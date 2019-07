Phạm Quỳnh Anh viết tâm thư gửi con gái cả và cũng đặc biệt nhấn mạnh điều này với các bậc làm cha mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ về cô con gái đầu lòng Tuệ Lâm. Cũng giống như nhiều người mẹ khác, từ khi sinh em bé thứ 2, sự quan tâm của mẹ dành cho Tuệ Lâm không được nhiều như trước. Tuy nhiên, cô bé vẫn là một người chị biết nhường nhịn em và nghe theo lời mẹ.

Chính vì thế, trong cuộc nói chuyện của hai mẹ con trên xe, Phạm Quỳnh Anh đã chủ động nói lời cảm ơn con gái. Dù chia sẻ với mẹ rằng những lúc bị em giành đồ chơi, những lúc mẹ không thể bênh vực mình khiến Tuệ Lâm cảm thấy buồn nhưng ngay khi mẹ vừa giải thích rằng em còn nhỏ và cần được chỉ dạy từ từ, cô bé đã nhanh chóng vui vẻ đồng ý.

Phạm Quỳnh Anh và con gái Tuệ Lâm

"Trẻ con mau quên, cảm xúc rất đơn giản, chỉ cần vui lòng là sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Vì thế mà đôi khi chúng ta quên đi mất hai tiếng: "Cảm ơn" dành cho những đứa nhỏ của mình.

Kể từ khi có em An, rất nhiều lần chị 2 khóc, chị 2 cũng muốn được nũng nịu, muốn được chiều chuộng, lúc trước từng là duy nhất, giờ phải chia sẻ với em An mọi thứ trên đời... Mà cái bà Lúa thì trình độ gây sự ngày càng cao, bà ý mà nói A cả nhà không ai dám nói B. Tỉ lệ chành choẹ tăng theo cấp số nhân, đồ chơi là của chị 2 nhưng vẫn nằng nặc: "Cụa An cơ mà", mặc đồ thừa cũng của chị 2 vẫn cứ tinh tướng cao giọng: "Áo cụa An" khiến đôi khi mẹ cũng cảm thấy bất lực, mẹ suy nghĩ nhiều về việc cân bằng giữa 2 chị em và mẹ biết chị 2 luôn cố gắng dù đôi lúc tâm trạng con tơi bời nhưng con vẫn im lặng và nhẫn nhịn, đó là lí do mẹ muốn nói lời cảm ơn con", Phạm Quỳnh Anh tâm sự.

Từ câu chuyện của mình và các con, Phạm Quỳnh Anh rút ra rằng mỗi bậc cha mẹ đều cần rất nhiều thời gian để dạy dỗ cho con về thái độ, về cách cư xử đúng đắn. Tuy nhiên, điều trước tiên mà các bố mẹ cần làm là cùng với con "học kiên nhẫn đúng lúc và im lặng đúng lúc".

Tuệ Lâm là con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy, sinh năm 2012. Ngay từ nhỏ, Tuệ Lâm đã tỏ ra là một cô bé thông minh, hiểu chuyện. Khi mới ở độ tuổi học lớp 1, Tuệ Lâm đã được tuyển thẳng lên học lớp 2 tại một trường quốc tế, sau khi thể hiện xuất sắc trong bài kiểm tra đầu vào. Không những vậy, trong quá trình đi học, Tuệ Lâm còn đạt được nhiều thành tích đáng khen, khiến mẹ Phạm Quỳnh Anh vô cùng tự hào.

Tuệ Lâm vừa ra dáng chị cả, vừa cố gắng học hành khiến mẹ rất tự hào

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phạm Quỳnh Anh đang có cuộc sống vui vẻ bên hai cô con gái.

