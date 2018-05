Phản ứng của vũ công Nga My trước lời xin lỗi của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa

Ngay sau khi Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi trên một kênh truyền hình về scandal "gạ tình" kéo dài hai tuần qua, Phạm Lịch và Nga My đều có những phản ứng với mức độ khác nhau.

Trong khi Phạm Lịch khá gay gắt, không chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa mà cô cho là "vòng vo", "bao biện" thì Nga My thể hiện thái độ nhẹ nhàng hơn.

Nga My thể hiện thái độ không quá gay gắt trước lời xin lỗi được cho là nhiều phần bao biện của Phạm Anh Khoa.

Trên trang cá nhân, vũ công sinh năm 1995 đăng tải dòng trạng thái phản hồi ngắn gọn: "Xin lỗi nhm (người hâm mộ - pv)?!!?"

Phản ứng của Nga My trên trang cá nhân trước lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa.

Sở dĩ có câu hỏi đặt ra từ phía Nga My là vì trong 40 phút trò chuyện về vấn đề quấy rối tình dục cũng như đề cập trực tiếp tới scandal gạ tình vừa qua, Phạm Anh Khoa đã không xin lỗi đích danh ai ngoài lời xin lỗi chung chung với các bạn diễn từng hợp tác với anh trong công việc cùng người hâm mộ của mình. Cái tên Nga My, Phạm Lịch và stylist M.P đều không được Phạm Anh Khoa nhắc tới trong lời xin lỗi. Bên cạnh đó, Phạm Anh Khoa còn chia sẻ, trong showbiz việc những đồng nghiệp chào hỏi nhau bằng cách "vỗ mông" là "chuyện bình thường". Đó cũng là lí do mà Phạm Lịch từ chối tha thứ.

Phạm Lịch từ chối lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa vì nam ca sĩ không nhắc tới tên cô, Nga My hay stylist M.P trong lời xin lỗi của mình.

Trong phần bình luận bên dưới, một người bạn đã khuyên Nga My nên rộng lượng với Phạm Anh Khoa và dừng câu chuyện lại ở đây: "Đã nhận lỗi dù thành ý hay không thì họ cũng chịu ra mặt cho thiên hạ chửi 'Tôi sai rồi'. Anh thấy ngưng ở đây là được rồi. Chẳng lẽ đợi đến tan nhà nát cửa hay thân bại danh liệt ra đường ăn xin thì mới ok. Hãy để xã hội làm tiếp phần còn lại. Mình đừng vô tình đẩy mình vào thế mượn dao giết người." Trước lời khuyên này, Nga My đã thể hiện thái độ đồng tình và thuận theo.