã phản ứng một cách an toàn như vậy.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Anh L. cũng cho biết thêm, nhóm thanh niên này xúm lại rất đông nhưng chỉ có một đối tượng gõ cửa kính xin tiền, các thanh niên khác chỉ đứng ở ngoài, không yêu cầu mở cửa lên xuống và khi được cho tiền thì không đe dọa mà còn cám ơn.

Tuyến đường xảy ra sự việc (Ảnh: G.Ch).

Trước đó, tối 29/12, khoảng 10 nam thanh niên với biểu hiện say rượu, cầm dao kiếm và vật dụng đi lên cao tốc Hà Nội – Lào Cai (đoạn Phù Ninh, Phú Thọ). Tại đây, nhóm đối tượng chờ các loại xe ô tô đi qua sẽ chặn lại để xin tiền, dù số tiền mỗi lần xin không lớn nhưng đã khiến tài xế và người dân vô cùng lo lắng, phẫn nộ. Không chỉ thế, trong lúc xin tiền của tài xế, các thanh niên này còn livestream, đồng thời thách đố một số thành viên và cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, sáng 30/12, trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết, đến thời điểm này, Công an huyện Phù Ninh đã xác định được 9 trong 11 nam thanh niên gây ra vụ dùng hung khí để xin tiền trên cao tốc, còn 2 đối tượng nữa vẫn đang bỏ trốn.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã thu giữ hung khí của nam thanh niên dùng để "xin tiền" và 400.000 đến 600.000 đồng đã "xin" được của các chủ phương tiện đi qua.

Nhóm thanh niên chặn xe xin tiền trên đường cao tốc Lào Cai - Hà Nội (Clip: internet)

Cũng liên quan đến vụ việc, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh đã xác định và triệu tập 9 đối tượng mang hung khí, tham gia chặn xe xin tiền trên cao tốc gồm:

Nguyễn Minh Quang, sinh năm 2000; Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1999; Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 2002; Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 2000; Trần Phạm Tài Đức, sinh năm 2000; Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1999; Nguyễn Xuân Đạo, sinh năm 1999 đều có hộ khẩu tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Uông Đình Lượng, sinh năm 1999 trú tại Khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Có thể bị phạt đến 15 năm tù

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng, đây là hành vi rất nguy hiểm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương cho những người khác.

Theo luật sư Cường, chiểu theo quy định tại điều 20 BLHS hiện hành thì đồng phạm bao gồm người chủ mưu, người thực hành, người giúp sức và người xúi giục. Tất cả những người này phải cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội.

Trong trường hợp này, nếu chứng minh tất cả các đối tượng đều đồng ý thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì tất cả những đối tượng này đều bị khởi tố về một tội danh là tội cướp tài sản theo quy định tại điều 133 BLHS hiện hành.

"Thực tế qua clip đã thấy các đối tượng đã chiếm đoạt được tiền của người tham gia giao thông trên cao tốc, nên hành vi của các đối tượng này đã có dấu hiệu phạm tội Cướp tài sản theo khoản 2 điều 133 BLHS 1999 (hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù)", luật sư Cường phân tích.